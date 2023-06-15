Gestión de activos frente a gestión de inventario de piezas: ¿cuál es la diferencia?

Si bien ambos tipos de gestión se ocupan de las cosas que poseen las empresas, los sistemas de gestión de activos se ocupan exclusivamente de los equipos y suministros que la empresa necesita para operar. La gestión del inventario de piezas, por otro lado, se ocupa de los artículos que la empresa necesita para reparar con éxito un activo que se ha averiado.

Gestión de activos

Los activos vienen en muchas formas y tamaños, desde camiones y plantas de fabricación hasta molinos de viento y tuberías. La gestión de activos rastrea la ubicación y el estado de los activos físicos y no físicos que la empresa necesita para realizar operaciones comerciales a lo largo del ciclo de vida de los activos.

Uno de los casos de uso más comunes de la gestión de activos es el mantenimiento de activos, que se utiliza para mantener el valor de un activo durante el mayor tiempo posible. Para ello, muchas empresas confían en software de gestión de activos como un sistema de gestión de activos empresariales (EAM) para crear transparencia, mejorar las capacidades de monitorización y resolver problemas rápidamente. Estos son algunos de los beneficios de un software de gestión de activos eficaz:

Información centralizada de activos: los trabajadores de mantenimiento necesitan saber dónde está un activo y cómo está funcionando en todo momento. Para ello, muchos utilizan un sistema de gestión de mantenimiento informatizado (GMAO) como parte de su enfoque general de EAM. Esto mantiene la información de mantenimiento en un solo lugar y de fácil acceso para los trabajadores que deben utilizarla para realizar actividades de mantenimiento regulares como el forecasting y el reabastecimiento.

Los siguientes son los cuatro tipos de sistemas de seguimiento de activos más utilizados en la actualidad:

Los siguientes son los cuatro tipos de sistemas de seguimiento de activos más utilizados en la actualidad:

Etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID): las etiquetas RFID son pequeñas etiquetas adheridas a un activo que transmiten una variedad de información utilizando señales de radiofrecuencia y tecnología Bluetooth. Además de la ubicación de un activo, las etiquetas RFID pueden transmitir la temperatura y la humedad del entorno donde se guarda.

Gestión del inventario de piezas

Mientras que la gestión de activos se centra en los artículos que ayudan a las empresas a operar, la gestión del inventario de piezas se centra en las piezas de repuesto y los materiales que la empresa necesita tener a mano para reparar los equipos cuando se rompen. Para lograr esto de una manera confiable y rentable, los equipos de operaciones de reparación de mantenimiento (MRO) deben mantener estratégicamente los niveles de inventario de piezas para tener lo que necesitan, pero minimizar la retención de existencias excedentes u obsoletas.

Estos son tres componentes críticos del control de inventario de piezas y algunas preguntas que puede hacer para garantizar el éxito con ellos: