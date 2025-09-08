Was ist strategische IT-Planung?

Laut einer Umfrage der Boston Consulting Group aus dem Jahr 2024 tragen mangelnde Klarheit über die Geschäftsergebnisse zu 43 % der Verzögerungen bei IT-Projekten bei, während unrealistische Zeitpläne 42 % ausmachen. Insgesamt gibt fast die Hälfte der C-Suite-Führungskräfte an, dass mindestens 30 % ihrer neuen IT-Projekte nicht den Budget- oder Zeitplanerwartungen entsprechen.

Ein Grund dafür ist, dass Unternehmen möglicherweise neue Projekte annehmen, ohne deren Umfang oder Kosten vollständig zu prüfen. Da Unternehmen durchschnittlich 5,5 % ihres Jahresbudgets für technische Investitionen ausgeben, können sich die finanziellen Folgen abgebrochener IT-Operationen schnell summieren und so den finanziellen Zustand des Unternehmens beeinträchtigen.

Die strategische IT-Planung gehört zu den wichtigsten Faktoren, die darüber entscheiden, ob ein neues IT-Projekt langfristig erfolgreich ist. Effektive strategische Pläne können die obersten Prioritäten des Unternehmens in umsetzbare Initiativen umwandeln und vorausschauend beurteilen, wie neue Projekte sinnvoll dazu beitragen können.

Abgesehen von Budgetüberlegungen helfen strategische Planungsprozesse den Stakeholdern auch dabei, sich auf gemeinsame Geschäftsziele zu einigen. Sie können die Verantwortlichkeit verbessern, indem sie klare Erwartungen, Zeitpläne und Benchmarks festlegen, anhand derer die Teams den Fortschritt verfolgen können. Effektive IT-Strategiepläne berücksichtigen auch Themen wie Cybersicherheit, IT-Infrastruktur, Ressourcenzuordnung und Risikomanagement.

Ein Unternehmen könnte sich beispielsweise für Folgendes entscheiden:

Reduzierung seiner Hardwareausgaben, um einen neuen Vertrag zu ermöglichen, der Rechenleistung über die Cloud bereitstellt

Investition in leistungsstarke Tools für Verschlüsselung, um auf die zunehmenden Bedrohungen der Cybersicherheit zu reagieren

Priorisierung modernster Technologien wie maschinelles Lernen , Edge-Networking und Quantencomputing , um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen

Wenn diese Entscheidungen in der Planungsphase getroffen werden, haben Unternehmen die Möglichkeit, ihren Nutzen und ihre Skalierbarkeit zu erörtern und ein Framework für die Messung ihrer Auswirkungen zu schaffen.

Strategische IT-Planung ist ein fortlaufender Prozess, an dem zahlreiche Stakeholder beteiligt sind, darunter die Geschäftsleitung, IT-Teams, Leiter von Unternehmensbereichen, Anbieter und Kunden. Unternehmen können jährlich oder alle paar Jahre Strategieplanungssitzungen sowie vierteljährliche oder monatliche Überprüfungen mit geringerem Umfang durchführen.

Unternehmen können ihren IT-Plan jedoch jederzeit neu bewerten und auf Marktveränderungen, Benchmarks und andere Überlegungen reagieren. Von Anfang bis Ende dauert der Planungsprozess in der Regel zwischen drei und sechs Monaten, wobei der Zeitrahmen je nach Unternehmen variieren kann.

Chief Information Officers (CIOs) oder Chief Technology Officers (CTOs) sind oft die Initiatoren des strategischen Planungsprozesses. Die Projektmanager sind dann dafür verantwortlich, die strategischen Ziele des Plans umzusetzen und über die Fortschritte ihrer Teams zu berichten.