¿Qué es la gestión del almacenamiento?

El cómico Steven Wright tenía el don de introducir disparates alucinantes en su humor. Una de sus observaciones clásicas habla directamente del corazón de la gestión del almacenamiento: “No se puede tener todo. ¿Dónde lo pondrías?”.

El comentario de Wright resume las dos caras del problema de la gestión del almacenamiento al que se enfrenta un gran número, cada vez mayor, de empresas. Este es el problema central: cuando se trata de datos informáticos, a las organizaciones se les ha hecho creer que pueden tenerlo todo, o al menos todos los datos que puedan desear. Por supuesto, el sector de las TI apoya estos esfuerzos produciendo nuevos productos para satisfacer todas las necesidades organizativas, como el almacenamiento. Así que ahora hay una aplicación para esto y una plataforma para aquello. En consecuencia, el auge de los datos informáticos coincide con una explosión del número de aplicaciones, programas y plataformas que los proveedores diseñan para ayudar a gestionar, diseccionar y analizar esta afluencia desenfrenada de datos informáticos.

Así que esa es la situación. Ahora se crean muchísimas más cantidades ingentes de datos. Las empresas acumulan estos datos constantemente. Ahora hay datos que evalúan los datos, que estudian los datos reunidos desde diversos ángulos para extraer de ellos toda la información posible. Esto nos lleva directamente a la segunda parte de la “ecuación” de Wright: ahora que tiene todos los datos del mundo, ¿dónde los guardará?

Hay muchas respuestas potenciales porque, junto con el aumento de la gestión de datos y del software de proceso de datos, ahora hay múltiples tipos de recursos de almacenamiento e infinidad de lugares donde almacenar los datos. Pero no es tan sencillo como hacerse con cualquier solución de almacenamiento. El software de gestión no debe verse como una propuesta de “talla única”. Las distintas empresas tienen diversas necesidades de almacenamiento de datos.

Y luego está el dinero. El almacenamiento presenta muchas oportunidades, pero muy pocas se ofrecen de forma gratuita. Tanto si la solución de almacenamiento depende de una inversión en servidores on-premises y otros tipos de hardware de almacenamiento, como si se utiliza un software de gestión de almacenamiento o se buscan opciones de almacenamiento en la nube, siempre hay que sopesar el factor precio.

Además, hay otras preguntas clave que hacerse más allá de las relacionadas con el coste:

P: No todas las soluciones de almacenamiento funcionan de forma idéntica, especialmente cuando se trata del acceso a datos. ¿Ofrecen algunos entornos de almacenamiento una recuperación más rápida de la información almacenada que otros?

R: Sí. En general, la gestión del almacenamiento de alto rendimiento refleja un compromiso con la máxima eficiencia, que se manifiesta en la optimización del sistema, la reducción de la latencia, el alto rendimiento y las velocidades de acceso a datos más rápidas.

P: ¿Qué tipos de funcionalidades basadas en inteligencia artificial (IA) se pueden aplicar a los datos almacenados y hasta qué punto es fácil hacerlo?

R: Se pueden aplicar numerosos tipos de IA a los datos almacenados, como la clasificación por niveles de datos, la detección de anomalías (para aumentar los esfuerzos de seguridad), la deduplicación de datos y la optimización del uso del almacenamiento. La facilidad de uso varía según el producto de software de gestión.

P: ¿Hasta qué punto es segura la información almacenada? Y ¿seguirán siendo resilientes esos datos a lo largo del tiempo? ¿O los datos almacenados tienen una “fecha de caducidad” basada en un ciclo de vida único que incluye un deslizamiento inevitable hacia la pérdida de datos?

R: Es desafortunado, pero los datos se degradan con el tiempo. Todos los datos están sujetos a la degradación de los datos, por lo que se vuelven cada vez menos fiables y útiles. Esto hace que sea aún más esencial que las organizaciones mantengan sus activos de datos mediante un programa robusto de gestión del almacenamiento.

Como veremos, no suele tratarse simplemente de encontrar una forma de sortear los límites de capacidad de almacenamiento o de hacer una provisión para ganar más espacio de almacenamiento. El truco está en encontrar la solución que más se ajuste a las necesidades de almacenamiento de una organización, tanto ahora como en un futuro previsible.