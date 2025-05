Was ist eine Data Cloud?

Datenquellen sind Sammlungen von Daten in ihrer ursprünglichen Form. Einige gängige Beispiele für Kundendatenquellen sind Transaktionen, E-Mail-Adressen, Beiträge in sozialen Netzwerken und personenbezogene Daten (zum Beispiel der Name, das Alter und der physische Standort einer Person). Data Clouds müssen Daten aus verschiedenen Quellen sicher erfassen, integrieren, transformieren, speichern und verwalten, um zu funktionieren.