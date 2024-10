Was ist nachhaltige IT?

Nachhaltige Softwareentwicklung konzentriert sich auf effiziente Codierungspraktiken, die die benötigte Rechenleistung und den Speicherbedarf reduzieren, was wiederum den Energieverbrauch senkt. Zu den umweltfreundlichen Codierungspraktiken gehören die Optimierung von Algorithmen im Hinblick auf Effizienz, die Reduzierung von Redundanzen im Code und das Entwerfen von Software, die im Leerlauf in einen Energiesparmodus übergeht. Nachhaltige Software ist außerdem so konzipiert, dass sie langlebig ist und sich an künftige Änderungen anpassen lässt, so dass sich der Bedarf an häufigem Austausch oder Updates verringert.