Comprender la "criticidad de los repuestos" en su inventario de MRO

¿Qué piezas son las más importantes?
Si es responsable del inventario de suministros de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), esa es una pregunta clave que debe hacerse y responderse. El inventario es una inversión, y esa inversión debe gestionarse. Pero no todas las piezas son iguales. Algunas son críticas para las operaciones o la seguridad de los empleados. Otras son “deseables”, pero no urgentes.
Por eso es crucial tener una metodología definida para las piezas de repuesto y un conocimiento profundo de la importancia de las piezas de repuesto para sus operaciones. Es la mejor manera de ofrecer un rendimiento sólido y fiable. Y también es así como se puede determinar el nivel de almacenamiento óptimo.
Intentar revisar manualmente y asignar una puntuación de "criticidad de los repuestos" a cada artículo individual es casi imposible dadas las decenas o cientos de miles de artículos que se mantienen en muchos inventarios de MRO. Hemos trabajado con muchos clientes para asignar la criticidad de activos y equipos, y la experiencia nos demuestra que hay beneficios reales en la asignación de la criticidad a las piezas de repuesto. Este tipo de información:
Los dos gráficos siguientes representan un perfil medio para la revisión en profundidad de su inventario por parte de una empresa:
Sin embargo, es importante señalar que no basta con asignar un código a la pieza de repuesto. Hay variables que también deben tenerse en cuenta cuando se analiza la criticidad de una pieza en particular. Por ejemplo:
Una vez que decida cuáles de los parámetros anteriores son más importantes para su organización, deberá seleccionar una metodología y una solución que auditen rutinariamente esos parámetros. Por ejemplo, cada vez que se crea una nueva transacción en la planificación de recursos empresariales (ERP), la solución debe aplicar esa transacción al material para determinar si la criticidad sigue siendo correcta.
Mientras trabaja para optimizar su inventario de MRO, considere lo siguiente:
