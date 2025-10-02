Beim Gateway-Verbund übernimmt die zentrale Kontrollebene die Verwaltung, Überwachung und Steuerung, ist aber für Clients in der Regel nicht zugänglich. API-Nutzer interagieren direkt mit den Gateways, aus denen das Verbundsystem besteht (sie fragen den Endgerät ab, der für die entsprechenden Dienste verantwortlich ist), fragen aber nicht die Kontrollebene selbst ab. Die Ebene empfängt Metadaten und Protokolle erst, nachdem bereits ein API-Aufruf erfolgt ist.

Dieser Ansatz kann zwar zu einer gewissen operativen Komplexität führen, fördert aber auch die Unabhängigkeit. So können Plattformteams beispielsweise ihre eigenen Gateways und Services nach ihren spezifischen Anforderungen konfigurieren, ihre eigenen Protokolle auswählen und Rollouts selbst bereitstellen. Föderierte Architekturen sind außerdem widerstandsfähiger gegen Fehlkonfigurationen und Sicherheitsverletzungen, da Fehler auf das Gateway beschränkt werden, von dem sie stammen, und sich wahrscheinlich nicht auf andere Gateways im Netz ausbreiten.

Bei der GraphQL-Föderation hingegen werden die Schemata von mehreren unabhängigen Diensten (Subgraphen) zu einem einheitlichen Supergraphen-Schema zusammengefasst. Ein einziger Gateway oder Router stellt einen einzigen Einstiegspunkt für Client-Anfragen dar und bietet eine einheitliche API-Erfahrung.

Der Router teilt Abfragen intelligent in kleinere Unteranfragen auf, ruft relevante Informationen aus mehreren Untergraphen ab und stellt sie zu einer zusammenhängenden Antwort für Clients zusammen.

Stellen Sie sich eine Gesundheitsplattform mit separaten Diensten für:

Patienten: Verwaltung von Patientendaten, Kontaktinformationen und Krankengeschichten





Verwaltung von Patientendaten, Kontaktinformationen und Krankengeschichten Terminplanung: Planung und Verfolgung anstehender Besuche





Planung und Verfolgung anstehender Besuche Abrechnung: Umgang mit Rechnungen und Abrechnungsbenachrichtigungen

Anstatt jeden dieser Endgeräte mit einem separaten API-Aufruf abzufragen, bietet die GraphQL Federation eine einheitliche Schnittstelle, die es Kunden – in diesem Fall einer App oder einem Dashboard für Ärzte oder Patienten – ermöglicht, auf die Krankengeschichte einer Patientin zuzugreifen, ihren nächsten Termin zu identifizieren und ihre ausstehenden Salden mit einem einzigen API-Aufruf anstatt durch drei separate Anfragen zu bearbeiten.

Die GraphQL Federation bietet eine Möglichkeit zum Aufbau einer skalierbaren GraphQL-API in einer verteilten Umgebung. Das Framework ermöglicht die unabhängige Entwicklung und Bereitstellung von Services und bietet gleichzeitig ein einheitliches Frontend für Kundenanfragen. Allerdings kann die GraphQL Federation anfällig für Kosten- und Komplexitätsherausforderungen, Sicherheitslücken, Überlastungen und Redundanzen sein.

Der 2019 eingeführte Apollo-Föderation ist eine einzelne Implementierung der GraphQL Federation, die spezielle Anweisungen (wie @key oder @extends) innerhalb der GraphQL-Schemadefinitionssprache verwendet, um Beziehungen zwischen verschiedenen Typen in Teilgraphen zu definieren.

Obwohl Apollo eine gängige Lösung ist, ist es nicht die einzige verfügbare Option für GraphQL Federation. Zu den gängigen Alternativen gehören Hive, Mesh, Indigo und WunderGraph Cosmo, die jeweils unterschiedliche Anpassungsstufen bieten.

Während im Jahr 2024 weniger als 5 % der Unternehmen GraphQL-Systeme integriert hatten, wird diese Zahl nach Angaben des Forschungsunternehmens Gartner bis 2027 voraussichtlich 30 % erreichen. Große Cloud-Provider wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure sowie Code-Repositorys wie GitHub unterstützen auch GraphQL-APIs mit integrierten Observability- und Validierungstools.

Die GraphQL Federation bietet mehrere entscheidende Vorteile, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit, den API-Zugriff für Kunden zu optimieren. Teams können ein gewisses Maß an Unabhängigkeit bewahren, indem sie ihre eigenen Teilgraphen bereitstellen, verwalten und skalieren.

Als zentralisiertes Framework ist die GraphQL Federation jedoch anfälliger für Sicherheitslücken, Überlastungsprobleme und Leistungsineffizienzen. Es ist auch an GraphQL-Schemas gebunden, während der API-Gateway-Federation mit mehreren Protokollen kompatibel ist.

Bei der Entwicklung einer API-Strategie entscheiden Unternehmen, ob sie ein GraphQL-API-Framework verwenden oder einen anderen Architekturtyp, wie REST, für ihre APIs verwenden.

Letztendlich könnten sich Unternehmen dafür entscheiden, sowohl die GraphQL Federation als auch andere Architekturtypen in ihre Systeme zu integrieren, wobei jeder für die Abwicklung unterschiedlicher Funktionen zuständig ist. In einer gängigen Konfiguration verwendet ein Unternehmen GraphQL intern (mit strengen Leitplanken, um Sicherheits-, Kosten- oder Komplexitätsprobleme zu minimieren) und verwendet einen anderen Architekturstil wie REST (der ein höheres Maß an Kontrolle und einfachere Übernahme bieten kann) für externe APIs. In diesem Szenario könnte auch ein föderiertes API-Gateway verwendet werden, um diese verteilten Architekturstile über die zentrale Steuerungsebene zu vereinheitlichen.