El modelado de procesos es el primer paso para el éxito de Lean Six Sigma

Lean Six Sigma es una combinación de dos métodos de mejora de procesos: Lean y Six Sigma. Está diseñado para reducir los costes organizativos eliminando los residuos, o "muda", de un proceso mediante la mejora continua de los procesos empresariales. Al eliminar los residuos y reducir la variación de los procesos, las organizaciones pueden mejorar la calidad y la eficiencia generales de la producción.
Las organizaciones suelen implementar Lean Six Sigma para mejorar los procesos empresariales, funcionar de forma más eficiente y reducir costes. Controlar los procesos puede poner orden en el caos.
El método Lean Six Sigma insta a las organizaciones a definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC), sentando las bases para un exitoso proyecto de mejora de procesos Lean Six Sigma.
El primer paso, “definir”, implica comprender profundamente los procesos. Para ello, una organización debe modelar los procesos exactamente como existen hoy en día. No se trata de un estado futuro ni de una lista de deseos. Documentar el estado actual ayuda a todos los miembros del equipo a trabajar juntos para definir una visión común del proceso de principio a fin. Una vez capturado el proceso actual, la organización puede mejorarlo eficazmente siguiendo los demás pasos de la DMAIC.
El modelado de procesos ayuda a:
Las herramientas básicas de diagramación ayudan a definir un proceso empresarial inicial y proporcionan un buen camino para sacar los procesos de las notas adhesivas y pasarlos a un formato digital. Sin embargo, si la colaboración en toda la empresa y la gestión del cambio en tiempo real son importantes, una herramienta de modelado de procesos dedicada puede ser la mejor opción.
Las herramientas básicas de diagramación carecen de muchas de las capacidades que conducen al siguiente nivel de mejora real de procesos. Las herramientas de diagramación simples a menudo no incluyen la capacidad de agregar datos a actividades como el rol; tiempo; coste; e información sobre proveedores, inputs, procesos, outputs y clientes (SIPOC), que es lo que convierte un mapa de procesos estático en un modelo de proceso dinámico y rico en datos que permite la mejora continua. Al pasar a un software dedicado a la modelización de procesos, como IBM Blueworks Live, las organizaciones pueden introducir datos para convertir los mapas de procesos en modelos de procesos y, al mismo tiempo, implementar el control de versiones, mantener a los equipos sincronizados y estandarizar una solución eficaz de modelado de procesos en toda la organización.
