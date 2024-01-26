Die Telekommunikationsbranche, ein Eckpfeiler der globalen Konnektivität, erlebt seit einiger Zeit eine technologische Renaissance, die von Innovationen wie 5G, IoT, Cloud Computing und KI angetrieben wird. Infolgedessen sind Netzwerke immer schwieriger zu verwalten. Es besteht ein Bedarf an Automatisierung, um Routineaufgaben zu erledigen, den Zustand zu überwachen und auf Probleme in Echtzeit zu reagieren. Es kann jedoch sein, dass die vorhandenen Qualifikationsprofile der Kommunikationsdienstleister (CSPs) nicht mit den sich entwickelnden Anforderungen dieser dynamischen Geschäftswelt Schritt halten. Um in der Neuzeit erfolgreich zu sein, benötigen CSPs vielseitige Teams, darunter Data Scientists für die Dateninterpretation und -operationen, Softwareentwickler für die Automatisierung über Programmierschnittstellen von Anbietern und Service-Assurance-Ingenieure für die Gestaltung geschlossener Kreisläufe zur Gewährleistung der Servicezuverlässigkeit.

Während CSPs die Lücke schließen, indem sie Teams mit unterschiedlicher Erfahrung aufbauen, ziehen sie gleichzeitig Nutzen aus signifikanten Fortschritten im Zuge einer parallelen Entwicklung. Die Programmiersprachen haben sich in Richtung von Low-Code/No-Code-Paradigmen weiterentwickelt, und mit dem Aufkommen der generativen KI befinden wir uns an einem Punkt, an dem grundlegende Modelle formalen Code auf der Grundlage von Beschreibungen der Aufgaben in natürlicher Sprache generieren können. Dies gab dem Konzept des absichtsbasierten Netzwerks (Intent Based Networking, IBM) eine neue Perspektive. Hierbei äußern menschliche Administratoren hochrangige Netzwerkziele in natürlicher Sprache, die als „Absichten“ bekannt sind, und diese menschlichen Absichten werden automatisch in Netzwerkrichtlinien und -konfigurationen übersetzt. IBN hat das Potenzial, das Netzwerkmanagement zu verbessern, und könnte ein entscheidender Faktor sein, um die Talentlücke in der Telekommunikationsbranche zu schließen. Autonome Netzwerke (AN) gehen noch einen Schritt weiter und versprechen, Absichten als Eingaben zu nutzen, um sich selbst zu konfigurieren, zu optimieren und zu heilen, wenn sich die Bedingungen in den Netzwerken ändern.

Auch wenn wir uns eine vielversprechende Zukunft für IBN und AN vorstellen können, bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich ihrer Machbarkeit und der Anwendung, unter anderem in Bezug auf die Ausdrucksfähigkeit von Absichten, die genaue Übersetzung in Netzwerkkonfigurationen, die Transparenz und Komplexität des Systems. In diesem Blog befassen wir uns mit den Bereichen, in denen ihre praktische Anwendung Potenzial birgt, und analysieren die Herausforderungen, denen sie auf dem Weg dorthin begegnen könnten.