Steuerungsebene vs. Datenebene

Im Computer-Networking beschreibt der Begriff „Ebene“ eine Schicht der Netzwerkarchitektur, in der bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit dem Netzwerkbetrieb ausgeführt werden. Flugzeuge sind keine physischen Komponenten, sondern Konzepte, die Entwicklern und Ingenieuren helfen zu verstehen, wie der Datenverkehr über ein Netzwerk fließt. Es gibt drei Arten von Netzwerkebenen:

Die Steuerungsebene verwaltet das Netzwerklayout.

verwaltet das Netzwerklayout. Die Datenebene sendet und empfängt Daten.

sendet und empfängt Daten. Die Verwaltungsebene konfiguriert und überwacht Geräte, die über ein Netzwerk verbunden sind.

Heute werden wir uns die Steuerungs- und Datenebenen und deren Zusammenspiel mit der Steigerung der Netzwerkleistung, Effizienz und Sicherheit genau ansehen.