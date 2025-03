IBM 首席信息官组织中的混合云平台团队负责 IBM 的关键业务基础架构。为了加速业务转型,该团队致力于使用 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 自动执行重复性的 IT 维护任务,从而减少开发人员的繁重工作。在技术预览阶段,watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 为 IBM 自动生成了 60% 的 Ansible 运行手册内容。