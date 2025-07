Die skriptgesteuerte Automatisierung verwendet in Computerprogrammiersprachen geschriebene Skripte, um Aufgaben als Reaktion auf bestimmte Auslöser auszuführen. Traditionell wurden diese Automatisierungsabläufe in Sprachen wie Perl und Tcl geschrieben, aber die heutigen Skripte basieren in der Regel auf Open-Source-Sprachen (z. B. Python), die flexibler und einfacher zu verwenden sind.