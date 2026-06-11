Os checklists de manutenção preventiva são documentos padronizados que descrevem as tarefas de manutenção preventiva para diferentes tipos de ativos, incluindo veículos, equipamentos e instalações.
Criar um checklist de manutenção preventiva sólido ajuda as organizações a abandonar práticas de manutenção reativa ultrapassadas em favor de táticas mais modernas e proativas.
Os checklists de manutenção preventiva são usados principalmente nos setores de gestão de instalações, fabricação, saúde e transporte para ajudar as equipes de manutenção a identificar problemas com antecedência, antes que causem falhas de equipamento. Quando combinados com ferramentas e softwares modernos de manutenção preditiva, os checklists de manutenção preventiva ajudam a aumentar a eficiência, reduzir o downtime e estender os ciclos de vida dos ativos.
A manutenção preventiva (PM) é uma estratégia de manutenção proativa que ajuda a evitar falhas inesperadas de equipamentos e downtime não planejado. Ela é classificada como um tipo de manutenção planejada e é um componente essencial de programas eficazes de gestão de instalações. Ela é amplamente usada em um conjunto diversificado de setores, sempre que as empresas dependem de ativos grandes e complexos como parte de seus principais processos de negócio.
No nível corporativo, os planos de manutenção preventiva costumam ser mais amplos do que os planos de manutenção de ativos individuais e, muitas vezes, envolvem a conservação de toda uma instalação de produção ou planta de fabricação. Nesse tipo de implementação, as tarefas preventivas incluem inspeções regulares de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC), sistemas elétricos e equipamentos de linha de produção.
As equipes de manutenção modernas que praticam manutenção preventiva eficaz recorrem a novas tecnologias, como inteligência artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT), para agilizar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência. Essas ferramentas permitem que os profissionais identifiquem e resolvam problemas de forma proativa, antes que resultem em reparos custosos ou causem interrupções na produção.
A manutenção preventiva e a manutenção preditiva são semelhantes por compartilharem o objetivo de reparar os ativos de forma proativa antes que falhem, mas diferem na forma como as atividades de manutenção são programadas.
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As organizações costumam adotar estas práticas recomendadas para criar checklists de manutenção preventiva sólidos.
O primeiro passo para implementar um checklist de manutenção preventiva é inventariar todos os ativos que exigem manutenção. Veja uma lista de alguns ativos que costumam passar por procedimentos de manutenção preventiva:
Depois que uma organização cria a lista dos ativos que possui, os técnicos analisam as recomendações do fabricante para cada ativo a fim de estabelecer os procedimentos adequados. Exemplos de recomendações do fabricante que costumam se aplicar nessa etapa incluem:
Além das tarefas de manutenção de rotina estabelecidas na primeira etapa do checklist, as equipes precisam identificar quaisquer tarefas críticas de manutenção adicionais que possam se aplicar.
Por exemplo, sistemas HVAC, sistemas elétricos e outros ativos complexos têm muitos componentes críticos, como filtros de ar, linhas de refrigerante, disjuntores e serpentinas de condensador. Esses elementos precisam ser inspecionados e substituídos regularmente para manter a funcionalidade dos ativos.
Garantir a segurança dos trabalhadores também é uma tarefa crítica de manutenção. Veja algumas formas pelas quais as organizações priorizam a segurança dos trabalhadores e garantem a integridade dos edifícios e das instalações em que trabalham:
Para acompanhar seu trabalho de forma consistente, as equipes de manutenção precisam usar uma documentação padronizada e um framework coerente para registrar, armazenar e acessar as informações de manutenção. A padronização ajuda a reduzir erros de inserção de dados e a melhorar a precisão dos relatórios ao longo do tempo, além de facilitar a definição e o monitoramento de benchmarks.
Para criar campos de documentação padronizados, as equipes podem seguir estes passos simples:
Cada vez mais, as organizações de manutenção modernas recorrem a um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) para monitorar os checklists de manutenção preventiva. Um CMMS é uma solução de software que ajuda as organizações a automatizar e aprimorar as principais operações de manutenção e a documentar minuciosamente suas atividades.
Um CMMS equipado com software de manutenção preventiva pode gerar ordens de serviço automaticamente, programar inspeções visuais e acompanhar as taxas de conclusão das tarefas de manutenção preventiva. Ao digitalizar os checklists de manutenção preventiva, as organizações conseguem melhorar a visibilidade, reduzir as tarefas administrativas e otimizar processos ineficientes.
Desenvolver um checklist é apenas o primeiro passo. Para serem eficazes, as organizações precisam treinar as equipes de manutenção para usar o checklist e definir e monitorar as principais métricas de desempenho (KPIs) para medir a eficácia.
Os checklists de manutenção preventiva exigem que os trabalhadores compreendam a finalidade de cada item da lista e como o seu trabalho individual pode afetá-lo. O treinamento em checklists de manutenção preventiva costuma envolver:
Para serem eficazes, as atividades de manutenção preventiva precisam estar vinculadas a ordens de serviço individuais e integradas a um CMMS. Isso pode ser desafiador para organizações cujos trabalhadores mantiveram registros manuais durante a maior parte de suas carreiras.
Treinar os trabalhadores para integrar as tarefas de manutenção às ordens de serviço e usar ferramentas modernas de CMMS para o acompanhamento melhora as taxas de conclusão e ajuda a garantir que essas tarefas sejam concluídas.
As principais métricas de desempenho (KPIs) são indicadores que as organizações usam para avaliar o sucesso de atividades de negócio críticas. Os KPIs de manutenção comuns em programas de manutenção preventiva incluem downtime, frequência de falhas de equipamento, custos de manutenção, duração da vida útil dos ativos e taxas de conclusão de ordens de serviço.
Um CMMS pode acompanhar todas essas métricas para melhorar a precisão e tornar a disciplina mais visível em toda a organização.
As organizações que implementam checklists de manutenção preventiva estruturados obtêm muitos benefícios operacionais. A seguir, alguns dos mais bem documentados:
O setor de fabricação usa checklists de manutenção preventiva para garantir a inspeção regular dos equipamentos de produção com os procedimentos adequados. Os técnicos e os operadores de máquinas criam checklists de procedimentos padronizados e os seguem de perto para melhorar a confiabilidade, a segurança e a eficiência da produção.
As instalações de fabricação muitas vezes exigem sistemas complexos e altamente interconectados, nos quais o downtime de um ativo pode interromper a produção. Os checklists de manutenção preventiva ajudam as equipes a identificar o desgaste com antecedência e a resolver problemas antes que levem a quebras e downtime. Os checklists também ajudam a garantir que as equipes executem as tarefas de manutenção de forma consistente, independentemente de quem realiza o trabalho.
No gerenciamento de instalações, os checklists de manutenção preventiva ajudam os gestores de instalações a manter condições de trabalho seguras para os funcionários e a reduzir os custos de manutenção das instalações associados a reparos emergenciais.
Assim como as linhas de produção da fabricação, as instalações modernas dependem de sistemas altamente interconectados para sustentar as operações diárias. Os checklists de manutenção preventiva ajudam a garantir que esses ativos permaneçam confiáveis, seguros e em total conformidade.
Além da segurança e da conformidade, os checklists de manutenção preventiva ajudam os técnicos a manter um ambiente confortável para funcionários, inquilinos e clientes. Os checklists de manutenção preventiva costumam acompanhar tarefas como verificar termostatos, substituir lâmpadas e testar sistemas de ventilação, que são essenciais para o conforto dos ocupantes.
No transporte e na gestão de frotas, os gerentes de manutenção usam checklists de manutenção preventiva para tornar mais confiáveis os veículos e ativos de transporte pelos quais são responsáveis. Os checklists ajudam a padronizar o processo de inspeção, manutenção e documentação das atividades de manutenção de veículos, reduzindo os custos operacionais e aumentando a segurança e a disponibilidade da frota.
Um dos maiores problemas enfrentados pelos técnicos de manutenção de frotas é evitar quebras. As quebras podem prejudicar os cronogramas de entrega, aumentar os custos operacionais e afetar negativamente o atendimento ao cliente. Os checklists de manutenção preventiva ajudam os técnicos a identificar problemas com antecedência, antes que levem a falhas, por meio da inspeção regular de motores, sistemas de freios, fluidos de transmissão e outros componentes.
Na área da saúde, os checklists de manutenção preventiva garantem que equipamentos, sistemas e instalações médicas sejam seguros, confiáveis e estejam em conformidade com as regulamentações aplicáveis. As falhas de equipamentos na área da saúde podem afetar diretamente a saúde dos pacientes. Os checklists de manutenção preventiva desempenham um papel crítico para garantir a integridade das operações e dos equipamentos.
Falhas de funcionamento ou procedimentos seguidos incorretamente na área da saúde podem levar a resultados imprecisos, atrasos no tratamento e danos aos pacientes. Os checklists de manutenção preventiva ajudam os técnicos a confirmar se seus equipamentos estão funcionando corretamente antes do uso, por meio de verificações regulares de calibração, testes de desempenho e inspeções de segurança.
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