O que é o gerenciamento de segurança de processos (PSM)?

O gerenciamento de segurança de processos (PSM) é uma abordagem sistemática na qual as organizações confiam para ajudar seus funcionários a lidar com produtos químicos altamente perigosos com segurança.
Uma abordagem sólida em relação ao PSM pode ajudar a reduzir os riscos para os trabalhadores e garantir que as empresas sigam uma ampla gama de regras de segurança no ambiente de trabalho. Um PSM robusto é fundamental para que as organizações que precisam processar produtos químicos perigosos desenvolvam uma abordagem sólida para o gerenciamento de riscos. Dessa forma, elas identificam, avaliam e resolvem diferentes tipos de ameaças aos seus negócios principais.
Nos Estados Unidos, a Administração de Segurança e Integridade Ocupacional (OSHA), uma agência federal do Departamento do Trabalho, estabelece as regras do PSM e os regulamentos de segurança ocupacional. As regras estão descritas na norma de Gerenciamento de Segurança de Processos de Produtos Químicos Altamente Perigosos, 29 Regulamentação Federal Fundamental (CFR) 1910.119, um sistema de gerenciamento que define quantidades limite para o uso de substâncias extremamente perigosas, como líquidos e gases tóxicos ou inflamáveis.
O mercado global de PSM é grande e está crescendo. De acordo com um relatório recente, ele foi avaliado em US$ 3,5 bilhões em 2025. Além disso, espera-se que atinja US$ 5,9 bilhões nos próximos sete anos, o que significa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,5%.1
Embora o gerenciamento de segurança de processos (PSM) e a segurança ocupacional sejam termos intimamente relacionados, a segurança ocupacional refere-se, de forma mais geral, à forma como as organizações podem proteger os trabalhadores de sofrerem uma ampla gama de lesões no ambiente de trabalho. O PSM está focado na prevenção de incidentes causados pela liberação de materiais perigosos.
A segurança ocupacional enfatiza a adesão do trabalhador às práticas, comportamentos e procedimentos de segurança, enquanto o PSM se preocupa com sistemas de gerenciamento abrangentes e avaliações de risco que ajudam a reduzir o risco.
Por exemplo, embora um processo de segurança ocupacional possa ajudar a garantir que os funcionários usem luvas ao manusear produtos químicos tóxicos, um sistema de PSM garante que toda a abordagem de como os produtos químicos são fabricados, armazenados e usados seja segura.
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O gerenciamento de segurança de processos (PSM) baseia-se em um conjunto rigoroso de práticas que as organizações implementam em seus processos de negócios. Essas práticas, conhecidas coletivamente como programa de gerenciamento de segurança de processos, envolvem a coleta e processamento dos dados, metodologias de redução de riscos e educação e melhoria contínuas.
Mesmo tendo origem nos Estados Unidos, a norma OSHA é considerada um dos frameworks PSM mais fortes e mais frequentemente referenciados em todo o mundo. O conjunto de requisitos que ela descreve, conhecido como "14 elementos de PSM da OSHA", ajuda a manter os funcionários seguros e as organizações em conformidade ao trabalhar com uma grande variedade de materiais perigosos.
Os 14 elementos de PSM da OSHA formam a orientação central para as organizações que precisam trabalhar com materiais perigosos. Para cumpri-los, os empregadores devem desenvolver um processo que abranja cada um deles.
Embora a OSHA defina as diretrizes regulatórias que regem como as organizações devem criar programas eficazes de PSM, muitas organizações buscam orientação adicional do Centro de Segurança de Processos Químicos (CCPS). O CCPS é uma divisão do Instituto Americano de Engenheiros Químicos (AIChE). O CCPS oferece uma estrutura que é mais profunda do que a orientação da OSHA e se concentra na transformação cultural e na criação de uma compreensão mais profunda do risco em nível empresarial.
Além dos 14 elementos do PSM da OSHA, o modelo de CCPS inclui orientações sobre como as organizações podem:
Programas de PSM robustos ajudam as organizações que precisam trabalhar com materiais perigosos a criar abordagens estratégicas para a condução segura de seus principais processos de negócios e garantir a conformidade com as exigências regulamentares. A seguir, estão alguns dos principais benefícios do PSM em nível empresarial.
Organizações que implementam um programa de PSM eficaz podem reduzir drasticamente a probabilidade de um evento catastrófico, identificando perigos e implementando controles de processo rigorosos.
O PSM ajuda as organizações a reduzir o risco de uma ampla gama de falhas catastróficas (incluindo vazamentos tóxicos, incêndios e explosão) que podem prejudicar os trabalhadores e causar paralisações de trabalho não planejadas.
Os programas de PSM podem ajudar as organizações que operam em ambientes de conformidade rigorosos a atender aos requisitos regulatórios e aumentar sua prontidão para a auditoria. Uma prática sólida de PSM ajuda a fortalecer os recursos de conformidade de uma organização, criando uma abordagem estruturada e sistemática para o cumprimento de suas responsabilidades regulatórias.
Essencialmente, ajuda a transformar a conformidade de uma prática reativa em uma função de gerenciamento dinâmica, introduzindo uma maior responsabilidade e documentação em todos os aspectos das operações comerciais.
A continuidade de negócios das organizações que lidam com produtos químicos perigosos é crítica. Além de ferir os trabalhadores, incêndios e derramamentos de produtos químicos podem levar a paralisações catastróficas dos principais processos de negócios.
Um PSM eficaz ajuda a evitar paradas e interrupções não planejadas, estabelecendo programas rigorosos e altamente estratégicos para o manuseio de produtos químicos perigosos, de uma forma que reduza o risco de incidentes catastróficos.
O PSM ajuda as organizações a criar ambientes de trabalho mais seguros e reduz a probabilidade de incidentes perigosos que possam se espalhar para as comunidades em que operam.
Por exemplo, ao aplicar um programa de PSM a um oleoduto, uma empresa reduz a probabilidade de um derramamento químico perigoso ou de um incêndio ocorrer devido a uma falha no equipamento ou erro humano.
Sistemas de PSM com alta participação dos funcionários ajudam a fortalecer o ambiente de trabalho e a construir um senso de responsabilidade compartilhada.
O desempenho da segurança e o gerenciamento de riscos são dois aspectos críticos de como as organizações que lidam com materiais perigosos medem seu próprio sucesso. Esses dois aspectos podem ser drasticamente aprimorados por meio de uma forte cultura organizacional resultante da adesão a um programa de PSM.
Para implementar com sucesso um programa robusto de gerenciamento de segurança de processos (PSM), as organizações precisam alinhar várias áreas de negócios, incluindo operações, liderança, engenharia e manutenção.
Embora as abordagens sejam diferentes dependendo do tamanho da empresa e do setor em que operam, essa abordagem de quatro etapas é eficaz para muitas organizações.
Ao contrário de outras abordagens sistemáticas à cultura do ambiente de trabalho, um PSM ineficaz pode resultar em condições de trabalho perigosas para os funcionários e indivíduos que vivem em comunidades próximas. Devido à natureza dos materiais que as organizações que praticam o PSM manuseiam, falhas e interrupções na comunicação podem ter resultados desastrosos.
Veja a seguir algumas das consequências de um PSM mal estabelecido e praticado:
O gerenciamento de segurança de processos (PSM) é usada de forma eficaz em muitos setores e é considerado essencial para as empresas que processam rotineiramente materiais perigosos. Veja a seguir uma análise de três casos de uso proeminentes.
No setor de petróleo e gás, o PSM é uma parte crítica da segurança dos trabalhadores em refinarias de petróleo e plantas petroquímicas. O setor de petróleo e gás mantém rotineiramente grandes estoques de materiais altamente inflamáveis e tóxicos que devem ser rigorosamente controlados por meio de um sistema de PSM que ajuda a evitar incêndios, explosões e liberações tóxicas.
As estações de tratamento de resíduos dependem do PSM para controlar seus processos em relação aos produtos químicos perigosos que utilizam para desinfecção, neutralização e controle de odores. Alguns exemplos:
A OSHA estabelece quantidades mínimas para cada uma dessas substâncias que as estações de tratamento de resíduos devem respeitar, sob pena de multas.
No setor farmacêutico, o PSM desempenha um papel crucial em ajudar as empresas a manter seguros os processos químicos e biológicos dos quais dependem para produzir seus produtos. Embora a produção farmacêutica nem sempre envolva o uso em grande escala de produtos químicos perigosos, as fábricas muitas vezes utilizam produtos químicos altamente reativos e materiais inflamáveis em seus processos de produção. Assim como outros setores que utilizam o PSM para manter um ambiente de trabalho seguro, o setor farmacêutico é regulamentado pela norma 29 CFR 1910.119 da OSHA.
Quem está coberto pelo PSM?
Todas as instalações nos Estados Unidos que manuseiam produtos químicos perigosos ou líquidos inflamáveis em quantidades iguais ou superiores aos limites estabelecidos pela OSHA devem estar em conformidade com seus padrões. A norma PSM 29 CFR 1910.119 lista mais de 130 produtos químicos altamente perigosos que devem ser gerenciados rigorosamente de acordo com os sistemas e diretrizes estabelecidos pela OSHA, caso contrário, as organizações poderão enfrentar multas elevadas.
Qual é a diferença entre o gerenciamento de segurança de processos e um programa de gerenciamento de riscos?
Enquanto o PSM se concentra na segurança do trabalhador e nos processos usados para controlar o manuseio de produtos químicos perigosos de acordo com os padrões gerais do setor, um programa de gerenciamento de riscos (RMP) tem um escopo mais amplo. O RMP enfatiza o impacto do processamento químico na comunidade em geral. Os RMPs tendem a concentrar seus esforços na prevenção de liberações tóxicas, como derramamentos de óleo e produtos químicos, que podem ter efeitos prejudiciais ao meio ambiente.
Embora ambos os programas tratem da prevenção de incidentes catastróficos que podem surgir do processamento de materiais perigosos, eles diferem em escopo e áreas de foco.
Com que frequência a PHA de uma organização deve ser atualizada?
A OSHA exige que as PHAs sejam atualizadas a cada cinco anos (ou sempre que houver uma alteração significativa no processo). De acordo com as diretrizes da OSHA, as PHAs também devem ser atualizadas quando as modificações desencadearem avaliações de MOC que possam afetar um perfil de risco ou alterar a forma como uma organização avalia os riscos.
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