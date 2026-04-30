O que é bloqueio/etiquetagem (LOTO)?

O LOTO é fundamental na área de meio ambiente, saúde e segurança (EHS). Ele se concentra na proteção da saúde humana e do meio ambiente em vários ambientes, como locais de trabalho, comunidades e espaços públicos.

Na maioria das organizações, os técnicos de manutenção realizam LOTO como parte de suas atividades normais de manutenção antes de consertar os equipamentos. As atividades de LOTO são bastante abrangentes, englobando tanto tarefas simples, como desligar circuitos elétricos, quanto procedimentos mais complexos, como drenar energia de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

O termo "bloqueio/etiquetagem" refere-se a duas práticas complementares, apropriadamente chamadas de "bloqueio" e "etiquetagem":

Bloqueio: colocação de travas físicas, geralmente cadeados, em dispositivos de isolamento de energia, como disjuntores, válvulas e interruptores desconectados, para garantir que sejam desenergizados.

colocação de travas físicas, geralmente cadeados, em dispositivos de isolamento de energia, como disjuntores, válvulas e interruptores desconectados, para garantir que sejam desenergizados. Etiquetagem: uso de etiquetas de advertência, conhecidas como dispositivos de etiquetagem, para indicar que ninguém deve operar uma máquina ou equipamento até que a etiqueta seja removida.

As organizações utilizam os procedimentos LOTO sempre que os técnicos precisam lidar com energia perigosa como parte das operações normais de produção, como manutenção, limpeza e troca de ferramentas. Se liberada ou ativada inesperadamente, uma fonte de energia perigosa é qualquer forma de energia que possa causar ferimentos ou morte de trabalhadores ou danificar equipamentos. Isso pode incluir aspectos elétricos, mecânicos, hidráulicos e pneumáticos, térmicos, químicos, gravitacionais ou de radiação.

De acordo com um relatório recente, o mercado global de equipamentos LOTO foi avaliado em USD 260 milhões. Prevê-se também uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5 a 7% nos próximos 7 anos.1 A OSHA estima que os procedimentos de bloqueio e etiquetagem (LOTO) previnem 120 mortes e 50.000 lesões anualmente somente nos Estados Unidos.2

Nos Estados Unidos, a Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regula todos os programas LOTO por meio da Norma de Controle de Energia Perigosa (29 CFR 1910.147). Esta norma da OSHA estabelece todos os requisitos para programas de controle de energia, incluindo treinamento de segurança, procedimentos de bloqueio/etiquetagem e inspeção periódica. Embora algumas normas da OSHA permitam o uso de etiquetagem de forma independente (sem bloqueio), o framework da OSHA prioriza o bloqueio porque esses procedimentos fornecem uma barreira física à reativação do dispositivo.