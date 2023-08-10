快速发展的金融科技环境/态势正经历着显著的转型，这得益于人工智能 (AI) 和云计算技术的双重利用。始终以客户为核心，我们发现金融科技企业正日益借助混合多云架构带来的选择自由度与灵活性，并深度运用数据分析能力，为客户提供更优质的服务体验。

通过优先考虑弹性、性能、安全性和合规性，金融科技企业正在帮助革新金融服务的交付方式。无论是为满足个人客户特定需求而提供个性化金融解决方案，还是通过分析工具实时衡量业绩与风险数据以变革对冲基金领域，金融科技企业均在借助 AI 与云计算的创新技术赋能业务。