AIaaS-Anbieter liefern KI-Modelle, -Tools und -Produkte über eine Cloud-Plattform, auf die Benutzer über das Internet zugreifen können. AIaaS funktioniert nach demselben cloudbasierten Modell wie Software as a Service (SaaS), bei dem Nutzer auf Anwendungen zugreifen, ohne alles lokal hosten zu müssen. Google Workspace, Zoom und Slack sind allesamt Beispiele für SaaS-Anwendungen.

AIaaS-Anbieter decken die für KI-Workloads erforderlichen Infrastrukturinvestitionen ab, wie z. B. Rechenzentrum, spezialisierte Prozessoren und die dafür benötigte Energie. Diese Kosten decken sie dann durch die Zahlungen ihrer Kunden. Benutzer erhalten KI-Funktionen auf Abruf, die sie je nach Bedarf auf- oder abbauen können.

AIaaS-Lösungen werden typischerweise mit Abonnement oder pay-as-you-go-Preisgestaltung angeboten, anstatt als einmaliger Kauf im Voraus. AIaaS-Plattformen bieten vortrainierte Modelle , die Nutzer oft an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Nutzer greifen auf diese Modelle über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) oder Softwareentwicklungskits (SDKs) zu.