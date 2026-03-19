PaaS vs. iPaaS

PaaS-Lösungen bieten eine umfassende Entwicklungsumgebung, in der Entwickler Software-Anwendungen sowohl für interne als auch kundenorientierte Anwendungsfälle entwerfen und bereitstellen können, ohne die zugrundeliegende Infrastruktur warten zu müssen. Stattdessen verwaltet der PaaS-Anbieter Server, Netzwerke, Speicher und andere programmierbezogene IT-Komponenten in der Cloud, sodass Unternehmensprogrammierer sich ausschließlich auf die Anwendungsentwicklungkonzentrieren können.

iPaaS hingegen ist eine Integrationsschicht, die es verschiedenen Anwendungen und Systemen ermöglicht, Daten und Funktionen über On-Premises-, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen auszutauschen. iPaaS-Lösungen verfügen oft über eine einheitliche Steuerungsebene, in der Teams Arbeitsabläufe, Automatisierungen und Datenaustausch entwerfen und optimieren können. Die Lösung verfügt außerdem über API-Lebenszyklus-Management-Tools, Governance- und Sicherheitskontrollen sowie Datenkonvertierung Funktionen.

Trotz ihrer Unterschiede sind PaaS und iPaaS beide Teil eines wachsenden Wandels hin zu IT-Implementierungen auf Cloud-Computing-Basis . Traditionell übernahmen Unternehmen sowohl die Integrationsorchestrierung als auch die Anwendungsentwicklung vor Ort, wobei Server, Datenspeicher, Betriebssysteme und andere Komponenten vom Unternehmen selbst verwaltet wurden. Dieser Ansatz kann jedoch ressourcenintensiv und operativ komplex sein, insbesondere da Unternehmen Microservice, Serverlos, Edge, IoT und andere moderne IT-Frameworks einsetzen.

Um dieses Problem anzugehen, wenden sich Unternehmen zunehmend cloudnativ, Self-Service-Lösungen zu, die systemweite Skalierbarkeit und Teamagilität unterstützen, wovon PaaS und iPaaS zwei prominente Beispiele sind. Die Marktgröße für "as-a-Service"-Plattformen wird voraussichtlich bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 27,8 % wachsen, so Grand View Research.

Obwohl PaaS und iPaaS unterschiedliche Hauptzwecke und Funktionen haben, teilen sie einige Funktionen. PaaS-Plattformen verfügen beispielsweise oft über integrierte Middleware (wie Message Queues, API-Gateways und Workflow-Automatisierung ), die Daten über verschiedene Anwendungslaufzeiten der Plattform, Betriebssysteme und andere voneinander unabhängige Entwicklungskomponenten hinweg transformieren können.

Während PaaS-Integrationen jedoch speziell an die Anwendungsentwicklungsumgebung gebunden sind, hat iPaaS einen größeren Umfang und ermöglicht Integrationen im gesamten Unternehmensökosystem, einschließlich Datenbanken, Ereignisquellen und Altsystemen.

Umgekehrt konzentriert sich iPaaS auf die Verbindung verteilter Datenquellen, sodass die integrierten Analyse-, Bereitstellungs- und Sicherheitsfunktionen speziell an die Integration gebunden sind und das entwicklerzentrierte Werkzeugset von PaaS nicht ersetzen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PaaS und iPaaS keine konkurrierenden Lösungen darstellen: Unternehmen nutzen sie häufig gemeinsam oder kombinieren sie mit traditionellen, lokal installierten Systemen. Um besser zu verstehen, wie sie zusammenwirken, wollen wir uns jede Lösung genauer ansehen.