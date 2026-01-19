O MTTF representa o tempo médio de operação até a falha para uma população de itens idênticos. Na sua forma mais simples, o MTTF divide o tempo total de operação de todos os ativos pelo número total de falhas de ativos.

Onde "total de horas de operação" é a soma da vida útil de cada item até a falha (ou até a observação terminar), e "número de falhas" é o número de itens que realmente falharam:

MTTF = Total de horas de operação de todos os itens/Número total de falhas

Por exemplo, considere um cluster de contêineres.

Contêineres são instâncias efêmeras que normalmente não são reparadas. Quando um contêiner falha ou apresenta problemas, as ferramentas de orquestração de contêineres (como o Kubernetes) simplesmente destroem o contêiner e iniciam um novo.

Uma equipe de TI executando um serviço da web sem estado em 50 contêineres idênticos de aplicação pode calcular o MTTF medindo quanto tempo cada contêiner fica em execução (da criação até a falha) e dividindo esse valor pelo número de contêineres com falha. Em sua avaliação, a equipe descobre que o grupo de 50 contêineres funcionou por um total de 200 horas, com cinco contêineres falhando no processo.

MTTF = 200 horas de tempo de operação/5 falhas = 40 horas

MTTF para os contêineres neste cluster é de 40 horas.

O MTTF não é uma fórmula perfeita ou exata para casos de uso do mundo real, portanto, as equipes DevOps geralmente o usam como uma aproximação da durabilidade do componente e dentro do contexto de outros KPIs de gerenciamento de incidentes, como tempo médio para reparo (MTTR) e tempo médio entre falhas (MTBF). O MTTF pode, neste caso, ajudar as equipes a estimar quantas reinicializações o cluster de contêineres exigirá a cada dia, para que possam atribuir dimensionamento de cluster e recursos de dimensionamento automático adequadamente.

No entanto, quanto mais precisos forem os dados de falha e operacionais, e quanto mais dados as equipes incluírem, mais precisos serão os cálculos do MTTF.