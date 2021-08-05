¿Qué es un gemelo digital?

Aunque tanto las simulaciones como los gemelos digitales utilizan modelos digitales para replicar los diversos procesos de un sistema, un gemelo digital es en realidad un entorno virtual, lo que lo hace considerablemente más rico para el estudio. La diferencia entre un gemelo digital y una simulación es en gran medida una cuestión de escala: mientras que una simulación generalmente estudia un proceso en particular, un gemelo digital puede ejecutar cualquier número de simulaciones útiles para estudiar múltiples procesos.

Esas no son todas las diferencias. Por ejemplo, las simulaciones no suelen beneficiarse de tener datos en tiempo real. Pero los gemelos digitales están diseñados en torno a un flujo de información bidireccional que se produce cuando los sensores de objetos proporcionan datos relevantes al procesador del sistema y luego vuelve a ocurrir cuando los conocimientos creados por el procesador se comparten con el objeto de origen original.

Al contar con datos mejores y constantemente actualizados relacionados con una amplia gama de áreas, combinados con la potencia informática adicional que acompaña a un entorno virtual, los gemelos digitales pueden estudiar más cuestiones desde muchos más puntos de vista que las simulaciones estándar, con un mayor potencial final para mejorar productos y procesos.