¿Qué es la integración de bucle cerrado?

Ilustración de líneas, flechas y puntos dispuestos de manera que forman varios bucles continuos

Es posible que haya oído hablar de la integración de bucle cerrado. De hecho, IBM ha afirmado recientemente que cada integración debería ser una integración de bucle cerrado. Pero, ¿qué significa eso?

La integración de bucle cerrado es un método de creación y gestión de interfaces de programación de aplicaciones (API) en el que los datos operativos históricos y en tiempo real de una empresa se utilizan para mejorar las integraciones futuras y refinar las existentes.

La integración de bucle cerrado generalmente requiere una plataforma de integración equipada con inteligencia artificial (IA) y capacidades de machine learning. La IA recopila datos de integraciones de aplicaciones anteriores y actuales, analiza esos datos y utiliza los resultados del análisis para hacer recomendaciones informadas y crear nuevas integraciones, optimizar las existentes, probar las API para obtener la máxima seguridad y mucho más. De esta manera, la integración de bucle cerrado otorga a los equipos empresariales una mayor visibilidad operativa de todo el ecosistema de integraciones de aplicaciones. Como resultado, los equipos pueden poner en marcha las integraciones en menos tiempo y ajustarlas de forma coherente para garantizar un rendimiento óptimo continuo.

La integración de bucle cerrado puede entenderse como una traducción de los principios de la gestión del rendimiento de bucle cerrado al ámbito de la gestión de API. En la gestión del rendimiento de bucle cerrado, los líderes de la organización monitorizan continuamente los indicadores clave de rendimiento de una empresa. Los conocimientos obtenidos de esta monitorización se utilizan para actualizar los planes y objetivos de la organización en tiempo real. En lugar de elaborar un plan, ejecutarlo y luego evaluar los resultados, la gestión del rendimiento de bucle cerrado crea un ciclo continuo y autosuficiente de mejora continua del rendimiento.

La integración de bucle cerrado crea un ciclo autosuficiente similar de mejora continua del rendimiento para las integraciones de software. En lugar de crear integraciones, ponerlas en práctica y revisarlas más adelante, los equipos pueden introducir constantemente datos operativos en modelos de IA y machine learning. A continuación, la IA utiliza estos datos para agilizar las integraciones nuevas y existentes. Además, los equipos ya no deben realizar cada integración desde cero: la IA puede basarse en datos de integraciones anteriores para guiar la creación de nuevas API que sean eficientes y seguras.

 

Cómo funciona la integración de bucle cerrado en la práctica

La integración es el núcleo de los esfuerzos de automatización empresarial. Hoy en día, las organizaciones confían en una gama de aplicaciones dispares (tanto dentro como fuera de la empresa) para impulsar sus operaciones. La automatización eficaz de los flujos de trabajo y las experiencias de los usuarios dentro de estos ecosistemas depende de que todas estas aplicaciones compartan datos entre sí de manera fluida.

Por ejemplo, un flujo de trabajo simple de procesamiento de clientes potenciales podría requerir integraciones entre un sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM), una plataforma de automatización de marketing y múltiples canales de comunicación como Slack y clientes de correo electrónico. Para facilitar el flujo de datos de clientes potenciales entre estos sistemas, un equipo debe crear una serie de API para garantizar que cada aplicación pueda comunicarse con las demás. Si el equipo establece y gestiona estas API dentro de una plataforma de integración con capacidades de integración de bucle cerrado, la IA integrada podría ayudarles de algunas de las siguientes maneras:

  • Sugerencias de flujo de trabajo: cuando se necesita una nueva API, la plataforma de integración podría sugerir flujos de trabajo anteriores que podrían reutilizarse para establecer la integración. Por ejemplo, el mismo flujo de trabajo utilizado para conectar la CRM y Slack podría utilizarse para conectar la plataforma de automatización de marketing y Slack. De este modo, el equipo no tiene que crear un flujo de trabajo completamente nuevo para cada integración; solo necesitan ajustar el flujo de trabajo existente para adaptarlo al nuevo contexto de integración.
  • Asignación de datos: es posible que dos API no utilicen las mismas categorizaciones para representar los mismos datos. Por ejemplo, una API puede hacer referencia al “código zip” de un cliente, mientras que otra puede hacer referencia al “código postal”, dos formas diferentes de referirse al mismo punto de datos. Antes de que dos API puedan comunicarse entre sí, los campos de datos y las representaciones de una API deben asignarse a los campos y representaciones de la otra. En efecto, el lenguaje de una API debe traducirse al lenguaje de la otra. La integración de bucle cerrado puede facilitar esta traducción al establecer conexiones entre campos de datos basadas en mapas de datos anteriores. A medida que la IA se encuentra con una variedad de asignaciones, puede aplicar los conceptos que aprendió de integraciones anteriores para guiar otras nuevas.
  • Pruebas de API: cada nueva API debe probarse para garantizar que funciona de manera efectiva y segura. Crear una batería completa de pruebas para cada API puede llevar mucho tiempo, pero la integración de bucle cerrado puede automatizar este proceso. Mediante el uso de datos de pruebas anteriores y la especificación OpenAPI, la IA puede recomendar un conjunto de pruebas para evaluar la funcionalidad de la nueva API. La IA puede incluso detectar lagunas en los conjuntos de pruebas existentes y sugerir nuevas pruebas para cerrar esas lagunas.

Los beneficios de la integración de bucle cerrado

Cuando las transformaciones digitales empresariales fallan, a menudo se debe a que las integraciones entre las aplicaciones que impulsan estas transformaciones son ineficientes, engorrosas y poco seguras. El enfoque de bucle cerrado permite integraciones más eficaces mediante el uso de los propios datos operativos de una empresa para perfeccionar continuamente las API y los flujos de trabajo. Esto permite lo siguiente:

  • Automatización e integración más rápidas: la integración de bucle cerrado proporciona a los equipos empresariales orientación fundamentada sobre cómo crear y mantener API que satisfagan las necesidades particulares de sus organizaciones. No es necesario crear API desde cero cada vez, y la plataforma de integración realiza un seguimiento del rendimiento de la API para una mejora continua. Como resultado, se requiere menos tiempo y esfuerzo para poner en marcha integraciones funcionales, y los esfuerzos de automatización pueden acelerarse con mayor rapidez.
  • Equipos capacitados capaces de crear sus propias integraciones: la IA puede guiar a los miembros del equipo con menos conocimientos técnicos a través de la creación y operación de integraciones efectivas y seguras. Los equipos ágiles ya no tienen que esperar a que una autoridad de TI centralizada cree cada integración, sino que pueden implementar sus propias API según sea necesario, eliminando los cuellos de botella de una arquitectura empresarial monolítica.
  • Visibilidad operativa: los datos recopilados en la integración de bucle cerrado ofrecen a los equipos más conocimiento sobre cómo funcionan sus API y cómo se pueden mejorar. Los equipos pueden identificar ineficiencias en tiempo real, predecir problemas antes de que ocurran y utilizar datos operativos específicos de la empresa para informar sus respuestas.
  • API más seguras: la integración de bucle cerrado facilita API más seguras, ya que la IA puede utilizar datos de pruebas anteriores para garantizar que se prueba la funcionalidad y la seguridad de todos los aspectos de la integración.

Integración de bucle cerrado e IBM

Como se ha señalado anteriormente, la integración de bucle cerrado es uno de los principios básicos de las soluciones de integración en la nube de IBM. Para ejecutar transformaciones digitales con éxito, las empresas necesitan la capacidad de crear integraciones eficientes y fiables entre aplicaciones. Con ese fin, las soluciones de integración en la nube de IBM ofrecen integraciones que son:

  • Automatizadas, utilizando IA, formatos repetibles y herramientas low-code para facilitar integraciones más rápidas
  • De bucle cerrado, utilizando datos operativos del mundo real, machine learning e IA para impulsar la mejora continua de la integración
  • Multiestilo,que unen una variedad de capacidades de integración dentro de una única plataforma

Autor

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

