¿Qué es la ciberrecuperación?

Las soluciones de ciberrecuperación utilizan un entorno de copia de seguridad y componentes de software y hardware que almacenan copias de los datos críticos para restaurar los sistemas críticos tras un ciberataque.

A diferencia de las disciplinas más amplias de ciberseguridad y recuperación ante desastres, la ciberrecuperación se centra en mitigar los ciberataques selectivos de actores malintencionados. Los actores maliciosos (también conocidos como actores de amenazas) son grupos o individuos que buscan dañar dispositivos y sistemas digitales. Las organizaciones que invierten en soluciones modernas de ciberrecuperación esperan lograr una recuperación completa y rápida tras un ataque de este tipo

Con el aumento de la frecuencia y la sofisticación de los ciberataques, las empresas están adoptando un enfoque más proactivo que en el pasado. Si bien las defensas tradicionales, como los firewalls y la detección y respuesta a las amenazas en tiempo real, siguen siendo importantes, las soluciones que se ocupan de las amenazas más nuevas, como los ataques de ransomware y el malware avanzado, se están haciendo populares.

Las nuevas tecnologías ricas en datos, como la inteligencia artificial (IA), la IA generativa (IA gen) y el Internet de las cosas (IoT), han hecho que el panorama de las amenazas empresariales sea más difícil debido a la cantidad de datos que necesitan. Las soluciones de ciberrecuperación desempeñan un papel vital a la hora de mantener a salvo los datos y restablecer la continuidad del negocio tras un incidente cibernético.