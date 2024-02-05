Todos los gestores de activos, independientemente del tamaño de la organización, se enfrentan a mandatos similares: agilizar la planificación del mantenimiento, mejorar la fiabilidad de los activos o equipos y optimizar los flujos de trabajo para mejorar la calidad y la productividad. En un estudio reciente del IBM Institute for Business Value sobre los directores de la cadena de suministro, casi la mitad de los encuestados afirmaron que han adoptado nuevas tecnologías en respuesta a los desafíos.

Hay aún más ayuda en el horizonte con el poder de los modelos fundacionales de inteligencia artificial (IA) generativa, combinados con la IA tradicional, para ejercer un mayor control sobre entornos de activos complejos. Estos modelos fundacionales, basados en modelos de lenguaje de gran tamaño, se entrenan con grandes cantidades de datos no estructurados y externos. Pueden generar respuestas como texto e imágenes, al mismo tiempo que interpretan y manipulan los datos existentes.

Exploremos seis formas en las que la IA generativa puede optimizar las operaciones de gestión de activos de su empresa, incluidos el servicio de campo, el mantenimiento y el cumplimiento. La IA generativa puede: