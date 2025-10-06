La gestión ágil de proyectos es un enfoque de las iniciativas individuales, con mayor frecuencia en el desarrollo de software o productos, que se basa en los principios ágiles de colaboración, desarrollo iterativo, flexibilidad, adaptabilidad y mejora continua. La gestión de los objetivos del proyecto (plazos, recursos, metas, equipos) se enfoca desde una perspectiva ágil y puede incluir cualquiera de varios marcos diferentes, entre ellos Scrum, Kanban y Lean.

La gestión ágil de proyectos, cuando se agrupa, puede formar un programa que también se puede gestionar con los principios de Agile; los programas agrupados pueden formar un portfolio, como una muñeca rusa.

El enfoque ágil surgió en 2001 con la publicación del Manifiesto ágil por un grupo de ingenieros de software. El manifiesto ágil incluye cuatro valores clave y 12 principios. Los valores clave son:

Individuos e interacciones en lugar de procesos y herramientas

Software de trabajo en lugar de documentación completa

Colaboración con el cliente en la negociación del contrato

Responder al cambio en lugar de seguir un plan

Los valores preferidos no requieren el abandono de los no preferidos. Por ejemplo, la filosofía ágil no prohíbe el uso de un plan, sino que pone mayor énfasis en responder y prepararse para el cambio inevitable.

Como su nombre indica, la gestión ágil de proyectos está diseñada para operar en un mundo repleto de requisitos que cambian con frecuencia. En lugar de planificar meticulosamente cada paso de un proyecto antes de que comience, las tareas se crean rápidamente y se revisan, debaten y modifican periódicamente en respuesta a los comentarios del equipo o de los clientes.

Se supone desde el principio que los planes y enfoques tendrán que cambiar, y que no habrá una adherencia servil a la planificación inicial. Los miembros individuales del equipo están facultados para hablar, sin una jerarquía tan firme como en otros enfoques.