标签

FinOps：不断演变的云财务管理

CLOUD Purple 5 生成式 AI

随着越来越多的组织采用混合多云方法，他们正在努力充分利用云的价值，控制云支出。答案是 FinOps。

FinOps（财务运营的简称）集财务、技术和业务于一体，旨在掌握云计算的单位经济效益，并建立高效云使用量的运营模式。它让组织内各个部门的云用户共同承担规划容量、达成目标和管理云资源浮动消耗的责任，从而提升效率、满足预算要求并实现财务目标。

FinOps 与开发运维天然互补，可被视为高效使用云计算的实践规程。它融合了系统体系、最佳实践和文化变革，旨在提升企业理解云成本的能力，做出基于目标的明智决策，并采取行动提升价值。这需要革新成本与价值管理的方法，其本质将影响组织的大多数领域。从领导层到新入职的初级工程师——每个人都扮演着重要角色。

对某些组织而言，FinOps 可能是一场彻底变革，但若实施得当，它能通过鼓励跨职能团队协作成为企业文化的一部分。它打破了开发团队、产品负责人、财务团队与商务团队之间的职能壁垒。它促使这些团队共同反思并重塑工作与协作方式，针对“我是否实现了成本效益？我是否在交付价值？”这两个核心问题，建立相应的责任机制与衡量标准。

 

FinOps 有哪些优势？

云带来了敏捷性变革、基于需求的消耗模式和去中心化控制，这些都能推动创新与生产力提升。然而，随着混合云、多云方案的日益普及，各组织正面临优化价值与控制云支出的双重挑战。

FinOps 致力于解决这种平衡问题，在赋予工程团队速度与敏捷性的同时，仍要求他们考量质量与成本。每个团队及个人都在 FinOps 中扮演特定角色，并承担相应责任。尽管改变组织文化可能充满挑战，但其带来的效益十分显著。

例如，FinOps 框架 能提升云支出的投资回报率 并加速创新。它通过透明度和权责分明来强化财务问责，借助云使用优化实现成本效益，并建立跨团队与部门的信任协作。通过在质量与速度间审慎权衡的云成本管理，有助于打破开发团队、产品负责人、财务与商务团队间的职能壁垒。对预测、定价与采购环节的精细把控，最终实现 云成本优化

为什么我的组织应该采用 FinOps？

FinOps 是组织内部的新词汇与新实践，但并非新职能—— 云迁移 与成本管理在各企业中已开展近四分之一个世纪。FinOps 为那些难以管理云支出与合理分配的组织带来了可见性与问责机制。

FinOps 解决的其他挑战包括：无法展现云资源使用的价值、开发与交付过程中云消费优化迟缓，以及云战略与企业战略间的脱节。为成功完成计划并获得必要商业价值，FinOps 计划实施应遵循两条基本原则：

  1. 正在解决的痛点是什么？
  2. 需要哪些框架、方法、工具与人员？

根据我们的经验，与云相关的最常见组织挑战主要包括三大问题：

  1. 现有异地与本地混合云资源支出超额（缺乏云成本优化）。
  2. 领导层与高管缺乏云资源与商业价值的可见性。
  3. 无法将公有云战略与整体技术战略相衔接。

FinOps 六大核心原则

该方法论由  FinOps 基金会为从业者制定。该基金会由 FinOps 从业者社群组成，通过制定标准与最佳实践助力成员完成 FinOps 之旅。他们已发布与构建成功 FinOps 实践相关的原则、角色、阶段、成熟度级别、领域及能力要素。

由 FinOps 基金会制定的 六大核心原则 指导着与 FinOps 实践相关的各项活动。这些原则涵盖多云环境，随着全球各地团队积累云服务经验，这些原则会被重新审视并适时调整。以下六项原则聚焦于工程、IT 财务与业务部门间基于数据的决策，以最大化商业价值：

  1. 全 IT 范围跨职能支持： 团队必须协同合作。财务、IT 与工程部门相互关联。在 FinOps 中，无论属于哪个团队，成本都是效率指标。定义云成本与使用的治理管控机制，并改进实践以提升组织整体的效率与创新能力，是 FinOps 的组成部分。
  2. 关联成本管理、创新等优先级的业务目标驱动云决策： 云的优势在于组织按用量付费，但若无 FinOps，云使用量的激增可能导致意外成本。当团队在规划阶段考量业务目标时，这些意外支出便能得到控制或纳入预算。及时可获取的报告，辅以趋势分析与差异分析等工具，通过将支出直接关联回商业价值目标，向各方清晰说明使用情况与费用。内部团队基准测试促进最佳实践的落实，帮助利益相关者清晰看到云财务管理的改进。行业同级基准测试则提供更宏观的进展视角。
  3. 个人对云使用和支出负责： 在成功的 FinOps 实践中，团队有权管理自身的云使用，并能明确相关成本在预算中的定位。当每个人对云支出都拥有自主权和可见性时，他们就能根据需要及时调整。无论是工程团队、设计团队还是营销团队，团队层级目标使成员对云成本承担具体责任。
  4. 可获取的及时报告： 实时反馈是提升效率行为与增加商业价值的重要途径。资源使用情况的可见性能实现快速调整，减少资源调配不足或过度的情况。随着 FinOps 的成熟，可部署自动化机制来推动持续改进。
  5. FinOps 的集中化管理权责。 尽管FinOps是云财务运营的分布式实践模式，但必须由集中化团队统一负责。当云 FinOps 实施集中化管控时，云服务商提供的承诺使用折扣、预留实例、升级服务与批量折扣才能得到高效利用。建立集中采购流程后，可将费率谈判从不具备相关能力的团队中剥离，从而提升云资源优化程度。集中化团队还能向责任团队提供所有成本的细粒度分摊方案。
  6. 云服务可变成本模型的主动管理： FinOps 意味着组织通过云按需付费模式获得优势，而非任由成本四处膨胀。实例与服务规模的合理调整能确保所有团队获得匹配的资源配比，同时报表与分析机制推动更明智的商业决策。

FinOps 现状如何？

 《2021 年 FinOps 现状报告》 是 FinOps 基金会基于对 FinOps 从业者的调查形成的报告。该报告汇集了来自各行业从业者在自身 FinOps 实践历程中的经验与心得。部分数据为行业趋势及未来发展方向提供了洞察。以下是 2021 年调查的部分发现：

  • 大型企业正快速采纳 FinOps，这很可能源于其云环境复杂性及需要协同的团队数量庞大。
  • 超过 90% 的受访者将 FinOps 明确视为或可能视为其职业发展路径，这表明 FinOps 正成为新兴的职业方向选择。
  • 在达到 FinOps 成熟度“运行”阶段的大型企业中，FinOps 从业者平均经验约为三年
  • 仅约 15% 的受访者表示其组织处于成熟度的“运行”阶段
  • 在开展调查前的 12 个月内，FinOps 团队平均规模从 4 人增至 7 人，多数团队预期未来一年规模扩张至少 50%。

摘要

FinOps 解决方案需要文化转型。当有效实施时，FinOps 会成为公司基因的一部分，每个决策和行动都围绕这两个核心问题：“我是否实现了成本效益？我是否在交付价值？”

要取得成功，该解决方案必须具有跨职能协作特性，打破涉及组织内各类利益相关者的职能壁垒。这需要贯穿组织上下及所有层级。FinOps 覆盖整个组织——从高管层到新入职的工程师——既需要实际行动也需要战略领导力。通过设定针对性指标，使责任方能够验证云支出是否用于追求业务目标，FinOps 的核心在于交付价值，而不仅仅是削减成本。

IBM 与 FinOps

IBM Consulting 混合云顾问实践运用经过客户验证的策略，结合行业领先的资产与加速器，通过将业务目标与团队级指标挂钩，为云成本管理赋予问责性与可见性，无缝加速跨企业应用。要了解 IBM FinOps 产品详情，请访问  IBM 混合云顾问

资源

更智能的 AI 始于正确的云栈

准备好让 AI 为您的业务服务了吗？了解 IBM Cloud 和 Red Hat 如何轻松自定义、部署和扩展 AI。全部在一个会话中。加入网络研讨会，开辟通往 AI 成功之路。
迁移旧版工作负载？了解为什么混合云是明智的选择

这份 IDC 报告展示了企业如何应对最棘手的云迁移挑战以及有效的方法。
Gartner 的顶级 Cloud Databases 平台 - 谁在规模化交付？

探索 2024 年 CDBMS 魔力象限，了解哪些供应商正在为高性能、混合就绪的数据生态系统提供支持。
GK 云解决方案使用 watsonx.ai

通过应用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、watsonx Assistant 和 watsonx.ai 解决方案，这家教育科技公司不仅增强了客户的学习体验还获得了显著的商业收益。
什么是云迁移？

了解 IBM Cloud 迁移解决方案，简化您的云之旅。了解不同的迁移类型、策略和好处，这些因素能够提高效率、可扩展性和创新性。
公有云、私有云与混合云

与 IBM 一起探索公共云、私有云和混合云解决方案之间的主要区别。了解哪种云模式最适合您的业务需求，以增强灵活性、安全性和可扩展性。
IBM Cloud 为客户加速创新

了解 IBM Cloud 帮助客户根据弹性、性能、安全性、合规性和 TCO 做出正确的工作负载调配决策的 5 种方式。

相关解决方案

IBM Cloud 免费套餐

创建免费 IBM Cloud 帐户并访问 40 多种始终免费的产品，包括 IBM Watson API。

 创建帐户
IBM Cloud

IBM Cloud 是专为受监管行业设计的企业云平台，提供 AI 就绪、安全的混合解决方案。

 深入了解云解决方案
云咨询服务

利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。

 云服务
采取后续步骤

利用 IBM 安全可扩展平台释放 AI 和混合云的全部潜力。首先深入了解我们的 AI 就绪解决方案，或创建免费帐户，以访问始终免费的产品和服务。

 深入了解 IBM® Cloud AI 解决方案 创建免费的 IBM Cloud 账户