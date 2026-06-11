A manutenção preventiva (PM) é uma estratégia de manutenção proativa que ajuda a evitar falhas inesperadas de equipamentos e downtime não planejado. Ela é classificada como um tipo de manutenção planejada e é um componente essencial de programas eficazes de gestão de instalações. Ela é amplamente usada em um conjunto diversificado de setores, sempre que as empresas dependem de ativos grandes e complexos como parte de seus principais processos de negócio.

No nível corporativo, os planos de manutenção preventiva costumam ser mais amplos do que os planos de manutenção de ativos individuais e, muitas vezes, envolvem a conservação de toda uma instalação de produção ou planta de fabricação. Nesse tipo de implementação, as tarefas preventivas incluem inspeções regulares de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC), sistemas elétricos e equipamentos de linha de produção.

As equipes de manutenção modernas que praticam manutenção preventiva eficaz recorrem a novas tecnologias, como inteligência artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT), para agilizar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência. Essas ferramentas permitem que os profissionais identifiquem e resolvam problemas de forma proativa, antes que resultem em reparos custosos ou causem interrupções na produção.