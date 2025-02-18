什么是 ISV（独立软件供应商）？

标签

业务运营

2025 年 2 月 18 日

8 分钟

作者

Stephanie Susnjara

Author

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

什么是 ISV（独立软件供应商）？

独立软件供应商 (ISV) 是开发、营销和销售在现有第三方硬件平台和操作系统上运行的软件应用程序的公司。

ISV 的规模不一，从初创企业到大型公司都有，它们开发的软件解决方案可帮助企业提高效率、简化流程并解决其他各种挑战。广泛使用的产品包括客户资源平台 (CRM)企业资源规划 (ERP) 系统和人力资源管理 (HRM) 工具等在内的通用应用程序。ISV 还为医疗保健、金融和电子商务等行业提供专业软件。

ISV 的软件通常以永久许可证、定期协议或软件即服务 (SaaS) 的形式提供，且软件的所有权仍归 ISV 所有。如今，ISV 的许可与独立软件合作伙伴关系密切相关。这些合作伙伴关系通常涉及 ISV 与其他公司（例如硬件供应商、云服务提供商或大型平台提供商）之间的合作，这样的合作有助于以各种方式分发、集成或支持软件。

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ISV 和云计算

云计算出现之前，ISV（独立软件供应商）在扩展、维护和保障其应用程序安全方面面临着重大挑战。云计算的兴起改变了传统的基础设施环境，为 ISV 的软件产品提供了更高的敏捷性、灵活性和可扩展性。

如今，大多数大型企业已转向混合多云架构，这种架构可提供对工作负载部署的更多控制。大型云平台提供商（如 Amazon Web Services (AWS)、 Microsoft Azure、IBM Cloud、Google Cloud 和Oracle Cloud）提供的广泛功能，使 ISV 能够构建可扩展的应用程序，并将其与其他服务相结合，以实现更好的业务成果。

云环境使 ISV 能够使用 Linux 和 Kubernetes开源技术。此外，云平台还提供对先进人工智能 (AI) 工具的访问权限，因此 ISV 可以将机器学习 (ML)大数据分析等技术集成到其产品中，以提供更智能的解决方案。根据 Technavio 的研究，预计从 2025 年到 2029 年，全球 ISV 市场将增长 15.6 亿美元。1

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云如何使 ISV 受益？

云可为 ISV 提供多重优势，包括：

  • 全球覆盖
  • 可扩展性
  • 成本效益 
  • 上市时间加速
  • 安全性和可靠性得到提升
全球覆盖

云计算消除了地域障碍，使 ISV 无需在每个地区都建立物理基础设施，即可在全球范围内拓展市场影响力。
可扩展性

云能够根据需求灵活地扩大或缩小资源，使 ISV 能够处理不同的工作负载和不断变化的业务需求。
成本效益

云计算通常采用即付即用的定价方式。这种成本模型减少了对硬件、数据中心以及维护方面的资本支出需求。 ISV 还可以避免过度配置资源，从而实现成本节约。
上市时间加速

云平台的快速部署能力使 ISV 能够快速推出新功能和更新，从而获得竞争优势。
安全性和可靠性得到提升

迁移到云端的 ISV 可以利用云供应商提供的强大安全功能来增强其解决方案的安全状况。此类功能包括加密、访问控制和自动更新。此外，它们还能从更高的正常运行时间中受益，确保用户获得一致的使用体验，并更容易遵守监管标准。
与基于云的服务整合

云可支持与其他基于云的工具和服务（例如，分析、 AI、IoT）的无缝整合。 ISV 可以利用这些额外功能来增强其应用程序，并为其用户提供更多价值。

什么是 ISV 合作伙伴关系？

独立软件合作伙伴关系（也称为 ISV 合作伙伴计划）是一种协作业务模式，其中 ISV 开发在合作伙伴生态系统中的特定平台或技术上运行的应用程序。主要的 ISV 合作伙伴（例如 Salesforce、SAP、Red Hat、IBM）允许 ISV 基于其技术（例如，云平台、AI 和数据管理系统）来创建集成解决方案，从而提升客户价值。

通过这些合作伙伴网络，ISV 还可以获得技术培训、营销支持和客户协助等资源。此外，它们还可以利用软件开发工具、客户拓展计划和分销渠道来扩大市场覆盖范围，并推广其解决方案。

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什么是 ISV 认证？

ISV 认证是独立软件供应商确认其应用程序与平台系统兼容的过程。这有助于确保解决方案符合性能、安全性和互操作性标准。认证通常包括平台提供商的技术验证和支持，还有助于 ISV 建立信誉并扩大其市场覆盖范围。

ISV 授权许可如何运作？

ISV 授权许可允许软件公司授予客户使用其产品的权利。传统上，ISV 授权许可以永久许可证或针对固定数量用户或设备的一次性费用购买形式提供。随着云计算的发展，授权许可已转向基于使用情况（例如，所使用的存储空间或用户数量）的即用即付订阅模式。

即用即付的定价模式更加灵活且成本效益更高，使企业只需为其实际使用的资源付费，并可根据需要轻松扩大或缩小规模，避免为未使用的资源支付过多的费用。此外，供应商还负责维护和更新，从而减少了企业投资 IT 基础架构的需求。

ISV 和 AI 创新

AI 整合正在通过实现更智能、更高效的软件解决方案来变革 ISV 市场。借助机器学习、自然语言处理 (NLP) 预测分析，ISV 能够实现工作流自动化并提升用户体验。例如，由人工智能驱动的聊天机器人通过处理咨询来改善客户体验，而 ERP 解决方案中的预测性维护则通过及早发现设备问题来减少停机时间。

生成式 AI 也在扩展 ISV 的能力。例如，生成式 AI 能够帮助金融行业识别欺诈交易，在医疗保健领域分析医学影像，以实现更快、更准确的诊断。

AI 驱动的方法支持可扩展性，加速开发，使 ISV 能够站在市场趋势的前沿。根据 Gartner 的研究，到 2026 年，超过 80% 的独立软件供应商将把生成式 AI 功能嵌入到其企业应用程序中，而 2024 年时这一比例还不到 5%。 2

什么是 ISV 整合策略？

ISV 整合策略义了 ISV 如何与平台提供商合作，将其解决方案整合到对方的生态系统中，并利用平台的基础设施。以下步骤有助于构建有效的 ISV 整合策略：

  • 选择合适的平台
  • 明确整合需求
  • 协作开展营销
  • 利用平台资源
  • 培养协作伙伴关系

选择合适的平台

寻找平台提供商时，首先要全面评估他们的定价结构、合作伙伴计划特性和相关成功案例。选择一个与您的产品相契合并提供强大应用程序编程接口 (API) 、云资源和先进工具的平台，以帮助您开拓目标市场。

明确整合需求

与平台的技术团队合作，通过定义明确的技术指南并利用所提供的资源，来帮助确保整合过程顺利进行。

协作开展营销

开展销售软件的联合营销活动，例如联合品牌活动和网络研讨会，以提高知名度并吸引新客户。

利用平台资源

使用平台的 API、云服务以及支持，确保无缝整合。设定性能指标，并使用分析工具来跟踪和优化整合的成功效果。

培养协作伙伴关系

与平台的支持团队保持坦诚沟通，以深入了解新技术以及增长和创新的机会。
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脚注

（所有脚注都位于 ibm.com 外部）

1. 2025-2029 年独立软件供应商市场规模 ，Technavio，2024 年

2. 凭借卓越的产品创新在颠覆性市场中引领潮流，Gartner，2024 年 8 月 27 日