数据中心内成排服务器机架，多彩 LED 指示灯在昏暗的高科技机房环境中亮起
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什么是分布式系统？

By Chrystal R. China
发布日期 2026年5月27日

分布式系统详解

分布式系统由多台独立计算机与设备组成，设备间依托网络协同运转，对外呈现为一套完整统一的系统。

分布式系统将任务与数据拆分给多台并行运行的设备，原本单台大型设备需要数周完成的任务，如今数小时乃至数分钟即可收尾。系统内每一台设备，也就是节点，都配备独立 CPU、内存，多数还自带存储介质。节点之间可互发消息，协调数据共享、分配任务，并整合各自产出以达成统一目标。

分布式系统里的设备，可部署在同一数据中心的服务器机架、不同数据中心，或是全球分布的混合云环境中。无论部署形式如何，分布式系统的设计目标是让用户、客户端应用程序将其视作单一服务对接，例如数据库、网站、存储服务，而非一堆孤立服务器。

分布式系统为企业提供方案，应对当下紧迫的现代计算难题。当下不少应用程序体量庞大、访问负载高或是属于任务关键型业务，无法在单台设备上稳定运行。这类应用程序时常要处理海量数据与请求，单台服务器难以承载负荷。它们需要应对流量峰值波动，这就要求具备敏捷的负载均衡能力。它们承载任务关键型业务流程，长时间停机将造成毁灭性后果，银行系统就是典型示例。

分布式系统把工作负载分摊至多个节点，还能按需自动向网络扩容新增节点。依托这项可扩展能力，即便流量走势不可预估，系统也能承接更多用户与数据体量。正是分布式系统的可扩展性，让流媒体平台能够同时服务全球数百万用户。

分布式系统还可优化 IT 架构的可靠性与容错能力。单个节点发生故障时，其余节点可接管它的任务，保障整体服务持续运转。该特性能够消除单点故障隐患，助力企业搭建高可用系统，这对需要近乎 100% 运行时长的业务至关重要。

除此之外，分布式系统中各个节点紧密协同，但各自配备独立数据库与存储体系。这种部署模式便于 IT 团队搭建模块化架构，系统各个模块可独立扩容、迭代升级。

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分布式系统的关键特征是什么？

分布式系统拥有多种架构形态，但全部具备一组核心共性特征。

资源共享

分布式系统内的设备可共用数据、存储、算力与各类服务资源。资源共享能够提升整体系统效率，资源可集中调配至需求最高的环节使用。
并发

并发能力支持分布式系统多个模块同步运行，不同节点可并行处理数据请求。节点同步机制有助于提升整套系统的吞吐量。
可扩展性

可扩展性让分布式系统只需新增设备，而非替换整套系统，就能承接更多用户与数据。举例来说，直播流媒体平台在大量用户同时观看直播活动时，可直接新增服务器扩容。
可用性和容错能力

可用性与容错能力是关联概念，核心依靠复制机制缩减停机时长，也就是系统在多个节点存储数据、服务的副本。

可用性保障系统局部故障时，用户依旧能够正常访问整体服务。容错能力让分布式系统在单个或多个节点故障时，依托副本继续稳定运行。
异构性

异构性指分布式系统能够兼容、且大多实际搭载不同类型硬件、操作系统、编程语言与中间件。网络节点无需硬件配置完全一致，团队新增设备不会破坏互通性，还可搭建架构自动为不同任务匹配最优运行载体。
统一

统一特性让分布式系统对用户屏蔽内部复杂架构。用户无需知晓是哪一台服务器响应请求，也不用了解数据的物理存储位置。用户只需对接一套统一的系统即可完成操作。

分布式系统如何运行？

想要理解分布式系统运作逻辑，可以以大型多人在线游戏 (MMOG) 作为示例。

MMOG 采用分布式架构，多台服务器与节点协同支撑一个永久存续的游戏大世界，数千名玩家可同时进行航行、交易、对战、探索操作。

游戏世界体量庞大、玩家基数高，因此后端业务拆分部署在设备集群中，而非交由单一系统承载。一组服务器负责记录游戏世界状态，包括玩家坐标、伤害数值、道具库存；基础设施的其余模块则处理玩家登录、聊天功能以及游戏世界数据持久化。在这种业务拆分模式下，即便大量玩家同时聚集在同一游戏区域，游戏也能保持流畅响应。

每一局游戏全程，系统都要保证所有玩家的游戏状态实时同步。当玩家执行操作时，例如在舰队对战中移动舰船，客户端会把操作指令发送给对应游戏区域的专属服务器。服务器随即实时更新全局共享游戏状态，并把变动结果同步给需要查看的其他玩家。

更重要的是，这套分布式游戏系统采用专属通信协议，确保所有玩家几乎同步看到相同游戏事件。

如果在游戏过程中某台服务器发生故障，其余服务器会自动接管业务并正常运转，玩家游玩过程不会出现中断。

集中式系统对比分布式系统

分布式系统在功能上与集中式系统正好相反。分布式系统依靠多台设备协同支撑运行，集中式系统则仅依托一台主服务器。

在集中式系统中，单个中心节点统筹大部分乃至全部运行操作。客户端一般将请求发送至该节点，由节点判定处理方式。管控权限集中在一处，这种运行模式让系统逻辑更易懂。

然而，单一节点会带来单点故障隐患。集中式系统一旦中心服务器宕机，整套系统都会无法访问，因此对高可用性有严苛要求的场景里，集中架构会暴露明显短板。

集中式系统一般采用垂直扩展模式。IT 团队想要提升主服务器性能时，会为其扩容处理器、内存或是存储资源。长远来看，垂直扩展并非可持续的扩容方案。持续扩容会消耗大量硬件资源，成本会持续走高。

因此，集中式系统更适配看重架构简易、集中管控，而非超高弹性的业务场景。集中式架构通常应用于小型计算机网络、内部业务系统、文件服务器以及需要统一严格管控的客户端-服务器类应用程序。

分布式系统内不存在拥有全部管控权限的单台设备。多个节点协同运转，每个节点均可承载部分工作负载、存储部分数据。该架构本身灵活性更强，但需要做好节点间协同调度。

分布式系统容错能力更强，单个节点故障时其余节点可正常承接业务。分布式系统依旧存在整体故障风险，但性能降级表现会比集中式系统平缓很多。

分布式系统依托水平扩展，通过新增设备来承接持续上涨的资源需求。

因此面对海量用户、超大数据库或是多地分散部署，单台中心设备无法承载时，分布式环境会成为优先选择。分布式系统广泛用于需要高可用性与可扩展性的 Web 服务、云平台、区块链网络以及各类大型服务。

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分布式系统的分类

按照设备部署结构与通信模式，分布式系统可划分为几类主流形态。

客户端-服务器系统

在客户端-服务器系统中，一台中心服务器或是一小批服务器负责提供服务，其余设备也就是客户端，需要依托中心服务器完成业务。

中心服务器硬件性能通常更强，负责管理各类共享资源（文件、数据库、打印机、用户账户）。客户端通常是终端用户机器（笔记本电脑、手机、浏览器），主要负责对接用户、收发请求与响应内容。

由于客户端与中心服务器分属不同设备、依靠网络通信，因此客户端-服务器体系归属于分布式系统范畴。但客户端-服务器架构里的节点通信模式属于集中式。

所有客户端都要经由中心服务器调取共享资源，客户端之间不会直接交互获取资源。客户端和服务器之间普遍采用请求响应通信模式。

当用户执行操作，比如点击按钮时，客户端会把操作转化为请求报文，经由网络发送至服务器。服务器接收、处理请求后回传响应内容。然后，客户端会解析响应数据，以易懂的形式向用户展示执行结果。

举例来讲，Web 应用程序会以浏览器作为客户端，向 Web 服务器发送 HTTP 请求；服务器读写数据库后，回传 HTML 或是 JSON 格式响应。

集中式通信便于迭代客户端-服务器系统、落地安全策略、统一管理数据。其弊端则是集中架构容易产生性能瓶颈与单点故障风险。

点对点 (P2P) 系统

点对点系统内所有节点，也就是对等节点，权责地位基本对等。每个对等节点会拿出自身部分资源，同时取用其他节点共享的资源。任意对等节点既可发起资源请求，也能向其他节点供给资源。

所以 P2P 系统里的客户端、服务器只是节点临时承担的角色，并非固定身份。

在纯 P2P 系统中，节点互相寻址识别，依托覆盖网络通信；覆盖网络是搭建在物理互联网链路之上的逻辑网络。覆盖网络管控节点间通信对象与数据转发路径。

当某个节点需要资源，例如文件分片时，会直接向持有该资源的其他对等节点发送请求。接收请求的节点可返回对应数据，此刻它就临时充当服务器。后续二者角色可以互换，同一组节点可切换数据供给方与请求方身份。

所有节点均可收发资源，数据处理负载能够在网络内均衡分摊。随着更多节点接入，会同步带入自身资源算力，让系统扩容更加轻松。

传统文件共享网络是 P2P 系统的典型示例。每位用户的设备存储文件分片，既向其他节点上传分片，也下载自身缺失的分片内容。

相比客户端-服务器系统，P2P 系统抵御单点故障的能力更强。单个节点离线时整套系统仍可正常运行，其余节点存有数据副本，或是可绕开故障节点转发数据。

多层系统

多层系统对基础客户端-服务器模型做扩展，拆分成多个界限清晰的层级，每层各司其职。主流分为两层、三层与多层架构。

双层系统本质就是客户端-服务器架构的另一种叫法。客户端承载大部分应用程序逻辑，直接对接服务器数据库执行查询与数据更新操作。该流程简易，但它会让用户界面与数据层高度耦合。数据结构一旦调整，大量客户端都需要同步修改适配。

三层架构划分三大层级。表示层负责承载用户界面（网页、移动设备用户界面、桌面用户界面）。应用程序层，又称业务逻辑层，负责执行业务规则与工作流，包含校验、运算、判定逻辑。数据层负责从分布式数据库或其他存储系统存取数据。

多层架构在三层基础上增设更多细分专用层级。举例来说，IT团队可单独搭建应用程序编程接口 (API) 层或是服务层，对外暴露 RESTGraphQL 访问端点。他们还可拆分出身份验证加密层，专门处理用户登录与令牌校验。

新增层级和原有三层遵循同一套分层设计原则。每个层级仅承担一项核心职责，层级之间依靠规范接口交互。这种模块化设计支持团队独立开发、升级、替换任意层级，各层级甚至可选用不同技术栈搭建。

多层系统普遍用于搭建电商网站与银行类应用程序。

集群系统

集群由多台物理位置邻近的设备组成，它们的工作方式类似于一台性能更强的独立设备。集群内部节点耦合度高，一般具备以下特征：

  • 部署在同一物理场地，同一机房或是同一数据中心。

  • 依靠高速链路互联，例如高带宽局域网 (LAN) 或是专用互联通道。

  • 采用相近或完全一致的硬件与操作系统。

由于节点配置相近且链路连通性良好，集群可将大型任务拆分为多个子任务，分发至不同节点并行运算后合并输出结果。

集群依靠专用软件管控，包含集群中间件、调度程序、资源管理器等类型。这套软件负责分配各节点的作业任务、监控节点运行状态、调度数据路由，同时均衡节点之间的工作负载。正是这一管理层，将网络中多台独立设备整合为一套集群。您可以直接向整体集群提交作业，无需逐台手动登录设备操作。

集群系统适配高性能计算场景，例如大数据分析、AI 模型训练、科学仿真运算。

网格计算系统

网格计算整合大量分散在不同城市、不同国家或地区的独立设备，协同完成单一巨型计算任务。

网格内每一台参与运算的设备，归属的组织或个人都可以互不相同。设备之间的 CPU、内存容量、操作系统、本地管控规则均可存在差异。即便存在差异，各方仍同意拿出闲置算力资源，协同处理公共计算任务。

网格跨越多重管理域，不存在单一组织全权持有、管控所有设备。这是网格与集群的核心区别，集群由单一机构全权持有、管理同一数据中心内的服务器设备。

网格系统内的每个节点都保持自主管控状态。节点可自由接入、退出网格，自带本地资源管理器，安全规则与任务优先级配置可独立设置。网格中间件搭建统一交互层，支撑作业提交、可用资源检索、任务排程、数据传输、结果汇总全流程。依托这套中间件，终端用户视角下整套网格等效于一台虚拟超级计算机。

当用户提交大型作业，例如蛋白质折叠仿真、金融风险测算时，中间件会自动拆解为大量细小子任务。随后在全网网格内搜寻闲置、低负载设备，分配对应子任务。各设备独立运算分配到的任务片段，回传运算结果后统一整合生成最终输出。

重点在于，网格节点并非专属供给网格运算使用。这类设备可以是普通台式机或服务器，完成自身本地主业之余，腾出闲置 CPU 算力参与网格任务。

云计算系统

基于云的分布式系统搭建在云供应商运营的大型数据中心之上。

组织无需采购实体服务器，可通过互联网租赁分布式算力资源。这些资源以虚拟机 (VM)容器、数据库、消息队列及其他托管服务的形式对外提供。

云系统最核心的特性是弹性伸缩。业务负载上涨时企业可扩容算力、存储、网络资源，负载回落时释放多余资源。企业仅需为实际耗用的资源付费，无需前期一次性采购硬件设备。

借助云系统，IT 团队可搭建动态横向扩容机制。自动伸缩组由多台配置一致的服务器实例组成，实时监控负载指标波动。负载超出预设阈值时，自动化工具自动新增服务实例。当负载降低后，系统自动关停多余实例以缩减开销。

微服务架构

微服务架构属于应用层面的分布式体系，依靠多套独立组件部署在不同设备上，共同搭建软件应用程序。

与单体应用程序不同，任意单一微服务都无法承载整套应用全部能力。每一项微服务都是独立小型服务，配备专属代码，大多搭配独立存储，只负责一项特定业务能力，与其他容器互不干扰独立运行。

微服务彼此独立，可分开开发、部署、扩容，整套系统的价值依靠各微服务协同配合实现。

当用户发起请求时，客户端生成报文发送至边缘设备，例如负载均衡器、API 网关。边缘设备将请求转发至对应的目标微服务。接收微服务解析报文、执行业务逻辑，生成响应回传给边缘设备，再由边缘设备转发给到用户。

分布式系统的用例

分布式系统在现实场景中应用十分广泛。大众日常用于娱乐、商务、财务管理的大量工具与服务，底层均依托分布式系统搭建。

蜂窝网络

蜂窝网络由散布各地的大量基站，也就是信号塔、小型天线组成，全部接入运营商核心网络与互联网。在用户携带手机移动的过程中，信号会自动在不同信号塔之间切换，全程无感知。
内容交付网络 (CDN)

CDN 是一套地理分布式代理服务器与数据中心网络，将图片、视频、网页这类内容缓存至距离用户更近的节点。内容会在多个节点完成副本同步。当用户访问网站时，请求会调度至就近边缘服务器处理，而非远距离直达源站服务器。该部署模式能够加快网络内容分发速度。
流媒体服务

大型流媒体平台高度依赖分布式系统架构。平台在多处数据中心部署集群服务器存储视频资源。同时搭配 CDN 对视频分片、复制、缓存，按需向全球数百万用户推送流媒体内容。
区块链系统

区块链网络，例如加密货币体系，属于分布式点对点网络，众多节点各自保存账本副本，依靠共识算法对新交易达成一致确认。每个节点存储完整或部分链数据，校验新区块并同步给其他节点，实现数据与计算完全分布式承载。

分布式系统的优势

  • 可扩展性：分布式计算系统擅长横向扩容，业务负载上涨时企业只需新增网络节点，无需花费高额成本升级单台服务器硬件。
  • 可靠性和容错能力：分布式架构消除单点故障隐患，自带冗余能力，即便个别节点故障，应用程序依旧可持续向用户提供服务。
  • 资源效率与成本节约：分布式架构允许企业采用平价标准硬件搭建集群，替代高价专用超级计算机，搭建高性能计算环境。
  • 全球部署与可访问性：分布式系统可将应用程序部署在全球贴近用户的位置，依托地理距离更近的节点处理请求，降低延迟

作者

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

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