¿Qué es la integración de bucle cerrado?

La integración de bucle cerrado es un método de creación y gestión de interfaces de programación de aplicaciones (API) en el que los datos operativos históricos y en tiempo real de una empresa se utilizan para mejorar las integraciones futuras y refinar las existentes.
La integración de bucle cerrado generalmente requiere una plataforma de integración equipada con inteligencia artificial (IA) y capacidades de machine learning. La IA recopila datos de integraciones de aplicaciones anteriores y actuales, analiza esos datos y utiliza los resultados del análisis para hacer recomendaciones informadas y crear nuevas integraciones, optimizar las existentes, probar las API para obtener la máxima seguridad y mucho más. De esta manera, la integración de bucle cerrado otorga a los equipos empresariales una mayor visibilidad operativa de todo el ecosistema de integraciones de aplicaciones. Como resultado, los equipos pueden poner en marcha las integraciones en menos tiempo y ajustarlas de forma coherente para garantizar un rendimiento óptimo continuo.
La integración de bucle cerrado puede entenderse como una traducción de los principios de la gestión del rendimiento de bucle cerrado al ámbito de la gestión de API. En la gestión del rendimiento de bucle cerrado, los líderes de la organización monitorizan continuamente los indicadores clave de rendimiento de una empresa. Los conocimientos obtenidos de esta monitorización se utilizan para actualizar los planes y objetivos de la organización en tiempo real. En lugar de elaborar un plan, ejecutarlo y luego evaluar los resultados, la gestión del rendimiento de bucle cerrado crea un ciclo continuo y autosuficiente de mejora continua del rendimiento.
La integración de bucle cerrado crea un ciclo autosuficiente similar de mejora continua del rendimiento para las integraciones de software. En lugar de crear integraciones, ponerlas en práctica y revisarlas más adelante, los equipos pueden introducir constantemente datos operativos en modelos de IA y machine learning. A continuación, la IA utiliza estos datos para agilizar las integraciones nuevas y existentes. Además, los equipos ya no deben realizar cada integración desde cero: la IA puede basarse en datos de integraciones anteriores para guiar la creación de nuevas API que sean eficientes y seguras.
La integración es el núcleo de los esfuerzos de automatización empresarial. Hoy en día, las organizaciones confían en una gama de aplicaciones dispares (tanto dentro como fuera de la empresa) para impulsar sus operaciones. La automatización eficaz de los flujos de trabajo y las experiencias de los usuarios dentro de estos ecosistemas depende de que todas estas aplicaciones compartan datos entre sí de manera fluida.
Por ejemplo, un flujo de trabajo simple de procesamiento de clientes potenciales podría requerir integraciones entre un sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM), una plataforma de automatización de marketing y múltiples canales de comunicación como Slack y clientes de correo electrónico. Para facilitar el flujo de datos de clientes potenciales entre estos sistemas, un equipo debe crear una serie de API para garantizar que cada aplicación pueda comunicarse con las demás. Si el equipo establece y gestiona estas API dentro de una plataforma de integración con capacidades de integración de bucle cerrado, la IA integrada podría ayudarles de algunas de las siguientes maneras:
Cuando las transformaciones digitales empresariales fallan, a menudo se debe a que las integraciones entre las aplicaciones que impulsan estas transformaciones son ineficientes, engorrosas y poco seguras. El enfoque de bucle cerrado permite integraciones más eficaces mediante el uso de los propios datos operativos de una empresa para perfeccionar continuamente las API y los flujos de trabajo. Esto permite lo siguiente:
