El modelado de procesos es el primer paso para el éxito de Lean Six Sigma

Las organizaciones suelen implementar Lean Six Sigma para mejorar los procesos empresariales, funcionar de forma más eficiente y reducir costes. Controlar los procesos puede poner orden en el caos.

El método Lean Six Sigma insta a las organizaciones a definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC), sentando las bases para un exitoso proyecto de mejora de procesos Lean Six Sigma.

El primer paso, “definir”, implica comprender profundamente los procesos. Para ello, una organización debe modelar los procesos exactamente como existen hoy en día. No se trata de un estado futuro ni de una lista de deseos. Documentar el estado actual ayuda a todos los miembros del equipo a trabajar juntos para definir una visión común del proceso de principio a fin. Una vez capturado el proceso actual, la organización puede mejorarlo eficazmente siguiendo los demás pasos de la DMAIC.

El modelado de procesos ayuda a: