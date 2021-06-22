Comprender la "criticidad de los repuestos" en su inventario de MRO

¿Qué piezas son las más importantes?

Si es responsable del inventario de suministros de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), esa es una pregunta clave que debe hacerse y responderse. El inventario es una inversión, y esa inversión debe gestionarse. Pero no todas las piezas son iguales. Algunas son críticas para las operaciones o la seguridad de los empleados. Otras son “deseables”, pero no urgentes.

Por eso es crucial tener una metodología definida para las piezas de repuesto y un conocimiento profundo de la importancia de las piezas de repuesto para sus operaciones. Es la mejor manera de ofrecer un rendimiento sólido y fiable. Y también es así como se puede determinar el nivel de almacenamiento óptimo.