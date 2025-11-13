¿Qué son los edificios inteligentes?

Basándose en los avances de las tecnologías de Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (IA), las plataformas de edificios inteligentes automatizan los procesos manuales, optimizan el rendimiento de los edificios, aumentan el confort y ayudan a reducir los costes de energía.

El término "edificio inteligente" comenzó a aparecer en la década de 2000 para describir cómo el auge de la infraestructura en red (y más tarde, el uso de dispositivos IoT) estaba afectando el diseño de edificios comerciales.

Aunque estas tecnologías siguen siendo la base de los edificios inteligentes actuales, han evolucionado para adquirir nuevas capacidades que están principalmente asociadas a algoritmos de machine learning (ML). Los algoritmos de ML son conjuntos de reglas que permiten a los sistemas de IA reconocer patrones en los datos de entrenamiento y utilizarlos para realizar predicciones precisas sobre nuevos datos.

A medida que las tecnologías de redes, IoT, IA y machine learning (ML) siguen evolucionando, la demanda de edificios inteligentes que puedan utilizar los últimos avances sigue creciendo. Según un informe reciente, se prevé que el mercado mundial de edificios inteligentes aumente en 76 800 millones de dólares en los próximos cinco años. Este aumento supone una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,3 %1.