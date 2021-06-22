Etiquetas
Comprender la "criticidad de los repuestos" en su inventario de MRO

¿Qué piezas son las más importantes?

Si es responsable del inventario de suministros de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), esa es una pregunta clave que debe hacerse y responderse. El inventario es una inversión, y esa inversión debe gestionarse. Pero no todas las piezas son iguales. Algunas son críticas para las operaciones o la seguridad de los empleados. Otras son “deseables”, pero no urgentes.

Por eso es crucial tener una metodología definida para las piezas de repuesto y un conocimiento profundo de la importancia de las piezas de repuesto para sus operaciones. Es la mejor manera de ofrecer un rendimiento sólido y fiable. Y también es así como se puede determinar el nivel de almacenamiento óptimo.

Por qué la criticidad es importante para el inventario de MRO

Intentar revisar manualmente y asignar una puntuación de "criticidad de los repuestos" a cada artículo individual es casi imposible dadas las decenas o cientos de miles de artículos que se mantienen en muchos inventarios de MRO. Hemos trabajado con muchos clientes para asignar la criticidad de activos y equipos, y la experiencia nos demuestra que hay beneficios reales en la asignación de la criticidad a las piezas de repuesto. Este tipo de información:

  • Proporciona una evaluación precisa de los repuestos críticos y del dinero invertido en esas piezas
  • Aporta transparencia y visibilidad al inventario de repuestos críticos y no críticos para la organización
  • Elimina las incidencias “sin stock”
  • Reduce el tiempo dedicado a buscar y pedir piezas
  • Reduce el inventario inactivo/sin movimiento
  • Acelera la eliminación de materiales obsoletos
  • Mejora la asignación de stock para mejorar la utilización del espacio
  • Optimiza los costes de inventario equilibrando el inventario con la demanda operativa

Las ocho preguntas que hay que hacer para cada pieza de repuesto

Sin embargo, es importante señalar que no basta con asignar un código a la pieza de repuesto. Hay variables que también deben tenerse en cuenta cuando se analiza la criticidad de una pieza en particular. Por ejemplo:

  1. ¿Cuál es el equipo en el que se utilizaría esta pieza de recambio y cómo de crítico es ese equipo para las operaciones?
  2. ¿Quién suministra esta pieza? ¿Es un OEM o un tercero?
  3. ¿Cuánto tiempo de espera se requiere para reabastecer la pieza?
  4. ¿En qué almacén se almacena esta pieza?
  5. ¿Dispone de la lista de materiales (BOM) adecuada?
  6. ¿Se usa la pieza en varios tipos de equipo?
  7. ¿Cuál es el nivel de servicio objetivo?
  8. ¿Cuáles son las prioridades de las órdenes de trabajo?

Una vez que decida cuáles de los parámetros anteriores son más importantes para su organización, deberá seleccionar una metodología y una solución que auditen rutinariamente esos parámetros. Por ejemplo, cada vez que se crea una nueva transacción en la planificación de recursos empresariales (ERP), la solución debe aplicar esa transacción al material para determinar si la criticidad sigue siendo correcta.

Comprensión de los objetivos de gestión de inventario

Mientras trabaja para optimizar su inventario de MRO, considere lo siguiente:

  • Si desea ofrecer a los clientes el máximo nivel de servicio, ¿qué se puede hacer para mejorar esos niveles de servicio y cómo afecta eso a las decisiones de inventario?
  • Si desea mantener el nivel mínimo de inventario y cumplir con las consideraciones financieras, presupuestarias o de almacén, ¿qué métodos puede emplear para reducir esos niveles de inventario?
  • Si su objetivo es operar al menor coste y, de nuevo, alcanzar objetivos financieros o presupuestarios, ¿qué puede hacer para reducir esos costes?

Explore la solución MRO de IBM

IBM® Maximo MRO Inventory Optimization puede ayudarle a optimizar su inventario de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) proporcionando una imagen precisa y detallada del rendimiento.

Para ayudarle a comprender lo importante que es cada pieza, el servicio de valor de criticidad de material MRO IO combina tecnología de análisis de sectores líder en la industria y experiencia en consultoría para brindar información relevante sobre la criticidad de los repuestos. Explore la demo y descubra cómo obtener una visión más clara y precisa de su inventario.
