虽然组织可以利用 CFM 来降低云成本，但该战略也有助于实现提高创新能力、提升安全性和弹性、加速上市等目标。
预计到 2027 年，有 90% 的企业将部署混合云环境，即结合公有、私有和本地部署服务及组件的统一 IT 基础设施（预测数据来自 Gartner）。这种方法可帮助团队按需灵活配置和扩展资源，从而加快工作流程并提高独立性。例如，各部门只需点击几下，即可增加或取消服务。
但复杂的云环境也使得支出和运营更加难以追踪，且可能导致成本失控、安全漏洞、不兼容问题和其他问题。目前，部分大型企业的月度云账单包含数亿行项目，其数据量足以导致传统电子表格平台崩溃。
如果缺乏全面的战略来分析这些指标，企业可能难以制定具备成本效益的决策。例如，如果未建立成本透明机制，组织可能无法追溯异常用量激增的源头，从而导致耗时且昂贵的故障排查过程。
云效率低下是一个日益严重的问题：Gartner 预测，2025 年全球公有云支出将达到 723.4 亿美元，相较 2024 年增长约 21%。与此同时，各组织的报告显示，其云软件开支中约有 24% 的费用最终遭到浪费，进而挤占创新、基础设施与安全预算。
CFM 旨在通过完善的治理和监督策略（例如集中监控和执行、财务问责制框架和自动警报）来降低这些风险，同时充分利用现代混合和多云环境动态自适应特性的优势。该框架还鼓励 IT、财务和业务运营间紧密协作，以确保各部门围绕共同的业务成果和财务目标进行协调。
CFM 战略支持组织提前预测新计划或项目对云使用情况的影响，而非事后仓促应对。通过明确掌握云环境的运营模式，团队可以做出明智的决策：主动扩展资源、管理成本并以更高的敏捷性和信心纠正错误。
云成本管理是一种传统战略，重点关注管理和减少云支出。它优先考虑成本可见性和报告、资源标记及成本分配方法（例如计费制和用量制），以帮助组织全面了解其云支出。然而，它并未深度聚焦企业层面的文化转型。云成本优化这一相关术语是指企业为响应其云成本管理战略而采取的行动。
CFM 建立在云成本管理的基础上，其应用范围更广，且适应多云和混合环境复杂性的韧性更强。CFM 并不会响应云账单，而是通过预测、统计建模和其他技术提前预测云使用情况。虽然削减云支出是企业的目标之一，但 CFM 还专注于最大限度提升业务价值、优化问责制并促进团队间的沟通。许多企业在云迁移过程中采用 CFM 框架，即组织将其数据和服务从本地数据中心迁移到云端，或将其作为组织级数字化转型战略的组成部分。
第三种方法称为“财务运营 (FinOps)”，它与 CFM 存在诸多重叠项。FinOps 可以视为 CFM 的现代变体，它既重视云运营的技术层面，也强调围绕高效实践构建协同企业文化。FinOps 的灵感源自 DevOps：正如 DevOps 通过打破孤岛和提高敏捷性彻底革新软件开发流程，FinOps 同样致力于汇聚技术、业务与财务专业人员，通过统一流程最大限度提升云的业务价值。
另一个区别是，CFM 源于多种视角和管理理念，而 FinOps 最佳实践则由成立于 2019 年的非营利组织——FinOps 基金会进行标准化处理和推广。该组织采用成熟度模型来评估企业在实施 FinOps 原则方面的进展，并提供如何完成各阶段流程的基准和指南。然而，随着云技术在大型企业的全面普及，越来越多的 IT 领导者开始交替使用 FinOps 和 CFM 这两个术语，尽管二者存在细微差别。
云财务管理框架依赖多个重叠的战略来跟踪云支出、识别使用模式、最大限度提高投资回报并预测未来场景。
CFM 战略旨在帮助企业明确成本驱动机制，并主动控制成本。可视化工具则可帮助团队更轻松地跟踪其用量和支出目标的达成情况，从而有效落实问责制。例如，如果团队在某个季度内超支，则可迅速定位造成超支问题的服务或资源。
企业依靠多种工具与方法来跟踪和管理成本：
在 CFM 场景中，规模调整流程是指根据组织的工作量需求，调整利益相关者可用的固定云资源（如存储空间、计算限额、数据库实例或网络组件）的规模与类型。通过分析历史使用趋势，团队可以降低资源过度配置或配置不足的意外风险。
部分云供应商可提供节省计划，允许企业在规定时间段（通常为 1 - 3 年）内以大幅折扣采购一定数量的资源。如果实施得当，节省计划就能通过限制对更高成本按需使用模式的依赖，减少整体云支出。
预留实例类似于节省计划，但前者适用于实例（服务器配置），而非按小时计费的计算使用量。此方法的灵活性不如节省计划，因此适用于可预测且稳定的使用场景。
企业可以通过竞价实例以大幅折扣申购云供应商的剩余容量。这种方案存在风险，因为供应商可能会在几乎不提前通知的情况下将计算重定向到其他客户端，导致意外服务中断。因此，这种方案适用于批处理和大数据分析等容错任务。
企业可以根据特定时间、日期或位置扩展资源，从而提高成本效益。例如，某电子商务网站可能会在美国当地节假日期间提高服务器容量，以应对客户流量激增。
支持团队对其云成本负责，有助于激励其更高效地工作并优先考虑可持续发展。用量制战略可向团队发送账单，其中包含对其所使用云资源的详细说明。计费制则更进一步，要求各团队自行承担这些账单费用。
许多组织不仅关注当前云支出，还希望为未来需求做好准备。预测需要研究过往数月的云使用情况，识别促进或阻碍业务目标的要素，并优化预算与基础设施以适应未来需求。
为了应对市场状况或行业级干扰等不确定因素，企业可能会模拟多种结果，并针对各种结果协调应急预案。预测模型还可以预估新增工作量的成本，帮助组织提前应对由新的云投资引发的服务变更。
有效的 CFM 框架通常包含全面的防护措施和执行战略，以便团队在独立行动的同时维护核心业务目标。集中式云治理团队常使用性能基准、成本控制和合规审查来保护各部门免受成本失控、安全漏洞、服务中断和其他风险的影响。
例如，企业可以针对资源密集型服务设置访问限制，以确保仅少数开发人员可以使用此服务。治理团队还可以提供培训，向同事传授云计算最佳实践和高效决策战略。
CFM 战略通常能促进团队间的透明度与协作，防止任何部门在整体组织中形成孤岛。交叉沟通有助于确保每个团队了解降本和效率目标。各团队不再完全听命于 IT 部门，而是依靠其自身视角和数据参与协作，从而为整体战略贡献实质价值。
为了促进这些协作，企业可以成立一个由各部门代表组成的中央团队，以分享观点并制定一致的战略。工程团队可以贡献技术专业知识，财务团队可以制定复杂的预算和降本战略，产品团队则可针对产品方向和优先级提供高级洞察分析。
大多数主流云供应商（包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、IBM® Cloud Services 和 Google Cloud Platform）都提供内置工具，助力企业跟踪和管理其云成本。根据 HG Insights 的数据，AWS 占有全球云基础设施市场约 30% 的份额，其次是 Microsoft (20%) 和 Google (12%)。
企业还可以从多种非原生云财务管理工具中进行选择，这些工具旨在帮助企业维持成本可见性并优化多个云环境的性能。常见方案包括 Flexera、Datadog、CloudZero 和 IBM® Cloudability。
与传统的云成本管理（主要侧重于降低成本）相比，CFM 虽然能提供更全面的方法，但该框架也引入了新的复杂性，如果实施不当，就可能令企业不堪重负。常见的挑战包括：
企业通常会借助多种服务和存储解决方案来运营并维护其 IT 基础设施。虽然这种方法可确保组织充分发掘每项服务的优势，但多云环境也可能带来透明度挑战和兼容性问题。
例如，来自特定云服务的使用数据可能无法轻松传输到企业的中央监控数据库。或者，团队可能会依赖其成本跟踪工具，导致组织难以掌握整体云支出情况。
企业可以通过强有力的治理和合规策略来解决这一问题，同时为团队提供如何将新产品和服务集成到现有云基础设施的明确指导。
各团队间往往存在利益冲突，这可能会干扰组织的整体 CFM 战略。例如，IT 部门可能致力于降低企业整体云资源使用量，而开发团队却需要为筹备新产品发布扩大其使用规模。
财务问责制政策有时会要求业务部门为其使用的 IT 服务付费，如果团队认为计费模式不公平，也会引发矛盾。为了促进团队协调，企业可以基于多方利益相关者的输入，制定共同的激励措施和业务目标。
企业依靠预测来规划未来的预算方案，但隐藏成本、不一致的工作量和意外的用量高峰可能会扰乱其计算结果。企业常利用多样化定价模式来应对这一波动，以免过度依赖单一的支出策略。
与传统方法相比，高级预测性分析工具运用统计建模和机器学习来分析企业的历史数据，同时还能实现更灵活、更准确的预算预估。
由于多层次用量账单难以解读，企业可能无法确定导致成本上升的主要驱动因素。这也削弱了企业实时跟踪支出的能力，意味着企业往往在事件发生后才会发现用量激增。
为了解决这些问题，企业可以使用资源标记来跟踪项目在组织中的移动路径。成本情报平台可通过识别低效环节并提出行为改进建议来解决这些问题，以优化支出。自动化可扩展性系统可以立即响应资源需求，强大的数据分析平台则可将抽象统计数据转化为可视化图表和仪表板，以便团队更深入地了解其长期使用趋势。
尽管 CFM 增加了企业运营的复杂性，但它仍具备提高效率、可扩展性、适应性等多种优势。
有效的 CFM 框架重视主动响应而非被动应对。实时分析工具可以帮助团队根据市场力量或性能快速扩展或缩减规模。团队可以精准掌握哪些行为会导致成本上升，从而在不超出预算限制的前提下就自身消费习惯制定明智的决策。例如，企业可能需要临时增加云投资，以适应新计划、提高性能或推动增长。
CFM 强调，虽然削减成本在组织的成功中发挥着关键作用，但速度、性能和敏捷性等因素对于长期健康发展同样重要。CFM 激励团队将长期业务目标视作其预算和决策战略的核心。它还鼓励团队反思其决策对其他利益相关者的影响。
由于 CFM 可支持企业全面了解其云使用情况和支出，因此该框架可以帮助组织识别异常和成本失控问题，以免其造成重大损失。CFM 还能保护组织免遭入侵和攻击。通过构建精益、高效的云环境，CFM 框架可减少攻击者利用过时或闲置资源的机会。
CFM 允许团队自行配置资源，自动化系统则可显著加快审批流程。此外，团队可以持续获取反馈，而无需等待测试期结束后才审核指标。这一能力可支持团队实时响应用户评论、性能基准和其他数据。
随着团队逐步削减低效环节和浪费行为，他们可以释放资金并将其重新投入新计划和实验，从而推动创新。CFM 框架鼓励团队淘汰僵化的工作流，同时转向灵活且具备成本意识的流程，以实现更广泛的业务目标。