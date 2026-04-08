El potencial de los gemelos digitales se materializa plenamente en el nivel más alto del modelo de madurez, donde entra en juego la automatización. Los gemelos autónomos no solo modelan los comportamientos y cambios del sistema, sino que también deciden y actúan de forma independiente en función de esas condiciones. Por el contrario, todos los niveles inferiores del modelo de madurez de los gemelos digitales necesitan operadores humanos para influir en los sistemas físicos.

Los gemelos autónomos se sincronizan en tiempo real con los sistemas físicos que representan y controlan utilizando los datos entrantes para evaluar las condiciones de las operaciones y decidir cómo mantener un rendimiento óptimo del sistema. Los gemelos digitales autónomos utilizan la orquestación para gestionar sistemas enteros, como en el caso de las flotas de drones o las infraestructuras inteligentes.

El machine learning y la inteligencia artificial (IA) permiten a los gemelos autónomos decidir y actuar en lugar de los operadores humanos. El análisis predictivo, la optimización de decisiones, la detección de anomalías y el aprendizaje adaptativo son necesarios para lograr una verdadera autonomía. La capacidad de procesar datos, generar perspectivas y actuar de forma autónoma en bucle cerrado es lo que distingue a los gemelos digitales autónomos de los niveles de madurez inferiores.

En entornos empresariales, los gemelos autónomos pueden respaldar operaciones que se optimizan a sí mismas, reducir la intervención manual y permitir una respuesta más rápida a las condiciones cambiantes. Los gemelos digitales también se utilizan cada vez más para respaldar iniciativas de sostenibilidad mediante la optimización del uso de la energía, la reducción de los residuos y la mejora de la eficiencia de los recursos en todos los sistemas físicos.

Los avances recientes de IBM® Research demuestran la aplicación de gemelos digitales autónomos en entornos del mundo real. En un caso de éxito de 2025, los investigadores de IBM desarrollaron un gemelo digital con IA para sistemas industriales complejos, como las operaciones de transporte.