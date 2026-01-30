¿Qué es el almacenamiento inteligente?

Dicho de otro modo, es una capa de software inteligente que proporciona una amplia gestión del almacenamiento en todo un ecosistema empresarial. Las características clave incluyen el análisis predictivo, la organización autónoma de datos por niveles, las actualizaciones automáticas de software y la resolución proactiva de problemas.

Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a cargas de trabajo con un uso intensivo de datos en constante expansión, especialmente a medida que se acelera la adopción de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML). Están modernizando su infraestructura de almacenamiento de datos para respaldar estas cargas de trabajo de análisis avanzado y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

La necesidad de almacenamiento inteligente crece rápidamente. Según Fortune Business Insights, se prevé que el mercado global de almacenamiento de datos crezca de 298 540 millones de USD en 2026 a 984 560 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,10 %.¹

Esta expansión está impulsada por enormes cantidades de datos procedentes de dispositivos de internet de las cosas (IoT), cloud computing y aplicaciones de IA, así como por datos en el edge que requieren capacidades de procesamiento de datos locales. En respuesta, las organizaciones están recurriendo a soluciones avanzadas como el almacenamiento definido por software (SDS) y los sistemas de almacenamiento inteligente para gestionar esta complejidad.