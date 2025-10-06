¿Qué es la hiperautomatización?

Hiperautomatización en la atención sanitaria

La industria de la salud puede beneficiarse de la hiperautomatización, brindando una mejor experiencia al paciente, resultados más sólidos y datos más precisos. La hiperautomatización se utiliza para automatizar los ciclos de facturación, la comunicación con los clientes y el cobro. También puede abordar la gestión de registros de pacientes, la recopilación y cotejo de datos y proporcionar resultados útiles para planes de tratamiento más precisos.

La hiperautomatización también se utiliza a menudo para garantizar la conformidad con la regulación, algo fundamental para la viabilidad y el éxito de cualquier organización sanitaria. También se puede utilizar para gestionar el inventario y el aprovisionamiento de medicamentos, así como para programar personal y otros recursos. Los usos de la hiperautomatización en el sector sanitario son infinitos y los beneficios pueden proporcionar mejoras a la organización, a los socios y a los pacientes. Lea nuestro caso práctico de atención sanitaria aquí.

Cadena de suministro

La pandemia ha afectado en gran medida a la capacidad de recibir material a su debido tiempo, y la escasez de personal ha provocado retrasos en los procesos, lo que en el mejor de los casos supone un reto logístico.

Gracias a la automatización de procesos robóticos (RPA, por sus siglas en inglés), las comprobaciones de existencias de inventario pueden realizarse 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que garantiza una visión actualizada de los niveles de inventario y de la disponibilidad de los productos en todo momento. Además de las verificaciones de inventario, RPA se puede utilizar para adquisiciones, precios, facturación, solicitud de cotización, seguimiento y entrada de datos, y mantenimiento y reparación del sistema. Al eliminar la dependencia de la intervención manual para procesos repetitivos, la hiperautomatización puede aumentar la velocidad, la eficiencia y la precisión. Lea aquí nuestro caso práctico de cadena de suministro con Inter Aduira.

Banca y finanzas

Los sectores bancario y financiero están sometidos a una presión constante para reducir costes, mejorar la eficiencia y ofrecer una experiencia de cliente más disponible y personal.

La hiperautomatización puede proporcionar datos de mayor calidad a los empleados para que puedan utilizar más eficazmente la gestión de procesos empresariales (BPM) para proporcionar a los clientes información que les permita tomar decisiones con mayor conocimiento de causa. La hiperautomatización también proporciona las eficiencias de back-end que respaldan la disponibilidad 24x7 de las aplicaciones bancarias y financieras en línea, así como la normativa y los informes que exige. Tanto el sector bancario como el financiero manejan grandes volúmenes de datos, cuya gestión puede resultar engorrosa. La hiperautomatización agiliza las tareas involucradas, haciendo que los procesos sean más rápidos, más consistentes y menos propensos a errores. Algunos ejemplos más específicos de Gartner (enlace externo a ibm.com) incluyen:

Airbus SE utilizó la hiperautomatización basada en IA para leer los recibos de gastos y cotejarlos con los proveedores y gastos aceptados para detectar anomalías y aprender con el tiempo. Esto redujo el tiempo medio entre la presentación y la aprobación de un informe de gastos de un par de semanas a unos pocos días, y redujo la carga de trabajo de los revisores en más de la mitad.

Equinix, Inc. utiliza tecnología de computer vision para automatizar los procesos de cuentas por pagar. El equipo utiliza tecnología de reconocimiento óptico de caracteres basada en IA para extraer datos de facturas de proveedores en PDF, lo que permite al equipo gestionar solo las excepciones y extracciones de datos con baja confianza estadística. Esto libera más de 14,000 horas al año para el equipo financiero, aumentando su enfoque en las tareas de mayor valor.

Tanto el sector bancario como el financiero están sujetos a numerosas normativas y requisitos de cumplimiento. La hiperautomatización ha transformado muchos de sus procesos centrales, lo que les permite cumplir con estos requisitos con mayor eficiencia y a un coste menor.

Comercio minorista

La industria minorista está repleta de oportunidades para la automatización. El comercio electrónico se ha impuesto en la tramitación de pedidos, ya que cada vez más personas hacen pedidos en línea y utilizan programas de fidelización. La hiperautomatización asistida por IA puede agilizar los procesos de front-end, como el marketing dirigido al insertar anuncios en las redes sociales, y el marketing dirigido por correo electrónico, el reconocimiento de la fidelidad en línea, el reconocimiento facial cuando un cliente entra en una tienda, etc..

La hiperautomatización puede reducir los costes y mejorar la eficiencia y precisión de los procesos minoristas de back-end que afectan al aprovisionamiento, la facturación, la gestión de proveedores, el inventario y el transporte.

Además, la hiperautomatización se ha utilizado para rastrear y analizar criterios en el mercado, como precios competitivos y comentarios de los clientes, lo que permite una toma de decisiones más rápida y precisa que impulsa los ingresos y la rentabilidad.