Todos los gestores de activos, independientemente del tamaño de la organización, se enfrentan a mandatos similares: agilizar la planificación del mantenimiento, mejorar la fiabilidad de los activos o equipos y optimizar los flujos de trabajo para mejorar la calidad y la productividad. En un estudio reciente del IBM Institute for Business Value sobre los directores de la cadena de suministro, casi la mitad de los encuestados afirmaron que han adoptado nuevas tecnologías en respuesta a los desafíos.
Hay aún más ayuda en el horizonte con el poder de los modelos fundacionales de inteligencia artificial (IA) generativa, combinados con la IA tradicional, para ejercer un mayor control sobre entornos de activos complejos. Estos modelos fundacionales, basados en modelos de lenguaje de gran tamaño, se entrenan con grandes cantidades de datos no estructurados y externos. Pueden generar respuestas como texto e imágenes, al mismo tiempo que interpretan y manipulan los datos existentes.
Exploremos seis formas en las que la IA generativa puede optimizar las operaciones de gestión de activos de su empresa, incluidos el servicio de campo, el mantenimiento y el cumplimiento. La IA generativa puede:
Los técnicos de servicio de campo, los planificadores de mantenimiento y los supervisores de rendimiento de campo componen su equipo de primera línea. Requieren planes de trabajo e instrucciones de trabajo para fallos y reparaciones de activos. Con un modelo híbrido de IA o machine learning (ML), puede entrenarlo con datos empresariales y publicados, incluidos los activos y sitios recién adquiridos.
A través del diálogo interactivo, puede generar analytics visuales y entregar contenido rápidamente a su equipo. El acceso a este conocimiento puede aumentar el tiempo de actividad del servicio de campo entre un 10 % y un 30 % y aumentar las tasas de correcciones a la primera en un 20 %, lo que se traduce en un ahorro de costes, una mejora de la productividad de los trabajadores y una mayor satisfacción del cliente.
Las órdenes de trabajo impulsan la actividad, basándose en planes de trabajo y planes de trabajo para autorizar y proporcionar recursos para gestionar tareas. El proceso en sí, aunque sencillo, requiere mucho tiempo, por lo que no sorprende que la planificación de órdenes de trabajo a menudo experimente retrasos.
La IA generativa potencia los modelos fundacionales entrenándolos con todas las instrucciones, piezas, herramientas y habilidades necesarias para un activo o clase específicos, lo que permite la generación de planes de trabajo. Esto mejora las capacidades de su personal, lo que se traduce en un aumento del 10 % al 20 % en la competencia de planificación. Además, la IA generativa puede facilitar la automatización y recomendar actualizaciones de los estándares de mantenimiento, lo que podría aumentar el cumplimiento entre un 10 % y un 25 %.
La fiabilidad es un indicador clave de rendimiento crítico en cualquier negocio basado en activos. Desafortunadamente, los ingenieros de fiabilidad experimentados están abandonando muchos sitios, lo que resulta en recursos limitados para capacitar a los reemplazos. Mediante el uso de modelos híbridos de IA/ML, la IA generativa genera análisis de fallos y efectos a partir de datos históricos, lo que le permite priorizar y reducir los fallos en serie hasta entre un 25 % y un 50 %, al tiempo que aumenta la fiabilidad del sitio entre un 10 % y un 15 %.
Los modelos fundacionales de IA generativa pueden entrenarse en estándares de clase de activos, incluido el historial de trabajo, los planes de mantenimiento, los planes de trabajo y las piezas de repuesto. Identifican y recomiendan el cumplimiento de las normas vigentes para los activos existentes. Al mejorar las habilidades del personal, los análisis de IA generativa amplían la vida útil de los activos entre un 15 % y un 20 % y aumentan el tiempo de actividad entre un 5 % y un 10 % aproximadamente.
Cuando se completan las órdenes de trabajo, a menudo indican la necesidad de pasar a la siguiente. Sin embargo, el análisis inteligente de las órdenes de trabajo completadas puede revelar áreas en las que los procesos de cumplimiento o mantenimiento necesitan mejoras. La IA generativa puede recomendar actualizaciones para mejorar la eficacia del mantenimiento planificado entre un 15 % y un 25 % y crear nuevos planes de trabajo basados en el plan de trabajo completado si faltan, lo que aumenta la competencia de planificación entre un 10 % y un 20 %.
La IA generativa proporciona asistencia en tiempo real para la seguridad de los sectores, el sitio o el activo y el cumplimiento normativo, reduciendo las multas en un 25 % y mejorando el cumplimiento hasta en un 50 %. Los modelos de formación que utilizan directrices de seguridad publicadas, normativas, presentaciones reglamentarias, resoluciones y fuentes de datos internas mejoran significativamente la velocidad, la precisión y la tasa de éxito de las presentaciones reglamentarias para planificadores y técnicos.
