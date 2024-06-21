¿Qué es la mejora de procesos?

La mejora de procesos (a veces denominada mejora de procesos empresariales o BPI) es una subdisciplina dentro de la gestión de procesos empresariales (BPM), un enfoque de gestión que busca comprender y controlar todos los procesos empresariales de la organización. Los profesionales del BPI utilizan metodologías populares de mejora de procesos, como Lean, Six Sigma, Global 8-D, gestión de la calidad total, teoría de las restricciones y Rummler Bache.



La mejora de procesos proporciona un enfoque estructurado para supervisar y optimizar los flujos de trabajo de la organización, lo que reporta numerosos beneficios. Mediante el análisis y el perfeccionamiento sistemáticos de los procesos, las organizaciones pueden eliminar ineficiencias, reducir costes y mejorar la productividad.

Este enfoque conduce a resultados más consistentes y fiables, minimizando los errores y mejorando la calidad. La mejora de procesos también fomenta una mayor transparencia y responsabilidad, ya que implica funciones, responsabilidades y métricas claramente definidas para la evaluación del rendimiento. Esta claridad ayuda a identificar y abordar rápidamente los cuellos de botella y las redundancias, lo que conduce a una mejor experiencia del cliente y a una mayor rentabilidad.

Además, la mejora de los procesos aumenta la agilidad y la adaptabilidad, lo que permite a las organizaciones responder de forma más eficaz a las condiciones cambiantes del mercado, las necesidades de los clientes y los requisitos normativos. Favorece la mejora continua al crear una cultura en la que los procesos se revisan y perfeccionan periódicamente, lo que ayuda a garantizar que sigan estando alineados con los objetivos estratégicos y los entornos empresariales en constante evolución.

Este enfoque proactivo ayuda a mantener el cumplimiento, mitigar los riesgos y lograr un crecimiento sostenible. Además, la mejora de los procesos conduce a un mejor uso de los recursos y a tiempos de respuesta más rápidos, lo que puede aumentar significativamente la satisfacción de los clientes y la ventaja competitiva.