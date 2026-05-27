分布式系统将任务与数据拆分给多台并行运行的设备，原本单台大型设备需要数周完成的任务，如今数小时乃至数分钟即可收尾。系统内每一台设备，也就是节点，都配备独立 CPU、内存，多数还自带存储介质。节点之间可互发消息，协调数据共享、分配任务，并整合各自产出以达成统一目标。

分布式系统里的设备，可部署在同一数据中心的服务器机架、不同数据中心，或是全球分布的混合云环境中。无论部署形式如何，分布式系统的设计目标是让用户、客户端应用程序将其视作单一服务对接，例如数据库、网站、存储服务，而非一堆孤立服务器。

分布式系统为企业提供方案，应对当下紧迫的现代计算难题。当下不少应用程序体量庞大、访问负载高或是属于任务关键型业务，无法在单台设备上稳定运行。这类应用程序时常要处理海量数据与请求，单台服务器难以承载负荷。它们需要应对流量峰值波动，这就要求具备敏捷的负载均衡能力。它们承载任务关键型业务流程，长时间停机将造成毁灭性后果，银行系统就是典型示例。

分布式系统把工作负载分摊至多个节点，还能按需自动向网络扩容新增节点。依托这项可扩展能力，即便流量走势不可预估，系统也能承接更多用户与数据体量。正是分布式系统的可扩展性，让流媒体平台能够同时服务全球数百万用户。

分布式系统还可优化 IT 架构的可靠性与容错能力。单个节点发生故障时，其余节点可接管它的任务，保障整体服务持续运转。该特性能够消除单点故障隐患，助力企业搭建高可用系统，这对需要近乎 100% 运行时长的业务至关重要。

除此之外，分布式系统中各个节点紧密协同，但各自配备独立数据库与存储体系。这种部署模式便于 IT 团队搭建模块化架构，系统各个模块可独立扩容、迭代升级。