¿Qué es la integración de bucle cerrado?

La integración de bucle cerrado es un método de creación y gestión de interfaces de programación de aplicaciones (API) en el que los datos operativos históricos y en tiempo real de una empresa se utilizan para mejorar las integraciones futuras y refinar las existentes.

La integración de bucle cerrado generalmente requiere una plataforma de integración equipada con inteligencia artificial (IA) y capacidades de machine learning. La IA recopila datos de integraciones de aplicaciones anteriores y actuales, analiza esos datos y utiliza los resultados del análisis para hacer recomendaciones informadas y crear nuevas integraciones, optimizar las existentes, probar las API para obtener la máxima seguridad y mucho más. De esta manera, la integración de bucle cerrado otorga a los equipos empresariales una mayor visibilidad operativa de todo el ecosistema de integraciones de aplicaciones. Como resultado, los equipos pueden poner en marcha las integraciones en menos tiempo y ajustarlas de forma coherente para garantizar un rendimiento óptimo continuo.

La integración de bucle cerrado puede entenderse como una traducción de los principios de la gestión del rendimiento de bucle cerrado al ámbito de la gestión de API. En la gestión del rendimiento de bucle cerrado, los líderes de la organización monitorizan continuamente los indicadores clave de rendimiento de una empresa. Los conocimientos obtenidos de esta monitorización se utilizan para actualizar los planes y objetivos de la organización en tiempo real. En lugar de elaborar un plan, ejecutarlo y luego evaluar los resultados, la gestión del rendimiento de bucle cerrado crea un ciclo continuo y autosuficiente de mejora continua del rendimiento.

La integración de bucle cerrado crea un ciclo autosuficiente similar de mejora continua del rendimiento para las integraciones de software. En lugar de crear integraciones, ponerlas en práctica y revisarlas más adelante, los equipos pueden introducir constantemente datos operativos en modelos de IA y machine learning. A continuación, la IA utiliza estos datos para agilizar las integraciones nuevas y existentes. Además, los equipos ya no deben realizar cada integración desde cero: la IA puede basarse en datos de integraciones anteriores para guiar la creación de nuevas API que sean eficientes y seguras.