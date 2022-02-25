FinOps：不断演变的云财务管理

FinOps（财务运营的简称）集财务、技术和业务于一体，旨在掌握云计算的单位经济效益，并建立高效云使用量的运营模式。它让组织内各个部门的云用户共同承担规划容量、达成目标和管理云资源浮动消耗的责任，从而提升效率、满足预算要求并实现财务目标。
FinOps 与开发运维天然互补，可被视为高效使用云计算的实践规程。它融合了系统体系、最佳实践和文化变革，旨在提升企业理解云成本的能力，做出基于目标的明智决策，并采取行动提升价值。这需要革新成本与价值管理的方法，其本质将影响组织的大多数领域。从领导层到新入职的初级工程师——每个人都扮演着重要角色。
对某些组织而言，FinOps 可能是一场彻底变革，但若实施得当，它能通过鼓励跨职能团队协作成为企业文化的一部分。它打破了开发团队、产品负责人、财务团队与商务团队之间的职能壁垒。它促使这些团队共同反思并重塑工作与协作方式，针对“我是否实现了成本效益？我是否在交付价值？”这两个核心问题，建立相应的责任机制与衡量标准。
云带来了敏捷性变革、基于需求的消耗模式和去中心化控制，这些都能推动创新与生产力提升。然而，随着混合云、多云方案的日益普及，各组织正面临优化价值与控制云支出的双重挑战。
FinOps 致力于解决这种平衡问题，在赋予工程团队速度与敏捷性的同时，仍要求他们考量质量与成本。每个团队及个人都在 FinOps 中扮演特定角色，并承担相应责任。尽管改变组织文化可能充满挑战，但其带来的效益十分显著。
例如，FinOps 框架 能提升云支出的投资回报率 并加速创新。它通过透明度和权责分明来强化财务问责，借助云使用优化实现成本效益，并建立跨团队与部门的信任协作。通过在质量与速度间审慎权衡的云成本管理，有助于打破开发团队、产品负责人、财务与商务团队间的职能壁垒。对预测、定价与采购环节的精细把控，最终实现 云成本优化。
FinOps 是组织内部的新词汇与新实践，但并非新职能—— 云迁移 与成本管理在各企业中已开展近四分之一个世纪。FinOps 为那些难以管理云支出与合理分配的组织带来了可见性与问责机制。
FinOps 解决的其他挑战包括：无法展现云资源使用的价值、开发与交付过程中云消费优化迟缓，以及云战略与企业战略间的脱节。为成功完成计划并获得必要商业价值，FinOps 计划实施应遵循两条基本原则：
根据我们的经验，与云相关的最常见组织挑战主要包括三大问题：
该方法论由 FinOps 基金会为从业者制定。该基金会由 FinOps 从业者社群组成，通过制定标准与最佳实践助力成员完成 FinOps 之旅。他们已发布与构建成功 FinOps 实践相关的原则、角色、阶段、成熟度级别、领域及能力要素。
由 FinOps 基金会制定的 六大核心原则 指导着与 FinOps 实践相关的各项活动。这些原则涵盖多云环境，随着全球各地团队积累云服务经验，这些原则会被重新审视并适时调整。以下六项原则聚焦于工程、IT 财务与业务部门间基于数据的决策，以最大化商业价值：
《2021 年 FinOps 现状报告》 是 FinOps 基金会基于对 FinOps 从业者的调查形成的报告。该报告汇集了来自各行业从业者在自身 FinOps 实践历程中的经验与心得。部分数据为行业趋势及未来发展方向提供了洞察。以下是 2021 年调查的部分发现：
FinOps 解决方案需要文化转型。当有效实施时，FinOps 会成为公司基因的一部分，每个决策和行动都围绕这两个核心问题：“我是否实现了成本效益？我是否在交付价值？”
要取得成功，该解决方案必须具有跨职能协作特性，打破涉及组织内各类利益相关者的职能壁垒。这需要贯穿组织上下及所有层级。FinOps 覆盖整个组织——从高管层到新入职的工程师——既需要实际行动也需要战略领导力。通过设定针对性指标，使责任方能够验证云支出是否用于追求业务目标，FinOps 的核心在于交付价值，而不仅仅是削减成本。
IBM Consulting 混合云顾问实践运用经过客户验证的策略，结合行业领先的资产与加速器，通过将业务目标与团队级指标挂钩，为云成本管理赋予问责性与可见性，无缝加速跨企业应用。要了解 IBM FinOps 产品详情，请访问 IBM 混合云顾问。
准备好让 AI 为您的业务服务了吗？了解 IBM Cloud 和 Red Hat 如何轻松自定义、部署和扩展 AI。全部在一个会话中。加入网络研讨会，开辟通往 AI 成功之路。
通过应用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、watsonx Assistant 和 watsonx.ai 解决方案，这家教育科技公司不仅增强了客户的学习体验还获得了显著的商业收益。
利用 IBM 安全可扩展平台释放 AI 和混合云的全部潜力。首先深入了解我们的 AI 就绪解决方案，或创建免费帐户，以访问始终免费的产品和服务。