Menschen und Unternehmen erzeugen und nutzen eine enorme Menge an Daten, die jeden Tag exponentiell wächst, insbesondere mit dem Aufkommen datenzentrierter Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML).

Von sensiblen personenbezogenen Daten wie Bankkonten und Gesundheitsakten bis hin zu kritischen Unternehmensgeheimnissen und sogar Texten und E-Mails können Rechenzentren eine Vielzahl wertvoller oder einfach privater Informationen enthalten. Leider macht diese Tatsache Rechenzentren zu einem attraktiven Ziel für Cyberkriminelle und zu einem verwundbaren Schwachpunkt, der geschützt werden muss.

Bei einem Ausfall des Rechenzentrums können kritische Geschäftsabläufe, Anwendungen und Dienste unterbrochen werden, was zu finanziellen Verlusten führt, die mit jeder Minute der Ausfallzeit zunehmen. Schlimmer noch, ein ausgefallenes Rechenzentrum kann zu gefährlichen Situationen für kritische Dienste wie das Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, Transport und Infrastruktur führen.

Während Vorkommnisse wie Brände und Überschwemmungen ebenfalls zu Ausfallzeit und Datenverlusten führen können, sind gezielte Angriffe die größten Bedrohungen für Rechenzentren. Insider Threats können ihre Zugriffsrechte missbrauchen, um Unternehmensdaten zu verwenden, während externe Bedrohungen in Systeme eindringen und Chaos anrichten können.

In einem Rechenzentrum kann es bis zu Hunderttausende sowohl physische als auch virtuelle Server geben, die jeweils ein potenzielles Ziel für Hacker sind und individuelle Sicherheitsrichtlinien erfordern.

Die Bedeutung der Rechenzentrumssicherheit lässt sich anhand von vier Grundpfeilern verstehen: