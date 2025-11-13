¿Qué son los edificios inteligentes?

Los edificios inteligentes son estructuras que se basan en la tecnología digital para automatizar aspectos de las operaciones del edificio que tradicionalmente se realizaban de forma manual.
Basándose en los avances de las tecnologías de Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (IA), las plataformas de edificios inteligentes automatizan los procesos manuales, optimizan el rendimiento de los edificios, aumentan el confort y ayudan a reducir los costes de energía.
El término "edificio inteligente" comenzó a aparecer en la década de 2000 para describir cómo el auge de la infraestructura en red (y más tarde, el uso de dispositivos IoT) estaba afectando el diseño de edificios comerciales.
Aunque estas tecnologías siguen siendo la base de los edificios inteligentes actuales, han evolucionado para adquirir nuevas capacidades que están principalmente asociadas a algoritmos de machine learning (ML). Los algoritmos de ML son conjuntos de reglas que permiten a los sistemas de IA reconocer patrones en los datos de entrenamiento y utilizarlos para realizar predicciones precisas sobre nuevos datos.
A medida que las tecnologías de redes, IoT, IA y machine learning (ML) siguen evolucionando, la demanda de edificios inteligentes que puedan utilizar los últimos avances sigue creciendo. Según un informe reciente, se prevé que el mercado mundial de edificios inteligentes aumente en 76 800 millones de dólares en los próximos cinco años. Este aumento supone una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,3 %1.
Los edificios inteligentes se basan en una sofisticada red de dispositivos y sensores que pueden automatizar las tareas manuales, agilizar los procesos y ayudar a los equipos a reducir el consumo de energía y los costes operativos. Aquí tienes un análisis más detallado de los componentes y elementos de diseño que sustentan la funcionalidad de los edificios inteligentes.
La arquitectura de edificios inteligentes es una práctica de diseño que aprovecha los sistemas interconectados (o capas) que comparten datos en tiempo real a través de redes con el fin de hacer que los edificios modernos sean más seguros y eficientes. El diseño de edificios inteligentes incorpora cinco capas principales: física, red, datos, aplicación y usuario.
Mediante su amplio uso de IoT y tecnología de automatización, los edificios inteligentes ayudan a las empresas a optimizar los procesos, reducir el uso de energía y reducir los costes asociados a la gestión de edificios. A continuación le presentamos algunas de las beneficios más importantes de los edificios inteligentes a nivel empresarial.
Los edificios inteligentes aumentan la eficiencia energética de las empresas que los explotan, ayudando a optimizar la calefacción, la iluminación y el control de la calidad del aire. Mediante la conexión de HVAC, sistemas de iluminación y sensores de ocupación, los sistemas de edificios inteligentes pueden detectar automáticamente qué espacios de un edificio se están utilizando. También pueden ajustar la temperatura y la iluminación de esas habitaciones para conservar recursos.
Este enfoque ayuda a las grandes empresas a ser más eficientes energéticamente y a reducir costes y residuos para que puedan alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Según un informe reciente, los edificios representan el 30 % del consumo mundial de energía y más de la mitad de la electricidad utilizada2. El diseño inteligente de edificios ayuda a mitigar este problema.
Con sistemas automatizados de calefacción, refrigeración y calidad del aire, los edificios inteligentes ayudan a crear un entorno de trabajo cómodo para todos los empleados. Las modernas plataformas de edificios inteligentes permiten a los usuarios personalizar sus preferencias en términos de temperatura, iluminación y flujo de aire dentro de una habitación individual. Este enfoque altamente personalizable permite cambiar las condiciones de la habitación en función de las necesidades de los ocupantes.
Al aprovechar los datos en tiempo real, algunos de los sistemas de edificios inteligentes más avanzados pueden ajustar el flujo de aire y los sistemas de filtración para mantener saludables los niveles de CO2 y partículas. Estos sistemas también pueden ajustar la iluminación de las habitaciones para que imite la luz natural de forma que favorezca el ritmo circadiano del usuario.
Los edificios inteligentes ofrecen a los gestores de instalaciones una visión unificada de las operaciones del edificio, lo que les permite detectar problemas y abordarlos de forma proactiva. En el pasado, los gestores de las instalaciones practicaban un mantenimiento reactivo, dejando que los componentes fallaran antes de ser reparados. Pero con los datos en tiempo real y las capacidades de monitorización automatizada de las modernas plataformas de edificios inteligentes, practican el mantenimiento predictivo.
El mantenimiento predictivo, el uso de datos en tiempo real para detectar y solucionar problemas de mantenimiento antes de que fallen los componentes, aumenta los ciclos de vida de los activos y ayuda a las organizaciones a evitar costosos tiempos de inactividad.
Las capacidades de automatización de las actuales plataformas de edificios inteligentes ayudan a las organizaciones a reducir los costes energéticos y operativos y a detectar oportunidades para mejorar los procesos. Los sistemas de gestión energética y de edificios recopilan y analizan los datos históricos para que los gestores puedan optimizar el uso de la energía en función de la época del año o del día, la ocupación y otros factores.
Los sistemas automatizados controlan los sistemas de iluminación y climatización que reducen el desperdicio de energía cuando los espacios están desocupados, la necesidad de mano de obra y el coste total de los procedimientos de mantenimiento.
Los edificios inteligentes ayudan a las organizaciones a controlar de cerca las emisiones y el uso de la energía para que puedan realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos de sostenibilidad. Al analizar los datos recopilados por dispositivos IoT como termostatos inteligentes y sistemas HVAC, BMS y BAS ofrecen a los stakeholders una imagen en tiempo real del rendimiento de sus edificios. Los datos en tiempo real proporcionados por los sistemas IoT ayudan a los stakeholders a tomar decisiones críticas sobre la modernización de edificios existentes con componentes y procesos más eficientes energéticamente.
Además, para las organizaciones globales que necesitan cumplir con la normativa en más de un territorio, los edificios inteligentes automatizan el cumplimiento mediante la recopilación y el seguimiento de datos. Además, incluso pueden generar informes.
A nivel empresarial, la tecnología de edificios inteligentes está transformando la forma en que las empresas gestionan sus edificios comerciales y otras instalaciones. A continuación se presentan cinco casos de uso de edificios inteligentes a tener en cuenta al evaluar la tecnología para las necesidades empresariales.
Los avances en IA e IoT han hecho que los edificios inteligentes sean más autónomos y eficientes, una tendencia que no muestra indicios de desaceleración. El crecimiento del edge computing, la robótica y las redes IoT han añadido nuevas capacidades, lo que convierte a las plataformas de edificios inteligentes en algunas de las aplicaciones más avanzadas disponibles.
Este es un repaso de tres áreas que serán críticas para el desarrollo continuo de la industria.
El desarrollo de los sistemas de IA continúa teniendo un profundo impacto en la tecnología de edificios inteligentes. Lo hace transformando estos sistemas, de simples máquinas capaces de realizar una sola tarea en plataformas avanzadas y multifacéticas que pueden asumir múltiples tareas en pos de un único objetivo.
A medida que los sistemas de IA se hacen más autónomos, las tareas que pueden asumir se vuelven más complejas, lo que reduce aún más la necesidad de mano de obra en las operaciones de construcción.
No solo los edificios se están volviendo más inteligentes debido a los avances tecnológicos, sino también ciudades enteras. A medida que continúa esta evolución, se espera que los distritos comerciales en las zonas urbanas compartan redes y recursos y se integren aún más profundamente de lo que están actualmente.
Es probable que pronto varios edificios inteligentes compartan una infraestructura digital unificada que pueda controlarse desde una única plataforma para optimizar los procesos, reducir la energía y disminuir los costes.
Los avances en las capacidades tecnológicas conllevan mayores riesgos junto con las posibles recompensas: a medida que los edificios dependen más de las tecnologías digitales, también se vuelven más vulnerables a los ciberataques.
Es muy probable que la ciberseguridad, la práctica de proteger a las personas, los sistemas y los datos de los ciberataques, se convierta en una prioridad aún mayor de lo que es ahora para las organizaciones que invierten en edificios inteligentes.
