Um trabalhador operando uma máquina de impressão em uma gráfica.
Gerenciamento de ativos

O que é bloqueio/etiquetagem (LOTO)?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado 30/04/2026

Bloqueio/etiquetagem (LOTO), definição

O bloqueio/etiquetagem (LOTO) é um procedimento de segurança que as organizações utilizam para garantir que equipamentos perigosos sejam desligados com segurança antes do reparo.

O LOTO é fundamental na área de meio ambiente, saúde e segurança (EHS). Ele se concentra na proteção da saúde humana e do meio ambiente em vários ambientes, como locais de trabalho, comunidades e espaços públicos.

Na maioria das organizações, os técnicos de manutenção realizam LOTO como parte de suas atividades normais de manutenção antes de consertar os equipamentos. As atividades de LOTO são bastante abrangentes, englobando tanto tarefas simples, como desligar circuitos elétricos, quanto procedimentos mais complexos, como drenar energia de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

O termo "bloqueio/etiquetagem" refere-se a duas práticas complementares, apropriadamente chamadas de "bloqueio" e "etiquetagem":

  • Bloqueio: colocação de travas físicas, geralmente cadeados, em dispositivos de isolamento de energia, como disjuntores, válvulas e interruptores desconectados, para garantir que sejam desenergizados.
  • Etiquetagem: uso de etiquetas de advertência, conhecidas como dispositivos de etiquetagem, para indicar que ninguém deve operar uma máquina ou equipamento até que a etiqueta seja removida.

As organizações utilizam os procedimentos LOTO sempre que os técnicos precisam lidar com energia perigosa como parte das operações normais de produção, como manutenção, limpeza e troca de ferramentas. Se liberada ou ativada inesperadamente, uma fonte de energia perigosa é qualquer forma de energia que possa causar ferimentos ou morte de trabalhadores ou danificar equipamentos. Isso pode incluir aspectos elétricos, mecânicos, hidráulicos e pneumáticos, térmicos, químicos, gravitacionais ou de radiação.

De acordo com um relatório recente, o mercado global de equipamentos LOTO foi avaliado em USD 260 milhões. Prevê-se também uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5 a 7% nos próximos 7 anos.1 A OSHA estima que os procedimentos de bloqueio e etiquetagem (LOTO) previnem 120 mortes e 50.000 lesões anualmente somente nos Estados Unidos.2

Nos Estados Unidos, a Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regula todos os programas LOTO por meio da Norma de Controle de Energia Perigosa (29 CFR 1910.147). Esta norma da OSHA estabelece todos os requisitos para programas de controle de energia, incluindo treinamento de segurança, procedimentos de bloqueio/etiquetagem e inspeção periódica. Embora algumas normas da OSHA permitam o uso de etiquetagem de forma independente (sem bloqueio), o framework da OSHA prioriza o bloqueio porque esses procedimentos fornecem uma barreira física à reativação do dispositivo.

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Como funciona o bloqueio/etiquetagem?

O bloqueio/etiquetagem (LOTO) consiste em sete procedimentos de controle de energia que podem ser ajustados para atender às necessidades de ativos ou sistemas específicos. Aqui está uma análise mais detalhada de cada etapa do processo.

1. Preparação

Antes de iniciar o desligamento, os funcionários autorizados identificam as várias fontes de energia perigosas contidas em um equipamento. Essa etapa envolve a identificação de fontes de energia primárias e secundárias, incluindo:

  • Equipamentos elétricos e disjuntores
  • Equipamentos mecânicos com peças móveis
  • Sistemas hidráulicos e pneumáticos
  • Energia térmica ou química

Durante a fase de preparação, engenheiros e técnicos identificam e se familiarizam com os riscos relacionados a essas diferentes fontes de energia, para que possam garantir o isolamento energético completo antes do início do reparo.

2. Desligamento

Depois de identificar e isolar todas as fontes de energia afetadas, os funcionários colocam o equipamento em um estado seguro usando controles operacionais, como botões e painéis de controle.

Quando executado corretamente, o desligamento garante que os trabalhadores não encontrem uma inicialização inesperada mais tarde no processo que possa comprometer sua segurança.

3. Isolamento

A terceira etapa garante que todos os dispositivos relevantes de isolamento de energia, como chaves seccionadoras, válvulas e flanges cegos para sistemas de tubulação, sejam acionados de forma segura. O objetivo desta etapa é criar uma barreira física que separa os equipamentos de todas as possíveis fontes de energia.

4. Aplicação

A fase de aplicação envolve funcionários autorizados que colocam seus próprios cadeados nos pontos de isolamento para garantir ainda mais sua própria segurança. Em um ambiente com vários trabalhadores, as normas de LOTO permitem o uso de dispositivos de bloqueio múltiplo (hasps) e caixas de bloqueio (lockboxes) para viabilizar bloqueios em grupo. Essas ferramentas de segurança incluem múltiplos cadeados que garantem um único ponto de isolamento para um equipamento e fontes de energia.

Durante essa fase, os trabalhadores anexam dispositivos de identificação aos cadeados, comunicando claramente que um equipamento deve permanecer desligado até que a etiqueta seja removida.

5. Liberação

A fase de liberação, também conhecida como fase de “liberação de energia”, é crucial para garantir que não haja energia restante em um equipamento quando os trabalhadores estiverem se preparando para realizar a manutenção. A drenagem inadequada da energia residual dos sistemas e equipamentos pode resultar em ferimentos e mortes em ambientes industriais.

Em algumas organizações, a fase de liberação está conectada a práticas mais amplas de gestão de segurança de processos (PSM) — abordagens sistemáticas e corporativas projetadas para ajudar os funcionários a manusear produtos químicos perigosos com segurança.

A quinta etapa normalmente envolve:

  • Liberar a pressão das linhas pneumáticas ou hidráulicas para garantir que não haja ar ou fluido pressurizado no sistema
  • Descarregar capacitores em equipamentos elétricos para remover energia residual
  • Permitir que os componentes aquecidos esfriem para que não queimem os trabalhadores

6. Verificação

Na sexta etapa, um funcionário autorizado realiza inspeções rigorosas para garantir que um sistema tenha sido completamente desenergizado e que o trabalho possa começar.

Essa etapa geralmente inclui tentativas repetidas de iniciar um dispositivo ou equipamento para garantir que nenhuma energização inesperada ocorra durante os reparos.

7. Reenergização

Quando os técnicos de manutenção concluem o trabalho, o sistema ou equipamento afetado pode ser reenergizado e reiniciado.

Os funcionários autorizados removem todos os cadeados e etiquetas e verificam se não há ninguém perto do equipamento, depois reiniciam o sistema e o colocam em operação novamente com segurança.

Mixture of Experts | 12 de dezembro, episódio 85

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Benefícios da implementação de um programa de bloqueio/etiquetagem

Os procedimentos de bloqueio/etiquetagem (LOTO) ajudam as organizações a obter melhorias mensuráveis na segurança operacional, conformidade e outras áreas. Aqui está uma análise mais detalhada de alguns de seus benefícios mais interessantes em nível empresarial.

  • Redução de ferimentos e mortes no ambiente de trabalho: os programas de bloqueio e etiquetagem ajudam a evitar ferimentos e mortes de trabalhadores devido à inicialização ou liberação inesperada de energia perigosa durante o reparo. O LOTO ajuda as equipes de manutenção a implementar medidas de segurança para eliminar os riscos na origem, onde quer que a energia possa ter ficado presa, dentro de um sistema ou dispositivo.
  • Conformidade aprimorada: os procedimentos adequados de LOTO aplicados a um equipamento ajudam as organizações a cumprir as normas da OSHA, os requisitos de CFR e estruturas de governança, risco e conformidade (GRC) que regem seus equipamentos e sistemas. Os procedimentos de LOTO garantem que as organizações não sejam penalizadas por não conformidade e ajudam a manter os trabalhadores seguros contra materiais perigosos.
  • Maior padronização: programas eficientes de controle de energia, uma função essencial de um framework de LOTO bem projetado, ajudam a reduzir o número de variações na forma como os funcionários executam suas tarefas. Com o treinamento adequado, o LOTO ajuda os trabalhadores a entender melhor suas funções e responsabilidades e a seguir rigorosamente os procedimentos de segurança. Por exemplo, o LOTO ajuda a garantir que somente funcionários autorizados implementem bloqueio/etiquetagem em um equipamento específico e que os funcionários afetados tenham uma compreensão clara sobre quando o LOTO está em vigor.
  • Maior disciplina operacional: o LOTO ajuda a reforçar as práticas operacionais existentes, como procedimentos de desligamento, isolamento de energia e verificação do estado operacional da máquina. O LOTO reduz a dependência das organizações de soluções alternativas informais e improvisadas que geram condições de trabalho inseguras, substituindo-as por práticas modernas, em conformidade com as normas e bem estabelecidas.
  • Ciclos de vida mais longos para os ativos: embora o bloqueio/etiquetagem seja principalmente uma prática de segurança do trabalhador, ele também tem valor e benefícios do ponto de vista da gestão de ativos. O LOTO ajuda a preservar a integridade dos ativos e a prolongar seus ciclos de vida ao impor isolamento energético disciplinado e eliminar energizações inesperadas — ambos os fatores podem danificar ativos e encurtar seus ciclos de vida. Os programas LOTO modernos reduzem o estresse mecânico, as falhas elétricas e os danos induzidos pelo processo que causam degradação ao longo do tempo.

Principais casos de uso de bloqueio/etiquetagem

O procedimento de bloqueio e etiquetagem (LOTO) é aplicado em diversos setores e ambientes de trabalho — em qualquer lugar em que os trabalhadores precisem lidar com energia perigosa que possa estar presa dentro de sistemas e equipamentos.

Aqui estão alguns dos casos de uso mais comuns.

Fabricação industrial

Em ambientes de fabricação industrial, o LOTO ajuda a melhorar as práticas de manutenção que suportam linhas de produção, robótica e máquinas pesadas.

O LOTO em um ambiente industrial está intimamente relacionado à segurança da tecnologia operacional (TO), um conjunto de práticas e tecnologias projetadas para proteger sistemas que gerenciam operações industriais. Tarefas comuns de TO, como trocas de ferramentas, limpeza e reparos, exigem isolamento total de energia e a eliminação de energização inesperada para garantir a segurança dos trabalhadores.
Utilitários

O setor de utilitários depende dos procedimentos LOTO para ajudar os técnicos a realizar reparos em equipamentos elétricos, como painéis, transformadores e disjuntores.

Esse tipo de trabalho exige a adesão rigorosa aos procedimentos de bloqueio adequados para evitar a exposição dos trabalhadores a ameaças graves de fontes de energia.
Sistemas hidráulicos e pneumáticos

Sistemas hidrelétricos e pneumáticos são tipos comuns de sistemas de energia fluida que utilizam fluidos sob pressão para operar máquinas e realizar trabalhos mecânicos. Os sistemas hidráulicos utilizam líquidos, enquanto os sistemas pneumáticos utilizam gases.

Os procedimentos de LOTO ajudam a evitar a liberação de energia armazenada em sistemas hidráulicos e pneumáticos, garantindo que os sistemas estejam livres de pressão antes que os trabalhadores realizem atividades de manutenção.
Equipamentos pesados

Equipamentos pesados— máquinas grandes e de alta energia, frequentemente usadas em canteiros de obras — podem conter fontes de energia perigosas que devem ser totalmente isoladas antes da manutenção ou serviço.

O LOTO ajuda a garantir que as máquinas pesadas sejam seguras e que não comecem a colocar inesperadamente em risco os trabalhadores que as estão consertando.
Ambientes laboratoriais

Ambientes de laboratório em que os técnicos frequentemente lidam com equipamentos médicos, sistemas de esterilização e aparelhos de laboratório dependem dos procedimentos LOTO para manter os engenheiros e a equipe médica seguros.

Nos laboratórios, o perigo surge da combinação de diferentes tipos de energia, como eletricidade, gases pressurizados, sistemas de vácuo e elementos térmicos. Estabelecer procedimentos de LOTO com segurança ajuda a garantir que os trabalhadores de laboratórios levem todos os sistemas a um estado de energia zero antes de interagir com eles.

Desafios dos programas de bloqueio/etiquetagem

Apesar de sua eficácia geral, os programas modernos de bloqueio/etiquetagem (LOTO) ainda enfrentam desafios significativos. Os técnicos de LOTO frequentemente enfrentam dificuldades com a complexidade dos sistemas e infraestruturas modernas, o que pode levar a erros perigosos e colocar os trabalhadores em risco direto.

Aqui está uma análise mais detalhada de alguns dos problemas comuns que dificultam o LOTO:

  • Complexidade da infraestrutura: como resultado do surgimento da indústria 4.0, os sistemas industriais modernos possuem mais funcionalidades interconectadas do que nunca. A Inteligência artificial (IA) e a internet das coisas (IOT) trouxeram recursos significativos e eficiências ao ambiente de trabalho, mas também complexidade, o que torna desafiador o desligamento completo de fontes de energia perigosas.
  • Erro humano: mesmo os procedimentos de LOTO mais modernos e tecnologicamente avançados estão vulneráveis a erros humanos. Pular etapas, lidar com dispositivos de bloqueio/etiquetagem de forma inadequada e não seguir rigorosamente os procedimentos de controle de energia são alguns exemplos de como o erro humano pode colocar um sistema inteiro em risco.
  • Treinamento inadequado: o treinamento inadequado sobre procedimentos LOTO continua sendo um dos maiores fatores de risco ao tentar criar um programa LOTO. As empresas muitas vezes têm dificuldades para realizar um treinamento forte de bloqueio/etiquetagem em escala porque isso consome muitos recursos. Os líderes devem ser capazes de garantir que tanto os funcionários autorizados quanto os afetados compreendam plenamente as responsabilidades e os riscos de uma inicialização inesperada.
  • Manutenção do programa: os programas LOTO devem ser atualizados e mantidos regularmente para serem eficazes. Como os equipamentos, os processos LOTO evoluem com o tempo e os procedimentos de bloqueio/etiquetagem correm o risco de se tornarem ineficazes, se não forem reavaliados com frequência. Práticas desatualizadas de LOTO podem levar a métodos de controle incorretos que aumentam o risco dos trabalhadores.
  • Inspeção periódica: a norma da OSHA que rege as práticas de LOTO exige inspeções e avaliações periódicas de todos os procedimentos para obtenção da certificação. Os empregadores e as organizações devem inspecionar cada procedimento de controle de energia anualmente, e os inspetores da OSHA devem observar um funcionário autorizado realizando os procedimentos necessários para verificar se cada etapa foi seguida.
Mesh Flinders

Staff Writer

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Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    Notas de rodapé

    1 Lockout Tagout Equipment Market Overview, Global Market Statistics, 2022–2024

    2 OSHA Fact Sheet (Lockout/Tagout), Occupational Safety and Health Administration, 2022