O que é o gerenciamento de segurança de processos (PSM)?

Uma abordagem sólida em relação ao PSM pode ajudar a reduzir os riscos para os trabalhadores e garantir que as empresas sigam uma ampla gama de regras de segurança no ambiente de trabalho. Um PSM robusto é fundamental para que as organizações que precisam processar produtos químicos perigosos desenvolvam uma abordagem sólida para o gerenciamento de riscos. Dessa forma, elas identificam, avaliam e resolvem diferentes tipos de ameaças aos seus negócios principais.

Nos Estados Unidos, a Administração de Segurança e Integridade Ocupacional (OSHA), uma agência federal do Departamento do Trabalho, estabelece as regras do PSM e os regulamentos de segurança ocupacional. As regras estão descritas na norma de Gerenciamento de Segurança de Processos de Produtos Químicos Altamente Perigosos, 29 Regulamentação Federal Fundamental (CFR) 1910.119, um sistema de gerenciamento que define quantidades limite para o uso de substâncias extremamente perigosas, como líquidos e gases tóxicos ou inflamáveis.

O mercado global de PSM é grande e está crescendo. De acordo com um relatório recente, ele foi avaliado em US$ 3,5 bilhões em 2025. Além disso, espera-se que atinja US$ 5,9 bilhões nos próximos sete anos, o que significa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,5%.1