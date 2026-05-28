KPIs de manutenção bem elaborados podem dar aos gerentes de manutenção visibilidade sobre os principais processos de manutenção e ajudar a aprimorar a gestão de ativos.

À medida que as práticas modernas de manutenção deixam de lado práticas ultrapassadas e reativas em favor de abordagens mais modernas e proativas, os KPIs de manutenção desempenham um papel crucial na mensuração do sucesso. Por exemplo, as plataformas modernas de manutenção preditiva aproveitam a inteligência artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT) para aumentar o tempo médio entre falhas (MTBF), uma das métricas mais acompanhadas nas organizações de manutenção.

O acompanhamento dos KPIs e das métricas de manutenção tornou-se central para o sucesso das operações de manutenção modernas, ajudando as equipes de manutenção a manter os ativos críticos disponíveis e previsíveis. Quando os ativos falham inesperadamente, as organizações podem enfrentar uma ampla gama de problemas, como downtime não planejado, tempo de reparo prolongado, redução do valor dos ativos, perda de tempo de produção e aumento dos custos de manutenção.

No passado, as organizações dependiam quase exclusivamente da manutenção reativa, uma abordagem de manutenção que só repara os ativos depois que eles quebram. Hoje, as estratégias de manutenção concentram-se em táticas de manutenção preventiva e preditiva. Essas abordagens costumam ser apoiadas por um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) que possibilita o monitoramento de condição (CM) em tempo real para otimizar as operações de manutenção.