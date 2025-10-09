虽然组织可以利用 CFM 来降低云成本，但该战略也有助于实现提高创新能力、提升安全性和弹性、加速上市等目标。

预计到 2027 年，有 90% 的企业将部署混合云环境，即结合公有、私有和本地部署服务及组件的统一 IT 基础设施（预测数据来自 Gartner）。这种方法可帮助团队按需灵活配置和扩展资源，从而加快工作流程并提高独立性。例如，各部门只需点击几下，即可增加或取消服务。

但复杂的云环境也使得支出和运营更加难以追踪，且可能导致成本失控、安全漏洞、不兼容问题和其他问题。目前，部分大型企业的月度云账单包含数亿行项目，其数据量足以导致传统电子表格平台崩溃。

如果缺乏全面的战略来分析这些指标，企业可能难以制定具备成本效益的决策。例如，如果未建立成本透明机制，组织可能无法追溯异常用量激增的源头，从而导致耗时且昂贵的故障排查过程。

云效率低下是一个日益严重的问题：Gartner 预测，2025 年全球公有云支出将达到 723.4 亿美元，相较 2024 年增长约 21%。与此同时，各组织的报告显示，其云软件开支中约有 24% 的费用最终遭到浪费，进而挤占创新、基础设施与安全预算。

CFM 旨在通过完善的治理和监督策略（例如集中监控和执行、财务问责制框架和自动警报）来降低这些风险，同时充分利用现代混合和多云环境动态自适应特性的优势。该框架还鼓励 IT、财务和业务运营间紧密协作，以确保各部门围绕共同的业务成果和财务目标进行协调。

CFM 战略支持组织提前预测新计划或项目对云使用情况的影响，而非事后仓促应对。通过明确掌握云环境的运营模式，团队可以做出明智的决策：主动扩展资源、管理成本并以更高的敏捷性和信心纠正错误。