Was ist ein grünes Rechenzentrum?

The Green Grid ist eine gemeinnützige Vereinigung, die sich auf die Förderung der Energieeffizienz in Rechenzentren und Unternehmens-EDV-Umgebungen konzentriert. The Green Grid wurde 2007 gegründet und bringt Branchenexperten, darunter IT-Fachleute, Anbieter und Endnutzer, zusammen, um gemeinsam die Umweltauswirkungen des Betriebs von Rechenzentren anzugehen. Die Organisation stellt Ressourcen, Richtlinien und Standards zur Verfügung, um nachhaltige Verfahren zu fördern und die Energieeffizienz in der gesamten Rechenzentrumsbranche zu verbessern.