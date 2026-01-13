KI als Service (AIaaS oder künstliche Intelligenz als Service) ist die Bereitstellung von KI-Tools und -Produkten für Benutzer über eine cloudbasierte Plattform. Nutzer können auf KI zugreifen, ohne eigene KI-Modelle entwickeln, erforderliche Software installieren oder lokale KI-Infrastruktur aufbauen zu müssen. AIaaS kann Unternehmen und Einzelpersonen dabei helfen,KI-Agenten, Modelle und andere KI-gestützte Tools zu nutzen und gleichzeitig kostspielige Investitionen zu vermeiden.
AIaaS-Anbieter liefern KI-Modelle, -Tools und -Produkte über eine Cloud-Plattform, auf die Benutzer über das Internet zugreifen können. AIaaS funktioniert nach demselben cloudbasierten Modell wie Software as a Service (SaaS), bei dem Nutzer auf Anwendungen zugreifen, ohne alles lokal hosten zu müssen. Google Workspace, Zoom und Slack sind allesamt Beispiele für SaaS-Anwendungen.
AIaaS-Anbieter decken die für KI-Workloads erforderlichen Infrastrukturinvestitionen ab, wie z. B. Rechenzentrum, spezialisierte Prozessoren und die dafür benötigte Energie. Diese Kosten decken sie dann durch die Zahlungen ihrer Kunden. Benutzer erhalten KI-Funktionen auf Abruf, die sie je nach Bedarf auf- oder abbauen können.
AIaaS-Lösungen werden typischerweise mit Abonnement oder pay-as-you-go-Preisgestaltung angeboten, anstatt als einmaliger Kauf im Voraus. AIaaS-Plattformen bieten vortrainierte Modelle , die Nutzer oft an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Nutzer greifen auf diese Modelle über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) oder Softwareentwicklungskits (SDKs) zu.
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AIaaS unterscheidet sich von der traditionellen Software as a Service (SaaS) durch seinen Fokus auf KI-Technologien. SaaS-Anbieter bieten in der Regel Tools an, die bei der Verwaltung und Optimierung bestimmter Geschäftsprozesse helfen. Viele SaaS-Anbieter haben ebenfalls begonnen, KI-Funktionen in ihre Produkte zu integrieren.
Während viele SaaS-Produkte APIs bereitstellen oder KI-Funktionen einbetten, bietet AIaaS wiederverwendbare KI-Funktionen – wie Modelle, Inferenz-Endgeräte oder Trainingspipelines. Unternehmen können diese wiederverwendbaren KI-Funktionen direkt in ihre eigenen Anwendungen und Dienste integrieren.
Der Unterschied zwischen APIs und SDKs besteht darin, dass APIs definieren, wie Softwaresysteme mit KI-Diensten kommunizieren, während SDKs APIs mit Bibliotheken, Dokumentation und Tools bündeln, um die Entwicklung zu vereinfachen. Beide ermöglichen es Entwicklern, KI-gestützte Produkte und Workflows zu erstellen.
APIs stellen die Verbindung zu KI-Technologien her und ermöglichen die Datenübertragung. Benutzer senden Eingaben und erhalten Ausgaben von der KI-Lösung. Denken Sie an eine API wie einen Telefonanruf.
SDKs ermöglichen es Entwicklern, KI in ihre Apps einzubetten. Sie bestehen aus Codebibliotheken, Dokumentation, Debuggern und anderen Werkzeugen, damit Entwickler ihre eigenen KI-Anwendungen erstellen können. Denken Sie an ein SDK als ein fertiges, zerlegtes Möbelstück, das Sie einfach selbst zusammenbauen können.
Cloud-Services hosten Websites, Tools, Produkte und Anwendungen, wie KI-gestützte Software, auf Servern, die als „die Cloud“ bekannt sind. Cloud-Computing-Anbieter stellen cloudbasierte Dienste – wie Datenspeicherung und Webhosting – über das Internet von entfernten Rechenzentren aus bereit. Der iCloud-Dienst von Apple ist ein Beispiel für cloudbasierte Speicherung und Datenzugriff.
Zu den wichtigsten Cloud-Service-Anbietern zählen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud-Plattform (GCP). Alle drei Unternehmen haben cloudbasierte KI-Plattformen eingeführt: Amazon SageMaker und Bedrock, Azure KI und Google Cloud KI. Die Modellbereitstellung wird in der Cloud abgewickelt, wobei die Benutzer aus der Ferne auf die Dienste zugreifen.
AIaaS umfasst ein breites Spektrum an KI-gestützten Tools und Funktionen, wie zum Beispiel:
NLP ist der Einsatz von KI, um Computern die Arbeit mit menschlicher Sprache zu ermöglichen. Darin enthalten sind zwei Unterbereiche: Natural Language Understanding (NLU) und Natural Language Generation (NLG). NLU ermöglicht es Computern, die menschliche Sprache zu verstehen, während NLG sie befähigt, mit Benutzern in menschlicher Sprache zu kommunizieren. Dialogorientierte KI ist die KI-Implementierung von Interaktionen in natürlicher Sprache.
Chatbots—wie z.B. Kundenservice-Bots—und virtuelle Agenten sind zwei gängige AIaaS-Implementierungen von NLP. Im Kontext von KIaaS bezeichnen virtuelle Agenten in der Regel KI-gestützte Systeme, nicht menschliche Assistenten. Unternehmen können beispielsweise KI-Agenten im Kundenservice einsetzen, um Kundeninteraktionen zu bearbeiten, die so einfach sind, dass kein menschliches Eingreifen erforderlich ist.
NLP ist auch die Grundlage der Spracherkennungstechnologie, die es Sprachassistenten wie Apples Siri und Amazons Alexa ermöglicht, verbale Interaktionen zu verarbeiten.
Generative KI ist der Einsatz von KI zur Erzeugung von Inhalten wie Text, Softwarecode, Bildern und Videos. Zu den populären Produkten der generative KI gehören ChatGPT von OpenAI und Claude von Anthropic. Diese Beispiele sowie viele andere generative KI-Produkte werden häufig über das AIaaS-Modell bereitgestellt.
Fortschritte in der generativen KI haben es AIaaS-Anbietern ermöglicht, Produkte anzubieten, die menschenähnliche Erfahrungen und realistische Bilder und Videoinhalte bieten.
Maschinelles Lernen (ML) ist die breite Informatikdisziplin, die den Einsatz von KI-Algorithmen umfasst, um Muster zu erkennen oder aus Datensätzen zu "lernen". Ein ML-Framework bietet Bibliotheken, Tools und Abstraktionen für das Erstellen, Trainieren und Bereitstellen von Modellen für maschinelles Lernen, manchmal mit No-Code- oder Low-Code-Schnittstellen.
ML bildet das Rückgrat moderner KI-Anwendungen, wobei ML-Modelle das Herzstück der meisten AIaaS-Dienste darstellen. Deep Learning ist eine Art von ML, die sich auf die Nutzung Neural Networkskonzentriert – eine Art ML-Modellarchitektur, die die Struktur des menschlichen Gehirns widerspiegelt. Diese Neural Networks helfen Maschinen, aus großen, komplexen Datensätzen zu lernen.
AIaaS-Anbieter liefern KI-Modelle, die auf Datenverarbeitung und Datenanalyse spezialisiert sind. KI-Analyse treibt viele Data-Science-Anwendungen an, darunter vorausschauende Analyse und Forecasting.
Datenverarbeitung und Analyse-Techniken nutzen KI und statistische Modellierung, um Muster in historischen Daten aufzudecken, diese Muster auf die Zukunft anzuwenden und für diese potenziellen Ergebnisse zu planen. Die Verwendung von KI-Modellen zur Analyse historischer Daten und zur Vorhersage zukünftiger Trends wird als prädiktive Modellierung bezeichnet.
Unternehmen können fortschrittliche KI-Datenanalyse, wie Sentiment-Analysen, anwenden, um datengesteuerte Entscheidungsfindung zu informieren und Geschäftsprozesse zu optimieren.
Computer Vision nutzt KI, um Computern zu helfen, Objekte in der realen Welt zu "sehen". Gängige Anwendungen im Bereich Computer Vision sind Bilderkennung, Objekterkennung, Identitätsverifikation und optische Zeichenerkennung (OCR), die mit NLP-Systemen für Aufgaben wie bildbasierte Sprachübersetzung kombiniert werden können.
AIaaS kann die Effizienz steigern, den Workflow optimieren, die Entscheidungsfindung verbessern und vieles mehr. Zu den potenziellen Vorteilen von AIaaS gehören:
Abonnement-Preisgestaltung und Cloud halten die Anfangsinvestitionen gering. Unternehmen können mit KI-Lösungen experimentieren, ohne in eine teure Infrastruktur investieren oder kostspielige Tools kaufen zu müssen, die sich möglicherweise nicht bewähren. AIaaS ermöglicht es Nutzern, Innovationen voranzutreiben und Abläufe durch ein monatliches Abonnement zu optimieren.
AIaaS kann Geschäftsprozesse durch Automatisierung optimieren. Kundensupport-Teams können Bots zur Bearbeitung einfacherer Anfragen einsetzen, während Marketingfachleute von der automatisierten Datenkennzeichnung und Datenverarbeitung profitieren, um datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen. KI-gestützte Betrugserkennung kann die Transaktionssicherheit verbessern und die Bearbeitungszeiten in Bereichen wie Zahlungen und Identitätsüberprüfung verkürzen.
AIaaS-Tools verbreitern die potenzielle Nutzerbasis für KI-Tools, da sie kein technisches Fachwissen voraussetzen. Modernste Modelle können unternehmensweit bereitgestellt werden, ohne dass internes Fachwissen erforderlich ist. Die Nutzung von AIaaS-Plattformen, die Open-Source-Modelle oder interoperable Standards unterstützen, kann die Zugänglichkeit weiter verbessern.
Viele AIaaS-Anbieter bieten vortrainierte Modelle, vorgefertigte Tools, in sich geschlossene Ökosysteme, modularen Toolbau, Drag-and-Drop-Oberflächen und vieles mehr. Diese AIaaS-Angebote können die Produktentwicklung verbessern und Unternehmen in die Lage versetzen, schnell auf sich ändernde Marktbedingungen und Kundenanforderungen zu reagieren.
AIaaS bietet KI als On-Demand-Service: Unternehmen können so viel oder so wenig davon nutzen, wie sie benötigen. Mit dem Wachstum ihrer KI-Initiativen können Unternehmen die KI-Nutzung angemessen skalieren .
Unternehmen, die AIaaS nutzen möchten, müssen bei der Auswahl eines Anbieters die folgenden Aspekte berücksichtigen:
Der erste Schritt für jedes Unternehmen, das KI in Betracht zieht, besteht darin, die Anwendungsfall zu ermitteln. Warum braucht das Unternehmen KI und welche Ergebnisse sollen mit der Initiative erzielt werden? Ein geeigneter AIaaS-Partner bietet ein Produkt oder eine Suite an, die die Geschäftsanforderungen vollständig abdeckt. Diese Produkte können agentisches RAG, End-to-End-Workflow-Automatisierung, Datenanalyse, die Integration von KI in das Customer Experience und mehr umfassen.
Lässt sich das AIaaS-Produkt in den bereits vorhandenen Tech-Stack des Unternehmens integrieren? Durch die Minimierung der Diskrepanzen zwischen dem AIaaS-Anbieter und dem Rest des Stack lassen sich Reibungsverluste im Einführungsprozess reduzieren.
Bevor Projektleiter einen AIaaS-Anbieter auswählen, sollten sie eine Roadmap für die KI-Initiative einschließlich zukünftiger Anforderungen erstellt haben. Der richtige Anbieter wird in der Lage sein, die Bandbreite, die Latenz, die Datenmengen, die Anzahl der Nutzer und andere Wachstumsvariablen zu bewältigen. Der Aufbau einer KI-Lieferkette, die zukünftiges Wachstum unterstützt, kann zum Erfolg beitragen.
Die Preisgestaltung für KI ist nicht bei allen Anbietern standardisiert. Einige priorisieren API-Aufrufe und Tokens, andere legen Preise pro Arbeitsplatz fest und wieder andere betrachten die Rechenleistung. Unternehmen sollten der Transparenz bei der Preisgestaltung Priorität einräumen und Anbieter vergleichen, um das System zu ermitteln, das am besten zu den Projektanforderungen und Budgets passt.
Datenprobleme bei KI sind zweigeteilt: Unternehmen müssen ihre eigenen proprietären Daten schützen und gleichzeitig Nutzerdaten schützen, insbesondere personenbezogene Daten (PII) sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter. AIaaS-Anbieter müssen sicherstellen, dass ihre Richtlinien den Branchen- oder regionalen Standards entsprechen, wie beispielsweise der DSGVO der Europäischen Union oder HIPAA für abgedeckte Anwendungen im Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten.
Während sich das KI-Risikomanagement stark auf einen starken Datenschutz stützt, ist die faire Datennutzung ein wichtiges ethisches Anliegen der KI. Eines der zentralen Themen in der laufenden Debatte um KI ist die unbefugte Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien in ML-Modell-Datensatz.
Wenn das Ökosystem eines Anbieters es den Nutzern erschwert, zu konkurrierenden Produkten und Diensten zu wechseln oder diese gar zu nutzen, spricht man von Anbieterbindung bei AIaaS. Lock-in kann KI-Initiativen stören, indem es die Flexibilität einschränkt oder die Kosten erhöht, wenn ein Anbieter die Preise anhebt.
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