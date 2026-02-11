¿Qué es la tasa de corrección a la primera (FTFR)?

Desde el punto de vista organizativo, las visitas repetidas aumentan los costes operativos y bloquean los recursos que podrían destinarse a otras órdenes de trabajo, lo que afecta negativamente a los resultados finales. Si el técnico puede resolver el problema sin necesidad de seguimiento, tanto él como el equipo que utiliza estarán disponibles para otros trabajos.

Dado que la FTFR afecta tanto a la tasa de retención como a la rentabilidad, es una de las referencias más importantes para los proveedores de servicios y mantenimiento. La FTFR es un multiplicador operativo que minimiza la pérdida de tiempo y agiliza la asignación de recursos, lo que permite a los proveedores de servicios completar más trabajos en menos tiempo y a menor coste.

Como reflejo de la calidad de la formación, la disponibilidad de piezas, la precisión de la programación y la documentación, la FTFR funciona como un indicador compuesto de la madurez del servicio.