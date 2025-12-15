La gestión de proyectos implica preparar y ejecutar iniciativas empresariales para lograr objetivos específicos dentro de restricciones definidas como el tiempo, el presupuesto y el alcance. La gestión eficaz de proyectos es relevante para todos los sectores, desde las pequeñas empresas emergentes que lanzan productos nicho hasta las corporaciones globales que gestionan proyectos de infraestructura multimillonarios. Los proyectos mal gestionados pueden provocar un desperdicio de recursos, incumplimientos de plazos o pérdidas económicas.

La IA está cambiando el futuro de la gestión de proyectos al permitir una planificación más inteligente y una ejecución más rápida. La IA introduce enfoques basados en datos en los flujos de trabajo de los proyectos para que los líderes de proyectos puedan tomar decisiones mejor informadas.

La investigación de Gartner ha predicho que para 2030, el 80 % de las tareas rutinarias de gestión de proyectos serán manejadas por IA1. Como muestra de la velocidad a la que se está adoptando la IA en el campo, un estudio de la Association for Project Management reveló que el 70 % de los profesionales de proyectos afirmaron que su organización utilizaba la IA, frente al 36 % dos años antes2. A medida que la tecnología siga avanzando, también lo harán las formas de aplicarla.