什么是 ISV（独立软件供应商）？

在云计算出现之前，ISV（独立软件供应商）在扩展、维护和保障其应用程序安全方面面临着重大挑战。云计算的兴起改变了传统的基础设施环境，为 ISV 的软件产品提供了更高的敏捷性、灵活性和可扩展性。

如今，大多数大型企业已转向混合多云架构，这种架构可提供对工作负载部署的更多控制。大型云平台提供商（如 Amazon Web Services (AWS)、 Microsoft Azure、IBM Cloud、Google Cloud 和Oracle Cloud）提供的广泛功能，使 ISV 能够构建可扩展的应用程序，并将其与其他服务相结合，以实现更好的业务成果。

云环境使 ISV 能够使用 Linux 和 Kubernetes 等开源技术。此外，云平台还提供对先进人工智能 (AI) 工具的访问权限，因此 ISV 可以将机器学习 (ML) 和大数据分析等技术集成到其产品中，以提供更智能的解决方案。根据 Technavio 的研究，预计从 2025 年到 2029 年，全球 ISV 市场将增长 15.6 亿美元。1