¿Qué es la cadena de suministro de MRO?

Mientras que las materias primas se incorporan directamente al producto final, los artículos MRO sirven de apoyo a los procesos de producción. Muchas organizaciones clasifican los gastos de MRO como indirectos y los tratan con menos rigor en materia de compras, lo que crea oportunidades para la fuga de costes, el exceso de inventario y la proliferación de proveedores.

La cadena de suministro de MRO incluye lo siguiente:

Compra de piezas de repuesto: definir una estrategia de compras de MRO para el abastecimiento de piezas de repuesto de proveedores adecuados.

Gestión de inventario de MRO: mantener los niveles de inventario de piezas de repuesto para evitar el desabastecimiento, la escasez y el exceso de stock.

Coordinación de servicios de MRO: programar y facilitar servicios (por ejemplo, reparaciones de equipos) de una manera que se utilice el inventario de manera eficiente y se minimice el tiempo de inactividad.

Gestión de las relaciones con los proveedores: el sourcing estratégico incluye identificar a los partners de MRO adecuados y mantener buenas relaciones con ellos durante todo el proceso de compras para impulsar la resiliencia de la cadena de suministro.

La monitorización del éxito de las reparaciones, incluida la tasa de corrección a la primera, proporciona datos que sirven de base para los procesos de MRO. Aunque la ejecución del mantenimiento ocurre fuera de la cadena de suministro, las métricas de rendimiento de reparación influyen directamente en la planificación del inventario y la estrategia de compras de MRO.