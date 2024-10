¿Qué es la resiliencia de la cadena de suministro?

Durante años, los profesionales de la cadena de suministro han medido el éxito por lo bien que han sido capaces de reducir los costes y aumentar la eficiencia. Just-in-time (JIT) se convirtió en una forma de arte y los maestros de la práctica alcanzaron nuevos niveles de precisión. Los productos llegaron exactamente cuando se necesitaban, los costes de desperdicio y mantenimiento se mantuvieron al mínimo, y prevalecieron las estrategias de fuente única debido a la facilidad y el ahorro de costes.

Entonces, 2020 conmocionó a muchas estrategias del JIT; la disrupción era demasiado grande para absorberla y los ecosistemas de la cadena de suministro no se habían creado para ser flexibles. A medida que aceptamos el hecho de que la incertidumbre ha llegado para quedarse, se ha producido un despertar en la disciplina de la cadena de suministro con respecto a la resiliencia. Ha llegado el momento de cambiar el enfoque maníaco en la eficiencia por uno que equilibre tanto la eficiencia como la resiliencia. Los expertos en cadenas de suministro de la industria y el mundo académico señalan que es posible que las empresas logren un equilibrio entre justo a tiempo y por si acaso. Wendy Tate, profesora de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Tennessee y coeditora jefe del Journal of Purchasing and Supply Chain Management lo dijo bien (enlace externo a ibm.com): “Eliminar el desperdicio es bueno, pero el inventario no es necesariamente lo mismo que el desperdicio. Si eliminas demasiado inventario, añades riesgo. En resumen, necesitamos repensar lo que significa JIT y las ventajas y desventajas que esto implica”. Ahora está claro que la resiliencia debe abarcar la capacidad de adaptarse rápidamente a las interrupciones, e incluso beneficiarse de ellas, al tiempo que se preserva la eficiencia tanto como sea posible.

Según Geraint John (enlace externo a ibm.com), Vicepresidente analista de la práctica de cadena de suministro de Gartner: “Los ejecutivos de la cadena de suministro reconocen la necesidad abrumadora de hacer que sus redes sean más resilientes y ágiles”. Gartner define la resiliencia de la cadena de suministro como la capacidad de adaptarse a los cambios estructurales modificando las estrategias, los productos y las tecnologías de la cadena de suministro, y la agilidad como la capacidad de detectar y responder a cambios imprevistos en la demanda o la oferta de forma rápida y fiable, sin sacrificar el coste o la calidad.

Los líderes de la cadena de suministro con los que habla IBM adoptan este nuevo enfoque en la resiliencia de la cadena de suministro y buscan un enfoque que minimice la compensación entre JIT y la planificación ante la incertidumbre. En este blog, analizamos las buenas prácticas que impulsan la resiliencia de la cadena de suministro con esta definición en la base de todo. Esto incluye la creación de resiliencia en los marcos de la cadena de suministro mediante la expansión y mejora de los ecosistemas y las relaciones de los socios, al tiempo que se mantiene un enfoque en la eficiencia y se satisfacen las expectativas de los clientes. Al comprender sus opciones, tomar decisiones basadas en datos y mantener la comunicación con los clientes y otras partes interesadas, es posible lograr el equilibrio adecuado para su negocio.

¿Por qué es importante la resiliencia de la cadena de suministro?

Las cadenas de suministro son la columna vertebral de la economía mundial. También se han vuelto cada vez más complejas y ahora están compuestas por cientos de proveedores, proveedores de servicios y centros de producción y distribución repartidos por todo el mundo. Dado que la vida tal y como la conocemos depende de que las cadenas de suministro mundiales puedan abastecerse y colaborar eficazmente entre los socios comerciales, las redes de empresa a empresa tienen que crearse teniendo en cuenta la resiliencia. E incluso ante la incertidumbre, las empresas pueden ofrecer los productos correctos en el lugar y el momento correctos, e incluso superar a la competencia.

Si bien las interrupciones en las cadenas de suministro varían en magnitud e impacto, cualquiera que haya trabajado en la gestión de la cadena de suministro durante un tiempo sabe que las interrupciones son inevitables. Sin embargo, un estudio demuestra que el 60 % de los líderes de la cadena de suministro dice (enlace externo a ibm.com) que sus cadenas de suministro se han diseñado para la rentabilidad, no para la resiliencia.

Las cadenas de suministro se han ajustado tanto para reducir el desperdicio y los costes que, cuando los líderes de las cadenas de suministro necesitaban tomar decisiones rápidamente para abordar cambios drásticos en la oferta, la demanda y la logística, sus opciones eran limitadas. Carecían de datos y de un sólido ecosistema de socios y relaciones para encontrar alternativas viables para mantener sus cadenas de suministro en movimiento. De hecho, un estudio del Foro Económico Mundial (enlace externo a ibm.com) desveló que solo el 12% de las principales empresas globales están suficientemente protegidas contra futuras interrupciones en la cadena de suministro y las operaciones, y el 88% restante requiere urgentemente medidas adicionales para desarrollar resiliencia.

Las cadenas de suministro modernas deben estar equipadas para ajustar las operaciones de forma rápida y eficiente para gestionar las interrupciones e incluso adelantarse a ellas para minimizar el impacto de los eventos antes de que ocurran. Con acceso a datos confiables en tiempo real y un sólido ecosistema de socios, las empresas a la vanguardia de la innovación están aprovechando las interrupciones para mejorar los resultados comerciales, no solo los ingresos, sino también la optimización de costes al tiempo que superan las expectativas de los clientes.

Cómo empezar con la resiliencia de la cadena de suministro



Cuando se producen interrupciones comerciales, los profesionales de la cadena de suministro pueden enfrentarse a presiones de suministro, limitaciones logísticas, cambios drásticos en la combinación de la demanda, falta de visibilidad del recuento de inventario y restricciones de ubicación y capacidad. Y esta lista está lejos de ser exhaustiva.

Por eso, las empresas están dando prioridad a la resiliencia de la cadena de suministro, ya que el 87% de las organizaciones (enlace externo a ibm.com) encuestadas dijeron a Gartner que tienen previsto invertir en la resiliencia de la cadena de suministro en los próximos dos años. Si su organización tiene planes similares, aquí tiene cinco consejos que le ayudarán a asegurarse de que está construyendo su estrategia sobre una base sólida que le permita minimizar la disyuntiva entre eficiencia y resiliencia:

1. Mantener a los clientes en primer plano. Una lección general que han aprendido los líderes de la cadena de suministro es que los clientes quieren cada vez más una visibilidad completa de las cadenas de suministro, desde el inventario hasta la logística de última milla. Las empresas deben proporcionar eso para cumplir con las expectativas de los clientes. Según una nueva encuesta a 2.200 consumidores adultos realizada por Morning Consult en nombre de IBM, dos tercios dijeron que esperan tener opciones de entrega (67%) e inventario (65%) disponibles de inmediato cuando compran en línea, mientras que el 64% irá a otro lugar para comprar un artículo si no está disponible para su entrega en una o dos semanas. Las empresas B2B también están bajo una presión inesperada para ofrecer experiencias digitales además de las del espacio de consumo. De hecho, más del 70% de los compradores B2B afirman que están pasando a las compras remotas o digitales.

2. Digitalizar para que puedas automatizar. La capacidad de generar datos granulares y seguros en tiempo real sobre su cadena de suministro ha pasado de ser algo que está bien tener a ser una necesidad. Pero es difícil ser ágil si confía en los formularios manuales, el fax y el correo electrónico para las transacciones comerciales. Dar prioridad a la digitalización de los procesos manuales esenciales es un primer paso fundamental para garantizar la visibilidad de las fechas precisas y en tiempo real, así como la conectividad fluida con los proveedores. Podrá detectar problemas antes de que afecten a sus clientes y a su negocio, a la vez que impulsa la eficiencia.

3. Romper los silos. En muchas organizaciones, los datos están dispersos en sistemas aislados dentro y fuera de los límites organizativos, por lo que los equipos no disponen de la información que necesitan cuando y donde la necesitan. La visibilidad integral y en tiempo real de las actividades de inventario y flujo de trabajo en toda su organización le permite optimizar el rendimiento de la cadena de suministro, cumplir las expectativas de los clientes y obtener una ventaja competitiva. Esto incluye la visibilidad a través de múltiples departamentos y divisiones y a través de su ecosistema ampliado de proveedores y socios. También tiene que ser capaz de tratar con cantidades ingentes de datos internos y externos dispersos en sistemas aislados, procedentes de fuentes dispares y en distintos formatos. Con la capacidad de integrar todas las fuentes de datos relevantes y conectar los puntos, podrá tomar decisiones más informadas sobre la cadena de suministro e impulsar la acción.

4. Evalúa tu estrategia de abastecimiento. Cada vez más, las empresas están diversificando sus estrategias de abastecimiento para identificar múltiples proveedores de bienes y servicios, y reduciendo aún más su exposición mediante la incorporación de proveedores en diferentes ubicaciones geográficas. Pero quizás aún más importante es la fortaleza de sus relaciones con los proveedores. Los ecosistemas de la cadena de suministro basados en asociaciones verdaderamente colaborativas fomentan una mayor creatividad y flexibilidad en la forma de abordar y mitigar las interrupciones. Cuando sus relaciones con los socios comerciales se construyen a largo plazo sobre una base de confianza, puede satisfacer de manera más efectiva las expectativas de los clientes mientras equilibra los costes y los riesgos.

5. Comprometerse con el juego a largo plazo. La resiliencia de la cadena de suministro no es un proyecto de una sola vez, sino un proceso continuo. Una estrategia de resiliencia hoy puede no serlo mañana. Las fuentes, los tipos y la duración de las alteraciones cambian. Tu negocio es dinámico. Y las expectativas de los clientes siguen aumentando. La única constante es su necesidad de opciones que le permitan crear una red de seguridad en este momento y cambiarla a medida que evolucionan su negocio y su entorno operativo. La resiliencia no es una función separada, sino que debe integrarse en los equipos funcionales existentes en su cadena de suministro.

Buenas prácticas para la resiliencia de la cadena de suministro

La resiliencia de la cadena de suministro requiere un enfoque polifacético que varía en función de su organización, industria, clientes y papel dentro de su red empresarial. Éstas son sólo algunas de las buenas prácticas que las organizaciones están adoptando para construir una cadena de suministro más resiliente.

Conozca sus opciones. La fortaleza de su ecosistema de socios contribuye directamente a la resiliencia de la cadena de suministro. Cuando está atrapado en un proveedor, sus opciones son limitadas, por lo que debe buscar nuevas formas de generar y mantener la confianza y la transparencia con más socios. Tecnologías como blockchain pueden ayudar a simplificar y acelerar la identificación, incorporación y gestión de proveedores, marcando la pauta para relaciones mutuamente beneficiosas. El intercambio de información seguro y escalable fomenta la transparencia y la confianza, por lo que puede comprender mejor las opciones sobre las que puede actuar para ofrecer mejores resultados comerciales y a los clientes.

Gestione las expectativas. No puedes evitar todas las interrupciones, por mucho que lo intentes. Parte de la resiliencia de la cadena de suministro significa planificar para contingencias y ser siempre capaz de establecer y gestionar las expectativas. Una vez que tomes una decisión y te comuniques con los clientes, mantén abiertas esas líneas de comunicación. Con la información de inventario y pedidos siempre actualizada a solo un clic de distancia, puede seguir ofreciendo valor a los clientes incluso cuando surjan más complicaciones. Demostrar la determinación de que está tomando las mejores medidas en el momento para optimizar los resultados contribuye en gran medida a proteger su marca.

Soluciones para la resiliencia de la cadena de suministro

Las tensiones en la cadena de suministro siguen siendo una preocupación constante para todos. Por lo tanto, nunca ha sido más importante desarrollar la resiliencia de la cadena de suministro. IBM sabe qué es lo necesario para crear resiliencia en los marcos de la cadena de suministro, los ecosistemas y las relaciones, al tiempo que mantiene un enfoque en la eficiencia y cumple con las expectativas de los clientes.

Considere las siguientes soluciones para ayudarle en su camino:

IBM Supply Chain Intelligence Suite: una solución de optimización y automatización de la cadena de suministro basada en IA que ayuda a acelerar el tiempo de obtención de valor, aumentar la agilidad de la cadena de suministro y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro mediante información procesable, flujos de trabajo inteligentes y automatización. Soluciones como IBM Blockchain Transparent Supply le permiten crear su propio ecosistema blockchain para impulsar la visibilidad de la cadena de suministro, compartir datos de forma segura con socios de confianza y aumentar la eficiencia. Impulsada por IA líder en el sector, IBM Supply Chain Control Tower proporciona visibilidad procesable para orquestar su red de cadena de suministro de extremo a extremo, identificar y comprender el impacto de eventos externos para predecir las interrupciones y tomar medidas basadas en recomendaciones para mitigar los efectos ascendentes y descendentes.

IBM Sterling Supply Chain Business Network : una red business-to-business escalable y confiable que ayuda a automatizar y dirigir los procesos de su cadena de suministro y la colaboración de socios en una única plataforma basada en la nube. Respalde volúmenes máximos de cualquier tipo de transacción con alta disponibilidad e información de datos impulsada por IA para ayudarlo a detectar anomalías y tomar medidas correctivas para evitar interrupciones. Unifique los datos, la información y las acciones de la cadena de suministro de sus clientes, socios y proveedores en una única red empresarial.

IBM Sterling Order Management : ofrezca experiencias óptimas al cliente con una plataforma omnicanal de tramitación de pedidos que le permite optimizar para hoy y prepararse para el mañana. Acelere la transformación simplificando la tecnología y la complejidad de implementación para brindar capacidades de cumplimiento de pedidos omnicanal, como recogida en la acera, compra en línea y recogida en tienda (BOPIS) y envío desde la tienda (SFS). Potencie su negocio para maximizar los resultados mediante la gestión de reglas comerciales adecuadas para sus clientes y su negocio.

Dondequiera que se encuentre en su transición hacia la resiliencia de la cadena de suministro, estamos aquí para ayudarle a explorar sus opciones y aprovechar las nuevas formas de lograr el equilibrio entre eficiencia y resiliencia.