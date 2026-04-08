El modelo de madurez de gemelos digitales es un marco que ayuda a las organizaciones a evaluar sus iniciativas de gemelos digitales y su progreso hacia implementaciones más avanzadas y generadoras de valor.
Como herramienta de evaluación de la madurez, el modelo permite a las empresas evaluar su uso de la tecnología de gemelos digitales para representar, monitorizar y optimizar activos y sistemas físicos. Se trata, además, de una hoja de ruta estructurada para la implementación de gemelos digitales que guía a las organizaciones desde representaciones digitales básicas, pasando por modelos dinámicos, hasta llegar a sistemas predictivos, interconectados y autónomos.
Las etapas del modelo representan niveles crecientes de integración de datos, complejidad del sistema y capacidad analítica. A medida que las empresas avanzan a través de diferentes niveles de madurez, sus modelos de gemelos digitales evolucionan desde visualizaciones estáticas hasta sistemas inteligentes capaces de simular resultados, fundamentar decisiones estratégicas y actuar de forma autónoma.
Muchas organizaciones formalizan esta progresión utilizando marcos internos o referencias externas descritos en los informes técnicos sobre gemelos digitales centrados en la sostenibilidad, la optimización del ciclo de vida de activos y la resiliencia operativa. Para los líderes empresariales, la madurez de los gemelos digitales puede generar una mayor resiliencia operativa, una planificación de capital más precisa y una mayor visibilidad sobre el rendimiento de los activos.
Un gemelo digital es una representación virtual de un activo, un sistema o un entorno físico. Utiliza datos procedentes de sensores del Internet de las cosas (IoT) y otras fuentes para modelar el estado, el rendimiento y el comportamiento del activo a lo largo del tiempo. Los gemelos digitales permiten la monitorización, simulación y optimización de sus homólogos físicos.
La investigación académica ha definido con mayor precisión los gemelos digitales como sistemas ciberfísicos que sincronizan continuamente los estados físicos y virtuales.
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El modelo de madurez del gemelo digital consta de cinco etapas de madurez a través de las cuales las organizaciones pueden autoevaluar su progreso a lo largo de la hoja de ruta del gemelo digital. El modelo de madurez comienza con modelos estáticos de bajo nivel basados en datos históricos y traza la evolución hasta llegar a modelos autónomos de alto nivel impulsados por machine learning.
Cada etapa se basa en la anterior, aumentando la fidelidad de los datos, la integración del sistema y la capacidad de toma de decisiones.
Varios marcos académicos y sectoriales describen las etapas progresivas de la madurez de los gemelos digitales, desde modelos de visualización estáticos hasta sistemas totalmente autónomos. Tal y como describe Yung Woon Kim, estas son las cinco etapas del modelo de madurez del gemelo digital:
La primera fase del desarrollo de un gemelo digital consiste en una representación única del activo físico. El creador del gemelo digital modela el activo utilizando software de diseño asistido por ordenador (CAD) o modelado de información de construcción (BIM). El resultado es un modelo en 2D o 3D del activo físico, de apariencia visual similar.
Los gemelos digitales creados de esta manera no suelen incorporar datos de sensores como parte del proceso de modelado y carecen de funciones de simulación en tiempo real. En su lugar, los gemelos digitales similares se crean como una representación más generalizada de los sistemas o activos físicos.
Un gemelo digital estático es una representación digital de un activo físico basada en datos históricos, instantáneas o actualizaciones periódicas. A diferencia de los gemelos más avanzados, un gemelo digital estático no mantiene una conexión continua de datos en tiempo real con su homólogo físico y, por lo tanto, no puede representar con precisión su estado actual.
Los gemelos digitales estáticos utilizan flujos de trabajo de lógica de control de procesos predefinidos (conjuntos de reglas básicas o umbrales) para activar alertas y generar respuestas simples basadas en condiciones preestablecidas. Los gemelos estáticos proporcionan una visión de referencia de la estructura o condición de un activo, pero no reflejan cambios operativos en tiempo real ni generan simulaciones de posibles estados futuros para la previsión.
Por su parte, los gemelos digitales más avanzados pueden modelar comportamientos complejos y la dinámica de los sistemas para proporcionar perspectivas sobre cómo cambiará un sistema u objeto físico con el paso del tiempo.
El caso de uso ideal para un gemelo digital estático en la gestión de activos empresariales (EAM) es como panel de control inteligente, que resalta el estado en tiempo real de un sistema para una toma de decisiones humana más informada. Algunos ejemplos son los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y los sistemas de captura de datos (DCS). En muchas organizaciones, estos sistemas se integran con un sistema de gestión de mantenimiento informatizado (CMMS) para respaldar los flujos de trabajo de mantenimiento y la visibilidad de los activos.
Un gemelo digital dinámico es un modelo virtual de un sistema físico que, a diferencia de los gemelos estáticos, incluye comportamientos y dinámicas. Este proceso permite a los gemelos dinámicos modelar el funcionamiento de un sistema a lo largo del tiempo, mostrando cómo interactúan los componentes y cómo el sistema se adapta a las condiciones cambiantes. Los gemelos dinámicos mantienen un enlace de datos sincrónico en tiempo real con el objeto físico, lo que permite alimentar sus simulaciones y análisis con datos operativos.
Los gemelos digitales dinámicos pueden generar simulaciones hipotéticas, lo que permite a los operadores experimentar y probar el sistema en diferentes escenarios. Las partes interesadas pueden explorar estados de fallo, posibles optimizaciones y cambios ambientales sin afectar al sistema del mundo real. Del mismo modo, los usuarios pueden analizar la causa y el efecto cuando se producen interrupciones.
Los gemelos dinámicos destacan en situaciones que requieren una comprensión clara del comportamiento del sistema y de la causalidad para realizar predicciones precisas. Estas capacidades son especialmente valiosas para los responsables de la toma de decisiones en las empresas, ya que permiten la planificación de escenarios, el análisis de riesgos y la optimización operativa sin interrumpir los sistemas en funcionamiento.
Entre los casos de uso se incluyen la ingeniería, la sanidad, la fabricación inteligente y el modelado de sistemas a escala, donde las pruebas, el diagnóstico y la previsión del rendimiento son críticos.
Los gemelos digitales interactivos conectan varios gemelos digitales en un sistema federado, lo que significa que funcionan de forma independiente pero pueden interactuar y compartir datos. De este modo, los sistemas de gemelos interactivos reflejan las interdependencias de los sistemas y operaciones del mundo real, como en la gestión de la cadena de suministro.
La coordinación de las interacciones entre los gemelos del sistema se lleva a cabo mediante un hilo digital: un marco de comunicación bidireccional que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas físicos. Este bus de interfaz integra los datos en todo el sistema, lo que permite a los gemelos responder e influir entre sí a medida que experimentan cambios.
Los gemelos interactivos proporcionan a los operadores humanos visibilidad a nivel del sistema y comprensión de las métricas operativas y el rendimiento, y requieren intervención humana para actuar. Las partes interesadas utilizan las perspectivas intersistémicas generadas por los gemelos interactivos para tomar decisiones estratégicas basadas en datos y lograr el máximo impacto y eficiencia.
A escala, los sistemas de gemelos digitales interactivos proporcionan visibilidad en toda la organización, lo que facilita la coordinación interfuncional y la planificación estratégica compleja.
El potencial de los gemelos digitales se materializa plenamente en el nivel más alto del modelo de madurez, donde entra en juego la automatización. Los gemelos autónomos no solo modelan los comportamientos y cambios del sistema, sino que también deciden y actúan de forma independiente en función de esas condiciones. Por el contrario, todos los niveles inferiores del modelo de madurez de los gemelos digitales necesitan operadores humanos para influir en los sistemas físicos.
Los gemelos autónomos se sincronizan en tiempo real con los sistemas físicos que representan y controlan utilizando los datos entrantes para evaluar las condiciones de las operaciones y decidir cómo mantener un rendimiento óptimo del sistema. Los gemelos digitales autónomos utilizan la orquestación para gestionar sistemas enteros, como en el caso de las flotas de drones o las infraestructuras inteligentes.
El machine learning y la inteligencia artificial (IA) permiten a los gemelos autónomos decidir y actuar en lugar de los operadores humanos. El análisis predictivo, la optimización de decisiones, la detección de anomalías y el aprendizaje adaptativo son necesarios para lograr una verdadera autonomía. La capacidad de procesar datos, generar perspectivas y actuar de forma autónoma en bucle cerrado es lo que distingue a los gemelos digitales autónomos de los niveles de madurez inferiores.
En entornos empresariales, los gemelos autónomos pueden respaldar operaciones que se optimizan a sí mismas, reducir la intervención manual y permitir una respuesta más rápida a las condiciones cambiantes. Los gemelos digitales también se utilizan cada vez más para respaldar iniciativas de sostenibilidad mediante la optimización del uso de la energía, la reducción de los residuos y la mejora de la eficiencia de los recursos en todos los sistemas físicos.
Los avances recientes de IBM® Research demuestran la aplicación de gemelos digitales autónomos en entornos del mundo real. En un caso de éxito de 2025, los investigadores de IBM desarrollaron un gemelo digital con IA para sistemas industriales complejos, como las operaciones de transporte.
Las organizaciones de numerosos sectores pueden utilizar los modelos de madurez de gemelos digitales para orientar sus estrategias de implementación durante una transformación digital en curso y medir el retorno de la inversión (ROI) en cada etapa del desarrollo.
Los gemelos digitales optimizan los sistemas de producción y reducen el tiempo de inactividad mediante el mantenimiento predictivo y la optimización de procesos.
Las réplicas detalladas de los motores de los aviones y otros componentes pueden indicar cómo reaccionarán los componentes reales bajo estrés y condiciones ambientales cambiantes.
Se están explorando los gemelos digitales para modelar condiciones específicas de los pacientes y las operaciones hospitalarias, con el objetivo de ofrecer una atención más personalizada y una mayor eficiencia.
En los edificios inteligentes, los gemelos digitales suelen utilizar IA en el edge para optimizar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), el consumo de energía y la asignación de recursos basada en la ocupación.
Los urbanistas pueden utilizar gemelos digitales para modelar los sistemas de transporte, servicios y condiciones ambientales, mejorando la resiliencia y la planificación a largo plazo.
Los gemelos digitales pueden explorar cómo los diseños y proyectos paisajísticos resistirán las inundaciones, el calor extremo y otros efectos del cambio climático.
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