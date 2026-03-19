PaaS vs. iPaaS

PaaS-Lösungen bieten eine umfassende Entwicklungsumgebung, in der Entwickler Software-Anwendungen sowohl für interne als auch kundenorientierte Anwendungsfälle entwerfen und bereitstellen können, ohne die zugrundeliegende Infrastruktur warten zu müssen. Stattdessen verwaltet der PaaS-Anbieter Server, Netzwerke, Speicher und andere programmierbezogene IT-Komponenten in der Cloud, sodass Unternehmensprogrammierer sich ausschließlich auf die Anwendungsentwicklungkonzentrieren können.
iPaaS hingegen ist eine Integrationsschicht, die es verschiedenen Anwendungen und Systemen ermöglicht, Daten und Funktionen über On-Premises-, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen auszutauschen. iPaaS-Lösungen verfügen oft über eine einheitliche Steuerungsebene, in der Teams Arbeitsabläufe, Automatisierungen und Datenaustausch entwerfen und optimieren können. Die Lösung verfügt außerdem über API-Lebenszyklus-Management-Tools, Governance- und Sicherheitskontrollen sowie Datenkonvertierung Funktionen.
Trotz ihrer Unterschiede sind PaaS und iPaaS beide Teil eines wachsenden Wandels hin zu IT-Implementierungen auf Cloud-Computing-Basis . Traditionell übernahmen Unternehmen sowohl die Integrationsorchestrierung als auch die Anwendungsentwicklung vor Ort, wobei Server, Datenspeicher, Betriebssysteme und andere Komponenten vom Unternehmen selbst verwaltet wurden. Dieser Ansatz kann jedoch ressourcenintensiv und operativ komplex sein, insbesondere da Unternehmen Microservice, Serverlos, Edge, IoT und andere moderne IT-Frameworks einsetzen.
Um dieses Problem anzugehen, wenden sich Unternehmen zunehmend cloudnativ, Self-Service-Lösungen zu, die systemweite Skalierbarkeit und Teamagilität unterstützen, wovon PaaS und iPaaS zwei prominente Beispiele sind. Die Marktgröße für "as-a-Service"-Plattformen wird voraussichtlich bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 27,8 % wachsen, so Grand View Research.
Obwohl PaaS und iPaaS unterschiedliche Hauptzwecke und Funktionen haben, teilen sie einige Funktionen. PaaS-Plattformen verfügen beispielsweise oft über integrierte Middleware (wie Message Queues, API-Gateways und Workflow-Automatisierung ), die Daten über verschiedene Anwendungslaufzeiten der Plattform, Betriebssysteme und andere voneinander unabhängige Entwicklungskomponenten hinweg transformieren können.
Während PaaS-Integrationen jedoch speziell an die Anwendungsentwicklungsumgebung gebunden sind, hat iPaaS einen größeren Umfang und ermöglicht Integrationen im gesamten Unternehmensökosystem, einschließlich Datenbanken, Ereignisquellen und Altsystemen.
Umgekehrt konzentriert sich iPaaS auf die Verbindung verteilter Datenquellen, sodass die integrierten Analyse-, Bereitstellungs- und Sicherheitsfunktionen speziell an die Integration gebunden sind und das entwicklerzentrierte Werkzeugset von PaaS nicht ersetzen können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PaaS und iPaaS keine konkurrierenden Lösungen darstellen: Unternehmen nutzen sie häufig gemeinsam oder kombinieren sie mit traditionellen, lokal installierten Systemen. Um besser zu verstehen, wie sie zusammenwirken, wollen wir uns jede Lösung genauer ansehen.
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PaaS-Lösungen bieten eine skalierbar Umgebung für die Entwicklung, den Betrieb und die Verwaltung von Anwendungen und setzen so Entwicklungsressourcen frei, damit sich Programmierer auf die Entwicklung und bereitstellen neuer Produkte konzentrieren können. PaaS-Plattformen übernehmen Aufgaben, die traditionell einem internen Sysadmin-Team zugewiesen sind, darunter Ressourcenbereitstellung und -skalierung, Datenbank- und Speicherverwaltung sowie Sicherheit (einschließlich Verschlüsselung, Firewalls, Autorisierung und Authentifizierung).
PaaS-Lösungen verfügen häufig über Funktionen wie integrierte Software Development Kits (SDKs), APIs, Workflow, Datenbankmanagement und ereignisbasierte Nachrichtensysteme. Kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD)-Funktionen können Tests, Updates und Versionen automatisieren, die Bereitstellungen optimieren und die Markteinführungszeit verkürzen. Mit Cloud DevOps-Ressourcen können DevOps-Teams von jedem Standort aus auf gemeinsam genutzte Gebäudeumgebungen zugreifen. Schließlich ermöglichen Tools für das Lebenszyklusmanagement den Teams die Überwachung, Aktualisierung und Stilllegung von Diensten nach ihrer ersten Bereitstellung.
Hinsichtlich der technischen Tiefe und Komplexität liegt PaaS zwischen seinen beiden wichtigsten Cloud-Pendants: Software as a Service (SaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS). SaaS erfordert den geringsten Aufwand seitens der Nutzer. Nach der Anmeldung können sie den Dienst sofort nutzen, wobei die gesamte Backend-Konfiguration und Fehlerbehebung vom SaaS-Anbieter übernommen wird. Beispiele für SaaS-Anwendungen sind Salesforce, Slack, Dropbox und Adobe Creative Cloud.
Alternativ virtualisiert IaaS die IT-Ressourcen eines Unternehmens, wobei ein Cloud-Service-Anbieter die IT-Infrastruktur extern bereitstellt, während das abonnierende Unternehmen kontrolliert, wie diese Ressourcen bereitgestellt, konfiguriert und gepflegt werden. PaaS macht den Unterschied auf und ermöglicht es DevOps-Teams, ihre eigenen Daten und Anwendungen zu kontrollieren, während der Cloud-Provider sich um die zugrunde liegende Infrastruktur kümmert. Einige Cloud-Anbieter wie AWS und IBM bieten sowohl IaaS- als auch PaaS-Dienste an, so dass Kunden entscheiden können, welche Entwicklungsprozesse sie selbst steuern und welche sie dem Anbieter überlassen möchten.
PaaS-Lösungen passen oft gut zu Unternehmen, die kundenorientierte Anwendungen entwickeln, die aufgrund ihrer komplexen, multi-tenant Architekturen schwer manuell bereitzustellen und zu verwalten sind.
Zum Beispiel muss eine Streaming-Plattform möglicherweise eine Kombination aus internen und benutzerorientierten Diensten wie Empfehlungsmaschinen, Tools zur Generierung von Untertiteln, Analyse und Anmeldeportalen aufbauen und verwalten. Traditionell konnte die Streaming-Plattform jeden Service einzeln verwalten und skalieren. Mit PaaS sind die unterstützten Dienste über eine einheitliche, vom Anbieter gehostete Entwicklungsumgebung zugänglich und konfigurierbar, was die Bereitstellung vereinfacht und Sicherheit und Governance standardisiert.
PaaS-Lösungen sind jedoch nicht für jeden Anwendungsfall ideal:
iPaaS ist eine Suite cloudbasierter Tools, die es verschiedenen Systemen, Anwendungen, Datenbanken sowie anderen IT-Komponenten und Datenquellen ermöglicht, trotz architektonischer und ökologischer Unterschiede miteinander zu kommunizieren. Die Lösung hilft, die Konnektivität zu verbessern, Silos zu beseitigen und die Integration von Geschäftsprozessen zu optimieren.
iPaaS stellt ein leichtgewichtiges, durchgängiges Integrationsframework dar, das traditionelle Integrationslösungen wie lokale Middleware und Enterprise Service Buses (ESBs) ersetzt (oder manchmal parallel dazu arbeitet). Neben der Datenzuordnung und -transformation bieten iPaaS-Plattformen API-Management-Tools, Zugriffskontrollen und anpassbare Dashboards, die alle über eine zentrale Steuerungsebene zugänglich sind.
iPaaS-Lösungen können dazu beitragen, die Funktionalität von Legacy-Systemen zu erweitern, indem sie es ihnen ermöglichen, sich mit modernen Cloud-Anwendungen zu verbinden und mit diesen zusammenzuarbeiten. Sie eignen sich auch gut für Microservice-basierte Architekturen, bei denen Anwendungen lose gekoppelt (unabhängig und eigenständig) sind, sodass Teams neue Microservices einführen und verbinden können, ohne bestehende Workflows zu unterbrechen.
Schließlich unterstützt die Lösung eine ereignisgesteuerte Architektur (bei der vordefinierte Zustandsänderungen Automatisierungen auslösen) und Synchronisation (bei der Anwendungen kontinuierlich mit Echtzeitdaten aktualisiert werden). Diese Funktionen helfen Unternehmen, einen einheitlichen, aktuellen Überblick über Datenflüsse und Leistung zu erhalten.
Viele iPaaS-Lösungen zielen darauf ab, die Anwendungsintegration durch vorgefertigte Konnektoren sowie Low-Code- und No-Code-Entwicklungswerkzeuge und -vorlagen zu vereinfachen, die es Anwendern ohne Programmierkenntnisse ermöglichen, Integrationen zu entwerfen oder zu konfigurieren. Unternehmen können iPaaS-Plattformen auch nutzen, um mehrstufige Automatisierungen zu entwerfen, was die manuelle Dateneingabe reduziert und agentische Workflows ermöglicht, bei denen KI-Bots und andere nichtmenschliche Identitäten (NHIs) im Namen von Menschen handeln.
Beispielsweise möchte ein Unternehmen beispielsweise ihr Customer Relationship Management (CRM), E-Commerce und Enterprise Resource Planning (ERP)-Plattformen verknüpfen, sodass Kundendaten und Bestellungen automatisch in jedem System wiedergegeben werden. Mit iPaaS können Teams jede Integration über eine Anschlussbibliothek oder eine in die Benutzeroberfläche der Plattform integrierte Schaltfläche konfigurieren.
Wenn kein vorkonfiguriert/vorgefertigter Konnektor verfügbar ist, können Integrationsteams ihre eigenen Konnektoren erstellen, wobei verschiedene Plattformen unterschiedliche Unterstützung für benutzerdefinierte Konnektoren bieten. Zum Beispiel könnten Citizen Developer die No-Code- oder Low-Code-Tools der Plattform verwenden, um Integrationen selbst zu entwerfen und zu erstellen oder einen Teil der Integrationsarbeit zu erledigen, bevor sie sie an das Entwicklerteam weitergeben. Andere Integrationsfälle erfordern möglicherweise umfangreichere Entwicklerressourcen, je nach Plattform und Komplexität der Integration.
Die Preisgestaltung variiert je nach Plattform, kann aber auf der Nutzung (z. B. Volumen der API-Aufrufe) oder der Anzahl der von einem Unternehmen genutzten iPaaS-verwalteten Endpunkte oder Konnektoren basieren.
Allerdings haben iPaaS-Lösungen deutliche Einschränkungen:
|iPaaS
|PaaS
|Primäre Benutzer
|Systemintegrationsteams (einschließlich IT-Fachleute, Entwickler); Bürgerintegratoren
|DevOps-Teams und Citizen Developer
|Hauptanwendungsfall
|Verbindung verteilter Datenquellen und -dienste über Umgebungen und Architekturen hinweg
|Bereitstellung einer sicheren, flexiblen Umgebung für Entwickler zum Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von Apps
|Hauptmerkmale
|Vorgefertigte Connectors, API-Orchestrierung, Datenkonvertierungs-Engines und eine zentrale Steuerungsebene
|Cloud-Infrastruktur, App-Building-Workflows, CI/CD-Automatisierungen, App-Lebenszyklusmanagement und Sicherheitskontrollen
|Was wird ersetzt oder ergänzt?
|Vor-Ort-Middleware und ESBs (auch wenn diese Systeme weiterhin neben einem iPaaS zur Integration von Altsystemen und zur Ausführung anderer spezieller Funktionen verwendet werden können)
|System-Admins sind nicht mehr für die Verwaltung der zugrundeliegenden Infrastruktur zuständig, sondern konzentrieren sich auf die Entwicklung, die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften sowie andere wichtige Aufgaben.
|Technische Tiefe
|Low- und No-Code-Tools helfen Citizen Developers bei der Erstellung und Verwaltung von Integrationen
|Automatisierungen eingebaut, aber Codierung für App-Entwicklung und Wartung weiterhin erforderlich
|Preisgestaltung
|Basierend auf der Nutzung oder der Anzahl der Endpunkte oder Konnektoren
|Pay-as-you-go-Modelle oder Festpreismodelle mit variablen Nutzungsstufen
Unternehmen nutzen PaaS und iPaaS häufig gemeinsam – wobei PaaS die Entwicklung von Anwendungen, Microservices und APIs optimiert und iPaaS interne und externe Dienste und Funktionen mit dem weiteren Unternehmens-Ökosystem verbindet. Als cloud-native Lösungen können PaaS und iPaaS digitale Transformationsstrategien unterstützen, die darauf abzielen, IT-Prozesse zu virtualisieren und zu modernisieren, um die organisatorische Agilität und Skalierbarkeit zu verbessern.
Diese Technologien ermöglichen es Teams, sich auf die Konfiguration und Optimierung von Anwendungen und Integrationen zu konzentrieren, anstatt diese manuell zu erstellen und zu verwalten. Die Kombination von PaaS und iPaaS kann Unternehmen auch dabei helfen, Anwendungslogik und Integrationslogik entwirrt und gut organisiert zu halten, was die Skalierung und die Hinzufügung neuer Dienste im Zuge des Unternehmenswachstums erleichtert.
In manchen Fällen kann jede Lösung die Notwendigkeit der anderen verstärken. Da PaaS beispielsweise die Bereitstellung beschleunigt, sind IT-Teams möglicherweise nicht in der Lage, kundenspezifische Integrationen schnell genug zu erstellen, um mit der Geschwindigkeit der Anwendungsentwicklung Schritt zu halten. Dieses Missverhältnis kann zu Engpässen und Sicherheitsproblemen führen. Durch den Einsatz beider Lösungen können Teams Anwendungen, die in der Produktionsumgebung erstellt wurden, schnell mit relevanten Diensten und Datenquellen wie ERP, CRM oder Data Lake verknüpfen, wodurch Reibungen reduziert und Entwicklungszeitpläne synchronisiert werden.
Einige Cloud-Provider bündeln iPaaS, PaaS und andere „as a service“-Funktionen zu einem einzigen Produkt, sodass Unternehmen je nach Bedarf Dienste hinzufügen oder entfernen können. Alternativ könnten Unternehmen eine Kombination von Cloud-Services abonnieren oder iPaaS und PaaS mit traditionellen, unternehmensgehosteten Managementsystemen kombinieren.
Für einige Unternehmen kann die Entwicklung eines eigenen großen Sprachmodells (LLM) unerschwinglich teuer sein und erfordert spezialisierte Hardware sowie Zugang zu hochmodernen Rechenzentren. KI-as-a-Service-Plattformen (AIaaS) bieten eine alternative Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, für den Zugang zu vortrainierten LLMs zu bezahlen, die von einem Drittanbieter bereitgestellt werden.
Viele AIaaS-Plattformen bieten umfangreiche Anpassungsoptionen und helfen Unternehmen dabei, firmeneigene Daten über APIs und SDKs in KI-Trainingssets zu integrieren. AIaaS-Lösungen ermöglichen es Unternehmen außerdem, agentische Arbeitsabläufe zu gestalten, bei denen nicht-menschliche Identitäten autonom Aktionen ausführen und Entscheidungen treffen, wodurch die Geschäftsabläufe optimiert werden.
Eine aufkommende Variante, AIPaaS, ähnelt PaaS, ist aber speziell für das Hosting von LLMs und KI-gestützten Anwendungen (ob kundenorientiert oder für den internen Gebrauch) während ihres gesamten Lebenszyklus konzipiert. AIPaaS-Lösungen beinhalten häufig AutoML-Funktionen , die Aspekte der Entwicklung und Bereitstellung des maschinellen Lernens automatisieren und es Bürgerentwicklern ermöglichen, ihre Anwendungen schnell mit KI-Fähigkeiten auszustatten.
KI kann auch den Nutzen von iPaaS-Lösungen erweitern. Unternehmen können KI nutzen, um Datenflüsse zu optimieren, Integrationsfehler vorherzusagen und die Integrationsprotokollierung und -dokumentation zu automatisieren. LLMs können die Genauigkeit und Tiefe von Low- und no-code-Buildern verbessern, während die Verarbeitung natürlicher Sprache es Nicht-Experten ermöglicht, neue Konnektoren mit Prompt zu entwerfen.
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI werden die Grenzen zwischen verschiedenen Cloud-Service-Modellen, einschließlich iPaaS und PaaS, wahrscheinlich verschwimmen, da die Anwender lernen, sich nahtlos zwischen Systemen zu bewegen, mit Workflows, die sich über mehrere Dienste erstrecken. Die Einführung von KI ist jedoch mit zusätzlichen Sicherheits-, Governance- und Genauigkeitsrisiken verbunden. Auch das „Blackbox“-Problem, bei dem Unternehmen nicht verstehen können, wie Modelle bestimmte Antworten generieren, macht es weiterhin schwierig, Fehler zu beheben und das Verhalten von Modellen zu steuern.
Bei der Entscheidung zwischen PaaS und iPaaS – oder bei der Überlegung, ob beide Modelle eingeführt werden sollen – können Unternehmen damit beginnen, ihre aktuellen Engpässe und Geschäftsbedürfnisse zu analysieren. Haben Sie Schwierigkeiten mit Fehlausrichtungen und Verlangsamungen während der Anwendungsentwicklung und Wartung (PaaS) – oder haben Sie Schwierigkeiten, Verbindungen zwischen verteilten Diensten (iPaaS) aufrechtzuerhalten?
PaaS könnte gut für große Unternehmen geeignet sein, die eine stabile und zuverlässige Umgebung für die Entwicklung und Verwaltung von Anwendungen benötigen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Dienstleistungen auf mehrere Teams und Umgebungen verteilt sind – oder wenn kundenorientierte Dienstleistungen einen wesentlichen Teil des Geschäftsmodells eines Unternehmens ausmachen. Unternehmen können PaaS-Lösungen auch nutzen, um ihre Serviceinfrastruktur auszubauen und die Produktivität zu steigern, ohne interne DevOps-Teams zu vergrößern.
Ähnlich wird iPaaS nützlicher, da Unternehmensarchitekturen immer komplexer werden und maßgeschneiderte Punkt-zu-Punkt-Connectoren nicht mehr mit mehrstufigen Workflows und Datentransformationen Schritt halten können. Unternehmen, die mit Daten-Silos zu kämpfen haben, können sich auch an iPaaS wenden, um auf Daten zuzugreifen, die zuvor hinter isolierten Diensten gefangen waren.
Bedürfnisse können sich mit dem Wachstum und der Weiterentwicklung von Unternehmen ändern: Kleinere Unternehmen könnten zunächst Integrationen und Anwendungen lokal verwalten, bevor sie Drittanbieterdienste übernehmen, wenn die Systeme komplexer werden.
Andere Unternehmen könnten bereits ausgereifte, moderne Integration und Anwendungsentwicklungssysteme intern verwalten, was die Einführung von iPaaS und PaaS weniger wertvoll macht – und potenziell sogar die bestehenden Datenintegration und App-Entwicklungsprozesse stört. Schließlich könnten Unternehmen in stark regulierten Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Regierung aufgrund von Datensicherheit und Compliance-Risiken die feine Kontrolle über die Integration und die Entwicklungsinfrastruktur nicht abgeben können.
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