凭借自身的敏捷性与快速响应能力，金融科技企业具备充分优势发掘金融行业新趋势，并为客户提供更丰富的选择与更便捷的服务体验。MySocialPulse 设计了一个人工社交智能平台，可以帮助客户实时监控 Reddit 和 X 等社交媒体平台上发生的新兴金融趋势，包括根据积极或消极的社交媒体情绪和八种情绪进行市场洞察分析。这些功能是帮助个人及时掌握最新金融机遇与风险的关键，能够助力用户从社交平台海量的话题标签、评论及交易趋势中，挖掘出潜藏的真实业务洞察。MySocialPulse 于 2020 年在英国成立，利用 IBM 的云和 AI 技术不断扩大业务规模。
金融科技为金融服务生态系统带来的机遇，提供了超越金融服务传统角色的独特发展潜力，若金融科技希望在环境和社会问题（从气候变化到多元、公平和包容）上发挥引领作用，这一点更为重要。
Yayzy 是一家总部位于英国的金融科技企业，致力于重新定义银行业的可持续创新。这家金融科技企业业面向银行及其他金融科技企业研发了碳足迹核算技术，可供其集成至移动应用中，既能基于客户的消费行为实现碳足迹追踪，还能提供可持续替代方案建议，助力客户减少碳足迹并实现碳抵消。借助 IBM Cloud，Yayzy 加速其数字化转型，具备高度安全水平，并根据需求实现全球扩展，同时利用 AI、机器学习 (ML) 到网络安全解决方案等其他先进功能。
随着金融科技企业从金融服务行业的边缘地带迈向核心领域，我们认为其仍将是推动创新与数字化转型的增长引擎。在推进混合云与 AI 转型的过程中，金融科技企业应重点考量如何管理跨云端与本地部署环境的海量数据涌入。此外，他们还应考虑如何保障数据安全和合规，尤其是在安全威胁环境和监管关注不断变化的情况下。需要记住的是，第三方及第四方依赖关系可能引入更高层级的风险，这类风险必须纳入规范管控范畴。
为了帮助金融科技企业和金融机构克服这一问题，行业云平台可以帮助降低风险并满足合规要求，同时推动创新。IBM Cloud for Financial Services 是业内首款内置行业合规管控机制的云平台，我们正通过该平台助力客户实现此类风险的缓释目标，为金融服务及其他受监管行业打造安全可靠的云环境，支持其在云端部署应用与工作负载。我们还与 130 多家技术合作伙伴和金融科技企业合作，验证他们的安全和合规态势。
随着金融服务行业持续变革，金融科技企业在逐步成为全球金融体系核心组成部分的同时，既要守住自身竞争优势，还需紧跟不断更新的监管要求。凭借强大的合作伙伴生态系统，金融科技企业可以更好地推动创新，既满足当今客户的需求，又符合满足行业的需求。
IBM 金融服务咨询可帮助客户实现核心银行业务与支付业务的现代化，并构建能抵御中断的弹性数字基础设施。
IBM Cloud for Financial Services 通过行业领先的内置安全功能和控制措施，保护敏感数据和 AI 工作负载。
IBM Engineering Lifecycle Management 可加速交付产品，以便支持金融服务的数字化转型和监管准备。