¿Qué es un Scaled Agile Framework (SAFe)?

Large-Scale Scrum (LeSS) también se basa en el marco Scrum y está diseñado para varios equipos que trabajan en un solo producto. LeSS sigue utilizando sprints, reuniones y revisiones diarias de scrum. Utiliza un sprint común para todos los equipos y comparte una cartera de productos. LeSS hace hincapié en la desescalada o el aplanamiento de una organización. Evita el uso de programas y portfolios y suele ser mejor para el desarrollo centrado en el producto, donde muchos equipos colaboran en un gran producto.

LeSS ofrece dos marcos:

Basic LeSS: Basic LeSS es LeSS en su estado predeterminado. Trabaja con un propietario de producto, de dos a ocho equipos y un scrum master para uno a tres de esos equipos. Estos equipos trabajan en un único producto entregable, un backlog de producto y un backlog de sprint. Cada equipo también trabaja en un sprint que engloba a todo el equipo.

LeSS Huge: LeSS Huge funciona mejor con empresas con más de ocho equipos (y potencialmente miles de personas). Estos equipos se agrupan en diferentes áreas de requisitos, cada una de las cuales tiene su propio propietario de producto. Un propietario de producto general trabaja con cada propietario de producto de área para sintetizar los objetivos de todos los equipos. Esta implementación todavía utiliza un sprint para todos los equipos y un product backlog.