Flexible Geschäftsplanung: Flexible Grundlagen für jährliche Planungszyklen

Die strikte Einhaltung von Timeboxen ist für alle Planungsebenen von großem Vorteil, da die flexible Praxis auch iterativ ist. Jede Timebox nutzt dieselbe Struktur und Vorgehensweise, um den Sprint oder die Iteration zu planen, das Ergebnis zu liefern und Reviews durchzuführen, um den Sprint zu überprüfen und die gewonnenen Erkenntnisse zu erfassen. Dieser iterative Charakter ermöglicht es Teams, die Genauigkeit der zukünftigen Arbeitsplanung kontinuierlich zu verbessern.

Für Geschäftsplaner bedeutet dies, dass sie ein höheres Maß an Vertrauen in die Planungen und Prognosen im Zusammenhang mit agilen Programmen setzen können, insbesondere in solchen, die etablierte Teams nutzen. Auf strategischer Ebene kann dies bedeuten, dass die Ziele, die in einem jährlichen Geschäftsplan veröffentlicht werden und über agile Programme umgesetzt werden, geringer sind.

Unternehmensplaner können ihre etablierten Planungszyklen auch iterativer gestalten, indem sie Prüfungen durchführen und strategische Pläne vierteljährlich oder sogar monatlich aktualisieren.