Os principais objetivos do EHS são identificar e mitigar potenciais riscos, prevenir acidentes e promover um ambiente de vida e trabalho íntegro e saudável.

Departamentos governamentais de EHS, como a Environmental Protection Agency (EPA) e a Occupational Safety and Health Administration (OSHA) nos EUA, implementam regulamentações de EHS para impor a adesão aos padrões que promovem proteção ambiental coletiva, segurança ocupacional e saúde e bem-estar.

Da mesma forma, órgãos internacionais, como a Organização Internacional de Normalização (ISO), desenvolvem normas e fornecem certificações para entidades que seguem esses padrões.



Em alguns países e contextos, também é utilizado o acrônimo HSE (higiene, segurança e meio ambiente), além de EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE e muitos outros. Todos se referem à mesma disciplina.

EHS compreende três disciplinas inter-relacionadas: