¿Qué es la gestión del almacenamiento?

La gestión del almacenamiento es el conjunto de procesos utilizados para conservar de forma segura y accesible los activos de datos generados por los usuarios del sistema o los ordenadores. Optimiza los activos de datos y proporciona protección de datos para los dispositivos de almacenamiento. La gestión del almacenamiento de datos salvaguarda los datos críticos y aprovecha la virtualización, el aprovisionamiento y la automatización.
Existen 3 formas principales de almacenamiento de datos:
La gestión del almacenamiento es un concepto tan básico que no sorprende que existan otros significados para la frase. Otro tipo de “gestión de almacenes” está relacionado con el floreciente sector que proporciona almacenamiento físico adicional de bienes personales cuando los particulares poseen más posesiones de las que pueden contener en su espacio vital. El hecho de que este tipo de instalaciones de alquiler de trasteros estén apareciendo por todas partes habla de que cada vez más personas acumulan más objetos de los que saben qué hacer con ellos.
Esta situación es análoga al creciente número de cargas de trabajo de datos al que se enfrentan la mayoría de las organizaciones. Al igual que las personas asediadas por cajas con sus pertenencias personales antiguas, algunas empresas suelen tener dificultades para acumular cada vez más cantidades de datos. Luego, con la misma frecuencia, estas empresas no saben qué hacer con estos datos adicionales. A veces, incluso caen completamente fuera de su radar, y las organizaciones pierden el rastro de los conjuntos de datos en los que han invertido.
La causa de la gestión del almacenamiento puede ser soportada por diferentes tipos de dispositivos y sistemas de almacenamiento:
Cuando las organizaciones se encuentran ahogadas en datos y no disponen de una estrategia eficaz de gestión del almacenamiento, se producen simultáneamente 2 escenarios problemáticos. El primero es la pérdida de oportunidades que se produce cuando los recursos de datos adquiridos se quedan sin desarrollar. No se sabe cuánto podría estar sacrificando una empresa por no trabajar lo suficiente los datos recopilados. En algún lugar de esos datos reunidos podría estar la clave del futuro de la organización o el camino hacia un ahorro de ingresos que cambie las reglas del juego.
También hay otra razón esencial por la que no es aconsejable mantener grandes reservas de datos sin utilizar. Los datos tienen un cierto valor, y eso los convierte en objetivo de las ciberamenazas.
Los datos pueden corromperse, ya sea para su propia destrucción o como parte de un ciberataque contra una empresa y sus sistemas operativos. Por lo tanto, cualquier dato que se conserve debe mantenerse a salvo, no sea que se convierta en una responsabilidad definitiva.
El cómico Steven Wright tenía el don de introducir disparates alucinantes en su humor. Una de sus observaciones clásicas habla directamente del corazón de la gestión del almacenamiento: “No se puede tener todo. ¿Dónde lo pondrías?”.
El comentario de Wright resume las dos caras del problema de la gestión del almacenamiento al que se enfrenta un gran número, cada vez mayor, de empresas. Este es el problema central: cuando se trata de datos informáticos, a las organizaciones se les ha hecho creer que pueden tenerlo todo, o al menos todos los datos que puedan desear. Por supuesto, el sector de las TI apoya estos esfuerzos produciendo nuevos productos para satisfacer todas las necesidades organizativas, como el almacenamiento. Así que ahora hay una aplicación para esto y una plataforma para aquello. En consecuencia, el auge de los datos informáticos coincide con una explosión del número de aplicaciones, programas y plataformas que los proveedores diseñan para ayudar a gestionar, diseccionar y analizar esta afluencia desenfrenada de datos informáticos.
Así que esa es la situación. Ahora se crean muchísimas más cantidades ingentes de datos. Las empresas acumulan estos datos constantemente. Ahora hay datos que evalúan los datos, que estudian los datos reunidos desde diversos ángulos para extraer de ellos toda la información posible. Esto nos lleva directamente a la segunda parte de la “ecuación” de Wright: ahora que tiene todos los datos del mundo, ¿dónde los guardará?
Hay muchas respuestas potenciales porque, junto con el aumento de la gestión de datos y del software de proceso de datos, ahora hay múltiples tipos de recursos de almacenamiento e infinidad de lugares donde almacenar los datos. Pero no es tan sencillo como hacerse con cualquier solución de almacenamiento. El software de gestión no debe verse como una propuesta de “talla única”. Las distintas empresas tienen diversas necesidades de almacenamiento de datos.
Y luego está el dinero. El almacenamiento presenta muchas oportunidades, pero muy pocas se ofrecen de forma gratuita. Tanto si la solución de almacenamiento depende de una inversión en servidores on-premises y otros tipos de hardware de almacenamiento, como si se utiliza un software de gestión de almacenamiento o se buscan opciones de almacenamiento en la nube, siempre hay que sopesar el factor precio.
Además, hay otras preguntas clave que hacerse más allá de las relacionadas con el coste:
P: No todas las soluciones de almacenamiento funcionan de forma idéntica, especialmente cuando se trata del acceso a datos. ¿Ofrecen algunos entornos de almacenamiento una recuperación más rápida de la información almacenada que otros?
R: Sí. En general, la gestión del almacenamiento de alto rendimiento refleja un compromiso con la máxima eficiencia, que se manifiesta en la optimización del sistema, la reducción de la latencia, el alto rendimiento y las velocidades de acceso a datos más rápidas.
P: ¿Qué tipos de funcionalidades basadas en inteligencia artificial (IA) se pueden aplicar a los datos almacenados y hasta qué punto es fácil hacerlo?
R: Se pueden aplicar numerosos tipos de IA a los datos almacenados, como la clasificación por niveles de datos, la detección de anomalías (para aumentar los esfuerzos de seguridad), la deduplicación de datos y la optimización del uso del almacenamiento. La facilidad de uso varía según el producto de software de gestión.
P: ¿Hasta qué punto es segura la información almacenada? Y ¿seguirán siendo resilientes esos datos a lo largo del tiempo? ¿O los datos almacenados tienen una “fecha de caducidad” basada en un ciclo de vida único que incluye un deslizamiento inevitable hacia la pérdida de datos?
R: Es desafortunado, pero los datos se degradan con el tiempo. Todos los datos están sujetos a la degradación de los datos, por lo que se vuelven cada vez menos fiables y útiles. Esto hace que sea aún más esencial que las organizaciones mantengan sus activos de datos mediante un programa robusto de gestión del almacenamiento.
Como veremos, no suele tratarse simplemente de encontrar una forma de sortear los límites de capacidad de almacenamiento o de hacer una provisión para ganar más espacio de almacenamiento. El truco está en encontrar la solución que más se ajuste a las necesidades de almacenamiento de una organización, tanto ahora como en un futuro previsible.
Los conceptos clave que intervienen en un sistema de almacenamiento de datos no son excesivamente complicados de entender. Esencialmente, funciona así: una organización posee activos de datos que deben alojarse de forma segura pero accesible en caso de que los miembros del personal necesiten recuperar esa información. Los activos se transfieren o copian a cabinas de almacenamiento (a veces denominadas cabinas de discos) que se encuentran en instalaciones físicas denominadas centros de datos. Las cabinas de almacenamiento son sistemas de almacenamiento centralizados que se basan en varias unidades de disco para almacenar los datos que se utilizarán en servidores y aplicaciones.
Una vez que los datos se han colocado en las cabinas de almacenamiento, es necesario organizarlos de forma que permitan un acceso rápido a ellos. Los sistemas de archivos sirven a este propósito imponiendo un sentido del orden que utiliza un método estandarizado (como la organización alfabética o el uso de diagramas de ramificación) que es sencillo de navegar para el usuario y está organizado de forma lógica para que el sistema operativo del ordenador pueda utilizarlo fácilmente. Los sistemas de archivos se encuentran en la unidad de estado sólido (SSD) de una organización, en la unidad de disco duro (HDD) o incluso en otros medios de almacenamiento, como unidades flash, cintas magnéticas o discos ópticos.
El uso de interfaces de programación de aplicaciones (API) es otra forma de contribuir a los objetivos de gestión del almacenamiento. Las API permiten a los usuarios acceder a los datos almacenados en los sistemas basados en la nube y trabajar con ellos desde aplicaciones locales. Las API ayudan al proceso de varias maneras, entre ellas permitiendo la automatización, las técnicas de extracción de datos y el intercambio de datos entre diferentes sistemas de software.
Además, las API ayudan en las tareas de desarrollo, aumentan la escalabilidad y mejoran la seguridad actuando como un guardián y administrando las solicitudes de acceso al almacenamiento desde el tráfico del navegador. Por ejemplo, la API de gestión del almacenamiento de Windows sirve de puente entre la gestión del almacenamiento y el SO Windows de Microsoft.
Los servicios de almacenamiento son otra opción para las organizaciones que desean evitar realizar inversiones significativas en hardware o software de almacenamiento y gastos de mano de obra de la empresa. En su lugar, estas empresas se suscriben a servicios de almacenamiento, que funcionan como servicios de suscripción en línea. Cuando una empresa tiene una prioridad, puede utilizar la infraestructura del proveedor para atender esa necesidad.
Los servicios de almacenamiento tienen lugar en entornos virtualizados en la nube y aprovechan la utilidad de las máquinas virtuales (VM), que acceden de forma rutinaria al espacio de almacenamiento desde un pool de almacenamiento compartido. El software de gestión del almacenamiento mantiene el control sobre las VM y su funcionamiento.
Cuando la gestión del almacenamiento se ejecuta de forma meditada, desbloquea tantos beneficios que resulta útil categorizarlos y agruparlos.
Tanto si las necesidades de gestión del almacenamiento de una organización se satisfacen a través de medios de hardware como a través del almacenamiento en la nube, se pueden obtener considerables ahorros de costes gracias a la gestión del almacenamiento.
En cuanto al hardware, una gestión inteligente del almacenamiento puede evitar que una empresa tenga que realizar costosas mejoras en sus equipos. Si la organización basa su almacenamiento en una estrategia en la nube, la gestión del almacenamiento ofrece ahorros al optimizar el almacenamiento en la nube, lo que puede tener un efecto directo en la reducción de esos costes.
Los beneficios de rendimiento de la gestión del almacenamiento giran principalmente en torno a la velocidad operativa. Esto se traduce en un acceso más rápido a los datos para el personal que necesita poder recuperar información.
Además, los beneficios de rendimiento incluyen velocidades de transferencia de datos más rápidas, cada vez más necesarias a medida que los conjuntos de datos se llenan de activos. Otras ventajas de rendimiento identificadas con el almacenamiento en la nube son la escalabilidad flexible y el fomento de la sensación de colaboración compartida entre los miembros del equipo.
La seguridad se está convirtiendo (y seguirá siéndolo) en una parte cada vez más crítica de la gestión del almacenamiento a medida que evoluciona la amenaza de los ciberdelincuentes. Los datos necesitan una protección constante y el almacenamiento centralizado de datos proporciona una protección eficaz contra la pérdida de datos al instituir salvaguardas contra las vulneraciones de datos. Si ocurriera lo peor y una empresa sufriera una pérdida de datos críticos, una gestión eficaz del almacenamiento puede ayudar eficazmente a los esfuerzos de recuperación ante desastres almacenando los datos en ubicaciones clave, lo que ayuda a garantizar la redundancia.
El almacenamiento como servicio (STaaS) opera a través de la nube para proporcionar acceso a cualquier número de recursos de almacenamiento y computación. A través de STaaS, una organización puede seguir obteniendo los diversos beneficios de los servicios cloud sin tener que realizar una inversión completa en hardware, software o alguna combinación de ambos.
Este tipo de modelo de suscripción para el almacenamiento ofrece otros beneficios, como la facilidad de uso, el cobro solo por el almacenamiento realmente utilizado y una mayor escalabilidad en función de las necesidades. Además, estos servicios de almacenamiento presentan una versatilidad considerable, que demuestran durante las actividades de recuperación ante desastres, cuando la replicación de datos es de suma importancia.
Numerosos proveedores ofrecen productos basados en STaaS, entre ellos Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, NetApp y Pure Storage.
Además, existen proveedores de nubes públicas como Microsoft Azure y Amazon Web Services (AWS) que ofrecen servicios cloud.
Otra opción, el modelo de cloud híbrido, ofrece a las empresas lo mejor de dos tipos de almacenamiento al permitirles utilizar el almacenamiento en nubes privadas y públicas, de modo que pueden mantener diferentes tipos de datos en varias nubes.
La buena noticia es que hay varios principios clave que puede tener en cuenta y que le ayudarán a poner en marcha un plan eficaz para la gestión del almacenamiento de una empresa. La mala noticia es que todas ellas requieren algún tipo de participación continua de un tipo u otro. No basta con trasladar los activos a un área de almacenamiento más grande o adaptarse a un nuevo tipo de software de gestión de datos, aunque normalmente son pasos que no deben ignorarse ni asignárseles una prioridad menor.
A continuación se exponen algunas ideas que merece la pena tener en cuenta.
Estudie la gestión del almacenamiento desde una perspectiva “global”. Contemple el ciclo de vida de sus datos y cuánto tiempo necesita realmente su organización conservar esa información.
Además, debe evaluar la rapidez con la que su empresa necesitará recuperar o sustituir los datos en caso de que se pierdan en una vulneración de datos u otro evento catastrófico. ¿Y qué hay de las tasas normales de recuperación de datos? Es esencial que su estrategia de gestión del almacenamiento se ajuste a unos tiempos de acceso a los datos realistas.
Es importante que los niveles de uso del disco se monitoricen con regularidad y que la gestión del almacenamiento se considere desde múltiples ángulos, con correcciones estratégicas del curso realizadas según sea necesario. Esas correcciones suelen incluir la eliminación de archivos que se consideran innecesarios para acciones futuras, lo que a menudo significa la eliminación de archivos de caché, información de copias de seguridad extinta o archivos temporales. Del mismo modo, los programas que ya no se consideren dignos de ser conservados deben eliminarse para liberar espacio de almacenamiento.
Tras deshacerse de los materiales innecesarios, el esfuerzo se centra entonces en garantizar que los materiales almacenados se encuentran en su mejor estado. Esto puede lograrse haciendo primero posible que los archivos sean localizables, y eso se consigue utilizando algún tipo de estructura organizada para albergarlos.
Una vez trasladados con éxito, esos activos pueden comprimirse para ahorrar espacio de almacenamiento. Los datos también deben protegerse mediante cifrado y salvaguardarse con copias de seguridad.
