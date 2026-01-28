El papel de la IA en el mantenimiento predictivo

Para comprender el impacto práctico del mantenimiento predictivo impulsado por IA, analizamos su aplicación en diversos sectores. Estos casos de uso ilustran cómo las organizaciones optimizan la fiabilidad de sus activos y sus flujos de trabajo al ir más allá de una estrategia de mantenimiento tradicional.

Fabricación

En el sector de la fabricación, el objetivo principal es lograr que no haya defectos y eliminar el tiempo de inactividad no planificado. Al implementar el mantenimiento predictivo basado en IA, las plantas pueden monitorizar en tiempo real las líneas de montaje de alta velocidad. Este enfoque con IA permite a los fabricantes detectar fallos o desviaciones en las condiciones de funcionamiento antes de que provoquen un fallo de la máquina.

Los datos indican que estas soluciones de mantenimiento predictivo pueden reducir en un 47 % los tiempos de inactividad no planificados, lo que garantiza que la cadena de suministro permanezca ininterrumpida y que los objetivos de producción se cumplan con una alta funcionalidad[1].

Viajes y transporte

La productividad de los activos es la piedra angular del sector del transporte. Mediante el uso de sensores IoT y análisis predictivos, los operadores pueden monitorizar el estado de los equipos de las flotas y la infraestructura. Esta visibilidad impulsada por IA permite a los equipos de mantenimiento realizar un mantenimiento proactivo basado en el desgaste real en lugar de en horarios rígidos de mantenimiento.

Se ha demostrado que la transición a estos sistemas de mantenimiento predictivo impulsados por IA aumenta la productividad de los técnicos en un 26 %, agilizando los flujos de trabajo y garantizando altos niveles de seguridad y fiabilidad para los pasajeros y la carga[1].

Energía y suministros

El sector energético aprovecha la inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de los activos, respetando al mismo tiempo estrictamente las normas de salud, seguridad y medio ambiente (HSE). A través de la recopilación de datos de las redes y subestaciones inteligentes, los modelos predictivos pueden prever posibles cortes causados por la degradación de los equipos. Mediante el uso de herramientas de IA para la monitorización continua, las empresas de servicios públicos pueden prolongar la vida útil de la infraestructura crítica hasta en un 17 %, lo que garantiza un suministro estable de energía y reduce la carga financiera del mantenimiento reactivo[1].

Petróleo y gas

En el entorno de alto riesgo del petróleo y el gas, mantener el rendimiento de los activos y la seguridad es crítico. La estrategia de mantenimiento predictivo en este sector se centra en la monitorización de los complejos equipos de extracción y refinado para detectar posibles fallos. Aplicando algoritmos de machine learning a los datos de los sensores, las organizaciones pueden identificar problemas potenciales como la corrosión de las tuberías o el desgaste de las bombas.

Esta toma de decisiones basada en datos ha dado lugar a un aumento del 34 % en la eficiencia y precisión de la inspección, lo que permite una ejecución más precisa de la estrategia de mantenimiento sin interrumpir la producción[1].

Gobierno e infraestructura

Las agencias gubernamentales deben encontrar un equilibrio entre las expectativas de los ciudadanos de contar con servicios fiables y la necesidad de llevar a cabo operaciones rentables. Las soluciones de gestión de activos con IA se utilizan para monitorizar las infraestructuras públicas, desde las plantas de tratamiento de aguas hasta las redes de transporte. Al adoptar la monitorización impulsada por IA, las agencias pueden garantizar la fiabilidad de los activos y la seguridad de las obras públicas. Esta transición del mantenimiento preventivo a los sistemas predictivos ayuda a evitar costosas reparaciones de emergencia y averías catastróficas, lo que, en última instancia, protege los recursos públicos y mantiene la confianza de la comunidad.

