¿Qué es la cadena de suministro de MRO?

La cadena de suministro de MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) abarca el abastecimiento, las compras y la gestión de todas las piezas y equipo necesarios para mantener en funcionamiento los equipos industriales.
Mientras que las materias primas se incorporan directamente al producto final, los artículos MRO sirven de apoyo a los procesos de producción. Muchas organizaciones clasifican los gastos de MRO como indirectos y los tratan con menos rigor en materia de compras, lo que crea oportunidades para la fuga de costes, el exceso de inventario y la proliferación de proveedores.
La cadena de suministro de MRO incluye lo siguiente:
La monitorización del éxito de las reparaciones, incluida la tasa de corrección a la primera, proporciona datos que sirven de base para los procesos de MRO. Aunque la ejecución del mantenimiento ocurre fuera de la cadena de suministro, las métricas de rendimiento de reparación influyen directamente en la planificación del inventario y la estrategia de compras de MRO.
A continuación se incluyen algunos ejemplos de artículos de MRO que pueden formar parte del proceso de la cadena de suministro:
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think, que se entrega dos veces por semana. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Una cadena de suministro de MRO optimizada está diseñada para mejorar la actividad productiva mediante un mayor tiempo de actividad de los equipos, una reducción de los costes de inventario y un menor número de interrupciones.
Una MRO eficaz maximiza el tiempo de actividad al hacer que las empresas pasen de una estrategia de MRO reactiva a una proactiva. El mantenimiento predictivo basado en datos, que utiliza la visibilidad en tiempo real proporcionada por los sensores integrados del Internet de las Cosas (IoT), permite a los equipos prevenir posibles fallos que podrían provocar interrupciones mediante un mantenimiento programado de forma regular a lo largo del ciclo de vida de los equipos.
Por otra parte, la transformación digital hacia el software de MRO, como un sistema informatizado de gestión del mantenimiento (CMMS), introduce la automatización para mejorar los flujos de trabajo de mantenimiento y gestionar de forma eficiente las órdenes de trabajo.
Los costes de inventario pueden mermar rápidamente los márgenes de cualquier empresa orientada a la producción. La optimización del inventario de MRO permite ahorrar costes mediante una gestión eficaz del inventario y de la cadena de suministro.
Una sólida estrategia de suministro de MRO mantendrá unos niveles de inventario óptimos para reducir tanto el exceso de existencias como la falta de stock. El exceso de existencias aumenta los costes de almacenamiento, ya que los artículos innecesarios permanecen en los almacenes, mientras que las roturas de stock generan recargos de urgencia y aumentan el tiempo de inactividad mientras se envían las piezas de repuesto. Un programa de gestión de inventario adecuado adapta las existencias a la demanda y a la importancia crítica de los repuestos.
Por otra parte, las alianzas estratégicas y las relaciones sólidas con los proveedores reducen los plazos de entrega y los pedidos urgentes para mantener bajos los gastos de MRO.
Tanto el mantenimiento predictivo como una sólida estrategia de gestión de inventario ayudan a las organizaciones a anticiparse a posibles interrupciones en la producción y a mitigar las paradas de producción. Disponer de las piezas y los materiales de MRO adecuados cuando se producen interrupciones permite a los equipos de mantenimiento entrar en acción y minimizar el tiempo de inactividad en las líneas de producción.
La gestión de activos y la gestión de inventario son componentes críticos de una estrategia de MRO orientada a maximizar el tiempo de actividad y a mejorar los resultados financieros.
A continuación se presentan algunos ejemplos de los retos que plantea la creación y el mantenimiento de una cadena de suministro MRO eficaz:
La gestión eficaz de la cadena de suministro de MRO requiere visibilidad en tiempo real de las reparaciones, los niveles de inventario, los precios, las asignaciones de personal y otros datos para maximizar sus beneficios. La mejor forma de planificar las existencias de inventario es mediante previsiones precisas basadas en datos en tiempo real.
Del mismo modo, sin datos suficientes sobre las reparaciones, los equipos de MRO no pueden realizar un seguimiento de la asignación de recursos y personal para identificar qué equipos requieren más atención y tiempo. Disponer de datos fiables y oportunos es esencial para una gestión inteligente de la cadena de suministro de MRO, por ejemplo, a la hora de introducir la automatización de la cadena de suministro.
Una red de proveedores caótica y compleja es más difícil de gestionar, ya que hay más órdenes de compra que rastrear y más relaciones que mantener. La consolidación en un número menor de proveedores optimiza la gestión de proveedores, reduciendo la carga de trabajo administrativo y otorgando a las organizaciones un mayor poder de negociación sobre los precios.
Cuando los empleados, los equipos y los departamentos no pueden comunicarse de forma fluida y abierta, el intercambio de información se vuelve difícil. Los malentendidos o los retrasos en las comunicaciones pueden provocar desperdicio de inventario, trabajo redundante y retrasos en la reposición de existencias.
En sectores donde la tecnología avanza rápidamente, la obsolescencia se convierte en un reto para la cadena de suministro de MRO. Las tecnologías más recientes suelen ser más caras que las versiones anteriores, lo que puede obligar a las organizaciones a elegir entre el aumento de los costes de MRO y los retrasos en el mantenimiento.
Una previsión adecuada puede ayudar a mitigarlas las sorpresas en los precios y a planificar las revisiones necesarias del equipo.
El incumplimiento de los requisitos normativos y legales puede paralizar las operaciones. Cualquier fallo en el cumplimiento (ya sean los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional u OSHA, las normativas ambientales o las normas específicas del sector, como la ISO) afectará negativamente a la cadena de suministro de MRO.
A medida que avanza la tecnología, crece la necesidad de técnicos cualificados y formados. Sin suficiente personal debidamente formado, las organizaciones experimentarán retrasos en el mantenimiento y las reparaciones, incluso aunque se disponga de todas las piezas necesarias en stock y la planificación sea impecable.
Invertir en formación continua permite que los técnicos cuenten con los conocimientos especializados que necesitan.
Las organizaciones pueden optimizar y fortalecer sus cadenas de suministro de MRO centrándose en varios aspectos clave:
La centralización de los datos en toda una organización evita la creación de silos y facilita la recopilación de los grandes conjuntos de datos necesarios para realizar análisis en tiempo real basados en datos, lo que mejora la visibilidad de la cadena de suministro en el sector energético y en otros sectores.
Las herramientas de inteligencia artificial (IA) pueden automatizar el análisis de datos y descubrir patrones ocultos que revelan oportunidades para mejorar la eficiencia, recudir costes, realizar un mantenimiento predictivo y optimizar las compras.
Un mejor uso de los datos contribuye directamente a una mayor optimización del inventario mediante enfoques como el análisis ABC, los pedidos justo a tiempo (JIT) y la implementación de la IA:
El inventario se divide en tres categories en función del valor de consumo anual (uso × coste):
Artículos A: 10–20 % de las SKU, 70–80 % del valor del inventario
Artículos B: 20-30 % de las SKU, 15-25 % del valor
Artículos C: 50–70 % de las SKU, 5–10 % del valor
Los artículos de categoría A son objeto del nivel de control más estricto, mientras que los de categorías B y C reciben un control proporcionalmente menor. El enfoque ABC puede conducir a un mejor análisis de la criticidad de las piezas de repuesto, reduciendo los costes de inventario y el riesgo de desabastecimiento de artículos críticos.
Los pedidos JIT programan las compras de manera que las piezas se reciban según sea necesario. El JIT es más adecuado para consumibles no críticos que para piezas de repuesto de alta criticidad, donde el riesgo de tiempo de inactividad supera los costes de mantenimiento de stock.
Una estrategia basada en la criticidad clasifica las piezas según el impacto de su fallo, el plazo de entrega y el coste de sustitución.
Los componentes de alta criticidad, que pueden detener la producción o crear riesgos de seguridad, exigen mayores niveles de servicio y un mayor stock de seguridad. Las piezas de menor criticidad pueden adquirirse según el método JIT o dejarse en manos del inventario gestionado por el proveedor.
La gestión de inventarios impulsada por IA puede dar lugar a procesos más fluidos y eficientes mediante el uso de análisis de datos, machine learning y análisis predictivo. La planificación de la demanda se vuelve más precisa, lo que mejora tanto el análisis ABC como los pedidos JIT.
La estandarización de las piezas en todos los equipos contribuye a reducir al mínimo los SKUs de inventario. La consolidación de proveedores también ayuda al personal a agilizar la gestión de las relaciones porque tratan con un número menor de proveedores.
El sourcing estratégico aplica análisis basados en datos para optimizar las compras y obtener el mayor valor a largo plazo, en lugar de perseguir el precio más bajo.
El mantenimiento predictivo aborda los posibles fallos de los equipos antes de que se produzcan, mientras que el mantenimiento reactivo espera a que surja un problema para actuar.
Las organizaciones pueden utilizar la IA en el mantenimiento predictivo para optimizar los intervalos de mantenimiento basándose en datos sobre el estado en lugar de en calendarios fijos.
Explore cómo las organizaciones utilizan la IA, la nube y las estrategias de datos para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y construir una base resistente para el crecimiento futuro.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM® Maximo para gestionar su flota de activos.
Explore IBM® Maximo Application Suite, una solución unificada para la gestión del ciclo de vida de los activos, en menos de diez minutos, eligiendo la ruta que prefiera.
Evalúe las soluciones de gestión de activos empresariales basadas en IA y elija al proveedor adecuado para reducir el tiempo de inactividad, satisfacer las necesidades de cumplimiento y maximizar el retorno de la inversión (ROI).
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Administre, mantenga y optimice sus activos con conocimientos y automatización con IA.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Convierta los objetivos de sostenibilidad en acciones con la estrategia y la transformación con IA.