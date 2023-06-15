Gestión de activos frente a gestión de inventario de piezas: ¿cuál es la diferencia?

Cuando se trata de gestionar activos a lo largo de su ciclo de vida, los líderes empresariales saben que necesitan una estrategia integral para tener éxito. Pero no siempre tienen claras las oportunidades estratégicas en torno a la gestión del inventario de piezas y el papel que desempeña en la estrategia de mantenimiento.
Mientras que las soluciones de gestión de activos monitorizan edificios, equipos, vehículos, activos de TI y otros elementos que una empresa utiliza para llevar a cabo su negocio, la gestión de inventario de piezas rastrea las operaciones de reparación de mantenimiento (MRO) de piezas de repuesto necesarias para reparar los activos de forma rápida y eficaz cuando se averían. .
Comencemos con las definiciones de los dos términos.
Las empresas utilizan los activos para ejecutar sus operaciones comerciales diarias y crear valor. Esto incluye tanto los activos físicos (como materias primas, equipos y vehículos) como los activos no físicos (como la propiedad intelectual y las patentes).
Los activos de la empresa se dividen en dos categorías, fijos y no fijos. Losactivos fijos, o "propiedades, plantas y equipos" (PP&E) son elementos que la empresa tiene la intención de utilizar durante más de un año. Algunos ejemplos son terrenos, edificios, vehículos, equipos y ordenadores.
Los activos no fijos suelen tener menos valor para una empresa y la empresa rara vez los conserva durante más de un año. Algunos ejemplos de activos no fijos son los suministros de oficina, los ordenadores, los equipos audiovisuales y el mobiliario de oficina.
El inventario de piezas, también conocido como "inventario de suministros", se refiere a los artículos que una empresa debe almacenar para reparar los activos que posee de forma rápida y eficaz. Las empresas de éxito mantienen rigurosamente una lista de las piezas de repuesto que necesitan para que sus equipos más vitales funcionen sin problemas y mejoren sus resultados.
Pero, ¿qué piezas de repuesto son críticas y cuáles son simplemente "agradables de tener"? Esta es la pregunta central de la estrategia de inventario de piezas. Para responder a ella, los gerentes de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) confían en la" criticidad de los repuestos ": el proceso de identificar qué repuestos amenazan las operaciones comerciales si hay escasez frente a los repuestos que no son tan críticos.
Si bien ambos tipos de gestión se ocupan de las cosas que poseen las empresas, los sistemas de gestión de activos se ocupan exclusivamente de los equipos y suministros que la empresa necesita para operar. La gestión del inventario de piezas, por otro lado, se ocupa de los artículos que la empresa necesita para reparar con éxito un activo que se ha averiado.
Los activos vienen en muchas formas y tamaños, desde camiones y plantas de fabricación hasta molinos de viento y tuberías. La gestión de activos rastrea la ubicación y el estado de los activos físicos y no físicos que la empresa necesita para realizar operaciones comerciales a lo largo del ciclo de vida de los activos.
Uno de los casos de uso más comunes de la gestión de activos es el mantenimiento de activos, que se utiliza para mantener el valor de un activo durante el mayor tiempo posible. Para ello, muchas empresas confían en software de gestión de activos como un sistema de gestión de activos empresariales (EAM) para crear transparencia, mejorar las capacidades de monitorización y resolver problemas rápidamente. Estos son algunos de los beneficios de un software de gestión de activos eficaz:
Los siguientes son los cuatro tipos de sistemas de seguimiento de activos más utilizados en la actualidad:
Mientras que la gestión de activos se centra en los artículos que ayudan a las empresas a operar, la gestión del inventario de piezas se centra en las piezas de repuesto y los materiales que la empresa necesita tener a mano para reparar los equipos cuando se rompen. Para lograr esto de una manera confiable y rentable, los equipos de operaciones de reparación de mantenimiento (MRO) deben mantener estratégicamente los niveles de inventario de piezas para tener lo que necesitan, pero minimizar la retención de existencias excedentes u obsoletas.
Estos son tres componentes críticos del control de inventario de piezas y algunas preguntas que puede hacer para garantizar el éxito con ellos:
Cada día, los líderes empresariales toman decisiones críticas sobre cómo reducir costes, aumentar la eficiencia y aprovechar nuevas oportunidades de mercado. Pero sin sistemas sólidos de gestión de inventario de activos y piezas, esas decisiones probablemente serían irrelevantes. Una gestión de inventario de activos y piezas bien ejecutada proporciona muchos beneficios importantes a una organización, incluidos los siguientes:
Las soluciones de gestión de activos de mayor rendimiento de hoy en día aprovechan la tecnología punta, como los datos en tiempo real proporcionados a través de IoT, el análisis y la supervisión mejorados por IA y las capacidades basadas en la nube. La gestión de activos empresariales con el IBM Maximo Application Suite ayuda a las empresas a optimizar el rendimiento de los activos y ampliar su vida útil. Es una plataforma totalmente integrada que utiliza herramientas de análisis avanzadas y datos de IoT para mejorar la disponibilidad operativa y reducir el tiempo de inactividad y los costes.
Utilice procesos predictivos con IA para aumentar el rendimiento de la planta, reducir el inventario de piezas de repuesto y agilizar los servicios de gestión de activos.
Aprenda a capactiar a sus equipos de operaciones de una gestión inteligente de activos y rendimiento.
Impulsados por datos de IA e IoT, los activos conectados e inteligentes pueden optimizar el rendimiento, adaptarse a las circunstancias cambiantes y ayudar a garantizar la continuidad.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.