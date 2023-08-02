Meio ambiente, integridade e segurança (EHS) é um campo multidisciplinar que se concentra na proteção da integridade humana e do meio ambiente em vários contextos, incluindo locais de trabalho, comunidades e espaços públicos.
Os principais objetivos do EHS são identificar e mitigar potenciais riscos, prevenir acidentes e promover um ambiente de vida e trabalho íntegro e saudável.
Departamentos governamentais de EHS, como a Environmental Protection Agency (EPA) e a Occupational Safety and Health Administration (OSHA) nos EUA, implementam regulamentações de EHS para impor a adesão aos padrões que promovem proteção ambiental coletiva, segurança ocupacional e saúde e bem-estar.
Da mesma forma, órgãos internacionais, como a Organização Internacional de Normalização (ISO), desenvolvem normas e fornecem certificações para entidades que seguem esses padrões.
Em alguns países e contextos, também é utilizado o acrônimo HSE (higiene, segurança e meio ambiente), além de EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE e muitos outros. Todos se referem à mesma disciplina.
EHS compreende três disciplinas inter-relacionadas:
O foco está em proteger o meio ambiente contra poluição e degradação.
Isso envolve monitorar e controlar fatores como qualidade do ar, qualidade da água, contaminação do solo e gerenciamento de resíduos. As medidas de gestão e proteção ambiental visam reduzir o impacto negativo das atividades humanas, emissões e materiais perigosos nos ecossistemas, vida selvagem e recursos naturais.
A segurança no ambiente de trabalho aborda a proteção da integridade e do bem-estar dos trabalhadores.
Envolve identificar e mitigar potenciais riscos que podem causar lesões, doenças ou acidentes aos funcionários. As medidas de segurança ocupacional incluem fornecer equipamentos de proteção individual adequados, treinar os funcionários em programas de segurança, realizar inspeções de segurança e implementar procedimentos de segurança para criar um ambiente de trabalho que cumpra as regulamentações.
Em 2021, 5.190 trabalhadores nos EUA sofreram lesões fatais no trabalho, e as medidas de EHS buscam reduzir esse número1.
Esse componente concentra-se na promoção da saúde geral e o bem-estar das partes interessadas e comunidades. Inclui a abordagem de questões de saúde pública, realização de avaliações de risco à saúde, monitoramento de surtos de doenças e implementação de programas de promoção da saúde.
O software do sistema de gestão EHS foi projetado para ajudar as organizações a simplificar e centralizar seus programas de EHS em uma única plataforma. Facilitando o gerenciamento e o monitoramento da conformidade, o rastreamento de incidentes e a melhoria do desempenho geral da segurança.
Coleta de dados e rastreamento de incidentes: o software permite que os usuários coletem, rastreiem e gerenciem diversos tipos de dados relacionados ao meio ambiente, integridade e segurança.
Isso inclui informações sobre incidentes, quase-acidentes, inspeções, auditorias, licenças, avaliações de risco, registros de treinamento e muito mais. Ele acompanha todo o ciclo de vida dos incidentes, desde o relato inicial até a investigação e as ações corretivas.
O software pode coletar e analisar dados ambientais, como qualidade do ar, da água e níveis de ruído. A coleta de dados ajuda a identificar tendências e a causa raiz para evitar problemas futuros.
Gerenciamento de conformidade: as organizações podem facilitar a conformidade regulatória com os requisitos e padrões aplicáveis, acompanhando melhor as exigências de conformidade em relação ao meio ambiente, integridade e segurança, licenças, prazos e obrigações de relatórios.
Avaliação e mitigação de riscos: o software de gestão de EHS permite que os usuários façam gerenciamento de riscos, implementem controles e medidas preventivas para reduzir riscos e manter um ambiente mais seguro.
Inspeções e auditorias de segurança: o software de EHS simplifica o processo de realizar inspeções de segurança e auditorias no local. Ele ajuda a agendar inspeções, documentar descobertas e acompanhar as ações corretivas. O EHS também desempenha um papel crucial na otimização da preparação para emergências.
Treinamento e certificação de EHS: o software ajuda os profissionais de EHS a gerenciar os registros de treinamento, certificações e requisitos de competência dos funcionários. Ele garante que os funcionários recebam o treinamento de segurança necessário e estejam atualizados com os protocolos de segurança mais recentes.
Relatórios e análises: o software de gestão EHS gera relatórios e análises abrangentes para fornecer insights sobre o desempenho do EHS. Esses relatórios ajudam as organizações a entender tendências, identificar áreas para melhoria e tomar decisões baseadas em dados para aprimorar os esforços de segurança e conformidade.
Integração e colaboração: o software pode ser integrado a outros sistemas, como dispositivos de monitoramento ambiental, ferramentas de geração de relatórios de incidentes, sistemas de gerenciamento de segurança e sistemas de planejamento de recursos empresariais. Essa integração otimiza a troca de dados e facilita a colaboração entre diversos departamentos da organização.
Acompanhamento da sustentabilidade: o software de EHS apoia os esforços de sustentabilidade, ajudando as organizações a monitorar e gerenciar sua pegada ambiental, o uso de energia e as práticas de gerenciamento de resíduos.
Coleta de dados móveis: muitas soluções de software de EHS oferecem aplicativos móveis, permitindo que os trabalhadores de campo capturem dados, conduzam inspeções e relatem incidentes em tempo real usando dispositivos móveis.
Programas de integridade e bem-estar: o software de EHS pode ser utilizado para gerenciar iniciativas de integridade e bem-estar dos funcionários, como avaliações de saúde, campanhas de bem-estar e programas de gerenciamento de estresse.
Esses são apenas alguns exemplos dos diversos casos de uso do software EHS. A flexibilidade e os recursos personalizáveis do software o tornam adaptável às necessidades e exigências específicas de diferentes setores e organizações.
A programação EHS compreende inúmeros relatórios, checklists, fichas técnicas de segurança e outros detalhes. Envolve documentação em muitos fluxos de trabalho diferentes e, historicamente, em muitos sistemas de TI em silos diferentes, se não for acompanhada literalmente com papel e caneta.
O resultado é uma gestão EHS lenta, o que pode levar a consequências que vão desde multas por não conformidade regulatória até perdas potencialmente catastróficas na produtividade dos trabalhadores. Ou pior, ameaças à vida dos próprios trabalhadores.
A adesão às melhores práticas do setor e aos frameworks regulatórios envolve uma dedicação vigilante para garantir que as ações corretas sejam tomadas no momento certo, de forma consistente. E quando há milhares ou dezenas de milhares de ações que precisam ser realizadas, pode ser difícil acompanhá-las.
O software EHS permite que essas ações sejam simplificadas, agendadas, automatizadas, monitoradas e até mesmo realizadas em um único ambiente. Esse software facilita a comunicação e a colaboração entre diferentes departamentos e equipes, garantindo que todos os envolvidos em EHS estejam alinhados.



