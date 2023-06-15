Etiquetas
Gestión de activos frente a gestión de inventario de piezas: ¿cuál es la diferencia?

Cuando se trata de gestionar activos a lo largo de su ciclo de vida, los líderes empresariales saben que necesitan una estrategia integral para tener éxito. Pero no siempre tienen claras las oportunidades estratégicas en torno a la gestión del inventario de piezas y el papel que desempeña en la estrategia de mantenimiento.

Mientras que las soluciones de gestión de activos monitorizan edificios, equipos, vehículos, activos de TI y otros elementos que una empresa utiliza para llevar a cabo su negocio, la gestión de inventario de piezas rastrea las operaciones de reparación de mantenimiento (MRO) de piezas de repuesto necesarias para reparar los activos de forma rápida y eficaz cuando se averían. .

Comencemos con las definiciones de los dos términos.

¿Qué es un activo?

Las empresas utilizan los activos para ejecutar sus operaciones comerciales diarias y crear valor. Esto incluye tanto los activos físicos (como materias primas, equipos y vehículos) como los activos no físicos (como la propiedad intelectual y las patentes).

Los activos de la empresa se dividen en dos categorías, fijos y no fijos. Losactivos fijos, o "propiedades, plantas y equipos" (PP&E) son elementos que la empresa tiene la intención de utilizar durante más de un año. Algunos ejemplos son terrenos, edificios, vehículos, equipos y ordenadores.

Los activos no fijos suelen tener menos valor para una empresa y la empresa rara vez los conserva durante más de un año. Algunos ejemplos de activos no fijos son los suministros de oficina, los ordenadores, los equipos audiovisuales y el mobiliario de oficina.

¿Qué es el inventario de piezas?

El inventario de piezas, también conocido como "inventario de suministros", se refiere a los artículos que una empresa debe almacenar para reparar los activos que posee de forma rápida y eficaz. Las empresas de éxito mantienen rigurosamente una lista de las piezas de repuesto que necesitan para que sus equipos más vitales funcionen sin problemas y mejoren sus resultados.

Pero, ¿qué piezas de repuesto son críticas y cuáles son simplemente "agradables de tener"? Esta es la pregunta central de la estrategia de inventario de piezas. Para responder a ella, los gerentes de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) confían en la" criticidad de los repuestos ": el proceso de identificar qué repuestos amenazan las operaciones comerciales si hay escasez frente a los repuestos que no son tan críticos.

Gestión de activos frente a gestión de inventario de piezas: cómo funciona

Si bien ambos tipos de gestión se ocupan de las cosas que poseen las empresas, los sistemas de gestión de activos se ocupan exclusivamente de los equipos y suministros que la empresa necesita para operar. La gestión del inventario de piezas, por otro lado, se ocupa de los artículos que la empresa necesita para reparar con éxito un activo que se ha averiado.

Gestión de activos

Los activos vienen en muchas formas y tamaños, desde camiones y plantas de fabricación hasta molinos de viento y tuberías. La gestión de activos rastrea la ubicación y el estado de los activos físicos y no físicos que la empresa necesita para realizar operaciones comerciales a lo largo del ciclo de vida de los activos.

Uno de los casos de uso más comunes de la gestión de activos es el mantenimiento de activos, que se utiliza para mantener el valor de un activo durante el mayor tiempo posible. Para ello, muchas empresas confían en software de gestión de activos como un sistema de gestión de activos empresariales (EAM) para crear transparencia, mejorar las capacidades de monitorización y resolver problemas rápidamente. Estos son algunos de los beneficios de un software de gestión de activos eficaz:

  • Información centralizada de activos: los trabajadores de mantenimiento necesitan saber dónde está un activo y cómo está funcionando en todo momento. Para ello, muchos utilizan un sistema de gestión de mantenimiento informatizado (GMAO) como parte de su enfoque general de EAM. Esto mantiene la información de mantenimiento en un solo lugar y de fácil acceso para los trabajadores que deben utilizarla para realizar actividades de mantenimiento regulares como el forecasting y el reabastecimiento.
  • Resolución proactiva de problemas: en la era del Internet de las cosas (IoT), todo, desde una sola válvula hasta una tubería de mil millas, puede conectarse a sensores que proporcionan datos en tiempo real sobre su estado y miden la depreciación a lo largo del tiempo. Al incorporar inteligencia artificial(IA) y analytics en el sistema de software, los equipos de mantenimiento en el terreno pueden acceder a información crítico en segundos y tomar decisiones más informadas. Estas capacidades forman la base del mantenimiento, un enfoque que anticipa y previene los fallos antes de que se produzcan mediante una combinación de machine learning, analytics y monitorización predictiva de la salud del activo.
  • Aplicaciones operativas consolidadas: un sólido software EAM establece un único punto de contacto para la gestión de prácticamente cualquier activo o tipo de activo. Los procesos pueden unificarse y estandarizarse en una amplia gama de funciones que abarcan toda la empresa.
  • Información de activos en tiempo real: el éxito de la gestión de activos depende de la disponibilidad de información precisa y en tiempo real sobre todo lo que posee una empresa. Imagina haber pagado por un equipo crítico que necesitas que te entreguen en tu instalación, pero no tener forma de rastrearlo en tránsito. El seguimiento de activos y el software de seguimiento de activos desempeñan un papel clave en el éxito de los sistemas de gestión de activos.

Los siguientes son los cuatro tipos de sistemas de seguimiento de activos más utilizados en la actualidad:

  • Etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID): las etiquetas RFID son pequeñas etiquetas adheridas a un activo que transmiten una variedad de información utilizando señales de radiofrecuencia y tecnología Bluetooth. Además de la ubicación de un activo, las etiquetas RFID pueden transmitir la temperatura y la humedad del entorno donde se guarda.
  • Seguimiento habilitado para WiFi: los sistemas de rastreo habilitados para WiFi utilizan una etiqueta adherida a un activo para transmitir una variedad de información sobre él a través de una red WiFi local. Sin embargo, al igual que RFID, el rastreo habilitado para WiFi solo es efectivo para rastrear artículos siempre que estén en interiores y dentro del alcance de una red WiFi.
  • Códigos QR: los códigos QR son una actualización significativa en su predecesor, el código de barras universal. Al igual que los números de serie y los códigos de barras, un código QR puede proporcionar una gran cantidad de información sobre un activo de forma rápida y sencilla. Pero a diferencia del código de barras, los códigos QR son bidimensionales y pueden ser leídos por un teléfono inteligente que apunta al código desde cualquier ángulo.
  • Satélites de posicionamiento global (GPS): muchas empresas utilizan satélites de posicionamiento global para rastrear sus activos en tránsito. Un rastreador se coloca en el activo que luego comunica información sobre él a una red del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). Al transmitir una señal a un satélite, los rastreadores permiten a los administradores ver dónde está un activo, en cualquier parte del mundo, en tiempo real. El GPS es el sistema más utilizado para rastrear activos e inventario que residen al aire libre y lejos de una red Bluetooth o WiFi.

Gestión del inventario de piezas

Mientras que la gestión de activos se centra en los artículos que ayudan a las empresas a operar, la gestión del inventario de piezas se centra en las piezas de repuesto y los materiales que la empresa necesita tener a mano para reparar los equipos cuando se rompen. Para lograr esto de una manera confiable y rentable, los equipos de operaciones de reparación de mantenimiento (MRO) deben mantener estratégicamente los niveles de inventario de piezas para tener lo que necesitan, pero minimizar la retención de existencias excedentes u obsoletas.

Estos son tres componentes críticos del control de inventario de piezas y algunas preguntas que puede hacer para garantizar el éxito con ellos:

  • Calidad de servicio: ¿el equipo de MRO proporciona un servicio de reparación rápido y eficiente cuando se le solicita que vuelve a poner en funcionamiento equipo crítico después de una avería? ¿Qué se podría hacer para mejorar el servicio y cómo afectaría eso a los niveles de inventario de piezas?
  • Nivel de inventario: ¿Mantiene MRO los artículos que necesita a mano sin dejar de cumplir las consideraciones financieras, presupuestarias y de almacén? ¿Qué se podría hacer para reducir aún más el inventario sin comprometer los niveles de servicio?
  • Coste para la organización: ¿El coste total del inventario de piezas de MRO es algo que la organización puede permitirse, o necesita eliminar estratégicamente algunos artículos que actualmente tiene a mano para reducir aún más los costes?

Beneficios de una gestión eficaz del inventario de activos y piezas

Cada día, los líderes empresariales toman decisiones críticas sobre cómo reducir costes, aumentar la eficiencia y aprovechar nuevas oportunidades de mercado. Pero sin sistemas sólidos de gestión de inventario de activos y piezas, esas decisiones probablemente serían irrelevantes. Una gestión de inventario de activos y piezas bien ejecutada proporciona muchos beneficios importantes a una organización, incluidos los siguientes:

  • Mejora de la eficiencia y los resultados empresariales: cuando se realiza correctamente, el inventario de activos y piezas garantiza operaciones fluidas, identifica redundancias en equipos y piezas de repuesto y mejora los resultados empresariales.
  • Reducción de costes: al realizar un seguimiento cuidadoso del rendimiento de los activos y mantener un riguroso sistema de gestión de inventario de piezas, los responsables de la toma de decisiones pueden detectar oportunidades para mejorar los procesos y optimizar el inventario de piezas para reducir costes.
  • Mayor seguridad y protección: Los sólidos sistemas de gestión de inventario de activos y piezas mejoran las condiciones en lugares como almacenes, plantas industriales y líneas de montaje donde tanto los robos como los accidentes son frecuentes. Esto puede conducir a un lugar de trabajo más seguro, así como a una reducción de los robos y a unas tasas de seguro más bajas con el tiempo.

Soluciones de gestión de activos

Las soluciones de gestión de activos de mayor rendimiento de hoy en día aprovechan la tecnología punta, como los datos en tiempo real proporcionados a través de IoT, el análisis y la supervisión mejorados por IA y las capacidades basadas en la nube. La gestión de activos empresariales con el IBM Maximo Application Suite ayuda a las empresas a optimizar el rendimiento de los activos y ampliar su vida útil. Es una plataforma totalmente integrada que utiliza herramientas de análisis avanzadas y datos de IoT para mejorar la disponibilidad operativa y reducir el tiempo de inactividad y los costes.

