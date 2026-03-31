¿Qué es la IA en la gestión de instalaciones?

La inteligencia artificial (IA) está transformando la gestión de instalaciones (FM), pasando de ser una disciplina reactiva a convertirse en una estrategia operativa predictiva y basada en datos.
Al analizar los datos históricos y en tiempo real de los sistemas de los edificios, la IA permite a los equipos de instalaciones automatizar los flujos de trabajo rutinarios, anticiparse a los fallos de los equipos y optimizar continuamente el rendimiento de los edificios.
En los edificios inteligentes modernos, las tecnologías de machine learning (ML), como la IA generativa y los análisis avanzados, ayudan a las organizaciones a reducir el tiempo de inactividad y a mejorar la eficiencia energética. También mejoran la visibilidad del uso de los activos, los patrones de ocupación y los riesgos operativos.
Como resultado, la gestión de instalaciones puede convertirse en una función estratégica que respalde la sostenibilidad, la productividad y el valor a largo plazo de los activos. Para los líderes empresariales, este cambio también mejora la resiliencia operativa, permite una planificación de capital más precisa y refuerza la visibilidad a nivel de toda la organización sobre el rendimiento de la infraestructura física.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think, que se entrega dos veces por semana. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
La gestión de instalaciones impulsada por IA utiliza algoritmos de machine learning complejos para transformar los datos entrantes de los sistemas de los edificios en perspectivas prácticas y procesos automatizados.
Los sistemas y activos de los edificios están equipados con sensores que les permiten funcionar como fuentes de datos del Internet de las cosas (IoT). En estos edificios inteligentes, los datos en tiempo real de los sensores del IoT permiten monitorizar de cerca del uso, el estado, la ocupación y el rendimiento de los equipos y los activos. Los modelos de IA analizan los datos de los sensores para descubrir patrones y tendencias que pueden utilizarse para predecir posibles cortes, optimizar el consumo de energía y tomar otras decisiones críticas.
En algunas implementaciones, la IA en el edge permite el proceso de datos directamente en sensores o dispositivos locales, reduciendo la latencia y mejorando la resiliencia al permitir que los sistemas de los edificios funcionen incluso cuando la conectividad en la nube es limitada.
Las plataformas de análisis de IA integradas con los sistemas de gestión de edificios (BMS) ayudan a los equipos de instalaciones a tomar decisiones operativas más fundamentadas que conducen a un uso más eficiente de los activos, a una planificación proactiva del mantenimiento y a otras tareas operativas. Cuando se integran con plataformas empresariales como los sistemas de gestión de activos, el software de planificación de recursos empresariales (ERP) y los entornos de análisis, las perspectivas obtenidas de la gestión de instalaciones pueden servir de base para decisiones estratégicas más amplias en múltiples ámbitos. Entre estos ámbitos se incluyen la inversión, la mitigación de riesgos y la planificación operativa a largo plazo.
Los equipos de gestión de instalaciones pueden utilizar sistemas de IA en todo el ámbito de las operaciones de los edificios. Entre los principales casos de uso de la IA en la FM se incluyen:
Los sistemas de gestión de edificios (BMS) con IA optimizan la infraestructura de los edificios basándose en datos históricos y en tiempo real, como los patrones de ocupación y las condiciones ambientales. La automatización de edificios utiliza estos sistemas para automatizar la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC), la iluminación y la seguridad, con el fin de mejorar la optimización energética.
Por ejemplo, un BMS impulsado por IA en un edificio inteligente podría utilizar sensores de ocupación, datos de acceso de tarjetas o visión artificial para analizar las imágenes de las cámaras e identificar los momentos en que las zonas del edificio están vacías. A continuación, el sistema puede apagar la iluminación y bajar la temperatura en esas zonas para reducir el consumo energético y los costes de energía, mejorando así la gestión energética general.
El mantenimiento predictivo utiliza la IA para analizar los datos históricos y en tiempo real de los sensores, identificar los equipos con mayor probabilidad de fallar y programar el mantenimiento antes de que se produzcan las averías.
A menudo se confunden el mantenimiento predictivo y el mantenimiento preventivo. Mientras que el mantenimiento predictivo suele basarse en la IA y en análisis avanzados para realizar previsiones de fallos, el mantenimiento preventivo sigue calendarios predefinidos o umbrales de uso.
El mantenimiento predictivo programa las reparaciones cuando es más probable que los activos sufran interrupciones, lo que reduce los costes de mantenimiento al evitar trabajos redundantes. Al mismo tiempo, dado que las reparaciones se realizan antes de que se produzcan las averías previstas, el mantenimiento predictivo también ayuda a limitar el tiempo de inactividad y a mitigar las interrupciones.
Con el tiempo, las perspectivas obtenidas del mantenimiento predictivo pueden ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones más fundamentadas sobre la asignación de capital en lo que respecta a las reparaciones, mejoras y sustituciones de activos.
Las herramientas de IA utilizan el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para automatizar las tareas rutinarias (como la programación del mantenimiento) y reducir las ineficiencias. Los modelos de IA validan y priorizan automáticamente las órdenes de trabajo entrantes, asignando los trabajos a los técnicos con la formación y el equipo necesarios. Los chatbots con IA pueden responder a solicitudes de mantenimiento y escalar consultas complejas al personal humano.
La automatización de la recepción, la priorización y el envío de las órdenes de trabajo reduce los tiempos de respuesta y permite a los coordinadores y técnicos centrarse en tareas más exigentes y de mayor valor. La automatización de flujos de trabajo y el mantenimiento predictivo son también dos de los principales casos de uso para la IA en la gestión de servicios de campo.
Los sistemas de IA pueden procesar los datos de los sensores del IoT para detectar patrones de ocupación y generar recomendaciones de optimización de la disposición basadas en el comportamiento del personal. Las decisiones sobre la asignación del espacio basadas en datos pueden hacer que los ocupantes se sientan más cómodos, mejorar los patrones de movimiento, disminuir la congestión en las zonas compartidas y reducir el espacio no aprovechado.
A medida que cambian los comportamientos y las necesidades en el lugar de trabajo, los sistemas de IA pueden proporcionar análisis y recomendaciones continuos para mantener una utilización óptima del espacio.
La tecnología de IA puede reforzar tanto la seguridad física de los edificios como la monitorización de la ciberseguridad de TI. Muchos algoritmos de machine learning destacan en la detección de patrones, lo que les permite señalar anomalías en la red que podrían indicar intentos de ciberataque.
Por otra parte, un BMS con IA puede utilizar imágenes de vídeo y datos de sensores del IoT para detectar humo, personal no autorizado, actividad inusual y otras amenazas.
Un gemelo digital de una instalación es una copia virtual de un edificio del mundo real. Los modelos de IA utilizan datos en tiempo real para actualizar el gemelo digital de modo que coincida con las condiciones de su homólogo físico. Los responsables de las instalaciones pueden utilizar gemelos digitales para optimizar el rendimiento de los activos simulando operaciones y tomando decisiones fundamentadas basadas en los resultados generados.
A escala, los gemelos digitales pueden respaldar la optimización a nivel de portfolio ayudando a las organizaciones a evaluar el rendimiento de los edificios en múltiples emplazamientos y a priorizar las iniciativas de modernización.
Los modelos de IA pueden analizar rápidamente conjuntos masivos de datos tanto históricos como en tiempo real y, a continuación, generar previsiones e informes mediante la visualización de datos para las partes interesadas de las instalaciones.
Al presentar datos complejos en formatos fáciles de entender, los sistemas de IA proporcionan a los líderes perspectivas prácticas que impulsan una toma de decisiones más basada en datos y fundamentada en el marco de iniciativas estratégicas.
La IA puede contribuir a que las operaciones de las instalaciones sean más eficientes desde el punto de vista energético, a mejorar el rendimiento de los activos, a reducir las averías de los equipos y a generar un mayor ahorro de costes. A continuación se enumeran algunos de los beneficios de la IA en la gestión de instalaciones (FM):
La implementación de la IA en la gestión de instalaciones suele formar parte de un esfuerzo más amplio de transformación digital, donde los sistemas existentes, el aislamiento de datos, las preocupaciones sobre la privacidad y la resistencia de los empleados pueden presentar retos.
Para superar estos obstáculos, las organizaciones deben hacer frente a:
Mientras que los sistemas de FM impulsados por IA se basan en un enfoque proactivo, automatizado y eficiente desde el punto de vista energético, los modelos tradicionales se basan en reparaciones reactivas o programadas y en procedimientos manuales.
Sin sensores del IoT que impulsen el mantenimiento predictivo, los técnicos realizan el mantenimiento cuando surgen problemas o según calendarios fijos, y se basan en registros en papel e inspecciones manuales. Del mismo modo, sin datos de ocupación en tiempo real, los sistemas de climatización funcionan con temporizadores preestablecidos, independientemente de la utilización real del espacio.
En comparación con un enfoque basado en IA, la FM tradicional puede provocar mayores costes energéticos, más tiempo de inactividad de los activos y una visibilidad limitada de los datos, lo que dificulta la toma de decisiones bien fundamentadas. A nivel empresarial, esta visibilidad limitada puede dificultar el logro de los objetivos estratégicos de la empresa.
Para implementar con éxito un sistema de FM con IA, es necesario que las organizaciones establezcan una hoja de ruta clara y basada en objetivos. El sistema de IA en sí mismo es uno de los pasos finales del plan.
Entre las buenas prácticas para iniciarse en el uso de la IA en la gestión de instalaciones se incluyen la preparación de la pila tecnológica, la organización de los datos y la elaboración de directrices claras para su uso:
Explore cómo las organizaciones utilizan la IA, la nube y las estrategias de datos para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y construir una base resistente para el crecimiento futuro.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM® Maximo para gestionar su flota de activos.
Explore IBM® Maximo Application Suite, una solución unificada para la gestión del ciclo de vida de los activos, en menos de diez minutos, eligiendo la ruta que prefiera.
Evalúe las soluciones de gestión de activos empresariales basadas en IA y elija al proveedor adecuado para reducir el tiempo de inactividad, satisfacer las necesidades de cumplimiento y maximizar el retorno de la inversión (ROI).
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Optimice la programación, los recursos y el rendimiento de los activos con IBM Maximo Application Suite.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.