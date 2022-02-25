FinOps：不断演变的云财务管理

FinOps（财务运营的简称）集财务、技术和业务于一体，旨在掌握云计算的单位经济效益，并建立高效云使用量的运营模式。它让组织内各个部门的云用户共同承担规划容量、达成目标和管理云资源浮动消耗的责任，从而提升效率、满足预算要求并实现财务目标。

FinOps 与开发运维天然互补，可被视为高效使用云计算的实践规程。它融合了系统体系、最佳实践和文化变革，旨在提升企业理解云成本的能力，做出基于目标的明智决策，并采取行动提升价值。这需要革新成本与价值管理的方法，其本质将影响组织的大多数领域。从领导层到新入职的初级工程师——每个人都扮演着重要角色。

对某些组织而言，FinOps 可能是一场彻底变革，但若实施得当，它能通过鼓励跨职能团队协作成为企业文化的一部分。它打破了开发团队、产品负责人、财务团队与商务团队之间的职能壁垒。它促使这些团队共同反思并重塑工作与协作方式，针对“我是否实现了成本效益？我是否在交付价值？”这两个核心问题，建立相应的责任机制与衡量标准。