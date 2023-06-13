O que é OEE (Overall equipment effectiveness)?

OEE (Overall equipment effectiveness) é um indicador de eficácia de equipamentos e processos de fabricação usados na indústria. Ele apresenta informações sobre como o equipamento está sendo utilizado e com que eficácia opera na produção de bens ou na prestação de serviços.
O cálculo da OEE considera três fatores principais:
Disponibilidade: a pontuação de disponibilidade mede o tempo de produção real em comparação com o tempo de produção planejado. Considera fatores como quebras de equipamentos, trocas e manutenções programadas.
Desempenho: a pontuação de desempenho avalia o desempenho do equipamento em comparação com seu potencial máximo. Considera fatores como velocidade do equipamento, pequenas paradas e tempo de inatividade.
Qualidade: avalia a taxa de produção de produtos de "boa contagem" sem defeitos ou retrabalho. Leva em consideração fatores como sucata, rejeições e retrabalho.
A OEE é calculada multiplicando-se a disponibilidade, o desempenho e os fatores de qualidade juntos:
OEE = Disponibilidade x Desempenho x Qualidade
O resultado é um valor percentual que indica a eficácia geral do equipamento ou processo. Uma porcentagem maior de OEE indica melhor desempenho e eficácia, enquanto uma porcentagem menor sugere que há espaço para melhorias.
A OEE é comumente utilizada como métrica de desempenho nos setores de produção para identificar áreas de otimização, rastrear melhorias ao longo do tempo e comparar equipamentos ou linhas de produção diferentes. No contexto do Setor 4.0, tecnologias como nuvem, computação de borda, internet das coisas (IoT) e outras convergem para apresentar dados em tempo real que podem ajudar a medir e melhorar a OEE.
Melhorar a OEE pode trazer vários benefícios significativos para as organizações do setor de produção. Veja a seguir algumas das principais vantagens:
A melhoria da OEE exige uma abordagem sistemática. Veja a seguir algumas das principais estratégias e práticas para ajudar a obter uma OEE de classe mundial:
Meça e acompanhe a OEE: comece medindo e rastreando com precisão a OEE para seus equipamentos e processos de produção. Estabeleça uma linha de base e defina metas para a melhoria. Use a OEE como métrica de desempenho para monitorar o progresso e identificar as áreas que precisam de atenção.
Foco na disponibilidade: aborde o tempo de inatividade do equipamento e procure maximizar a disponibilidade do equipamento. Implemente programas de manutenção preventiva para minimizar interrupções e programar atividades de manutenção durante paradas planejadas. Otimize os processos de troca para reduzir o tempo de configuração e melhorar a utilização dos equipamentos.
Melhore o desempenho: procure oportunidades para otimizar o desempenho do equipamento. Identifique e aborde fatores como perdas de disponibilidade, perdas de velocidade e tempo ocioso que afetam o desempenho geral. Implemente programas de treinamento para garantir que os operadores tenham as habilidades necessárias para operar o equipamento de forma eficiente.
Melhorar a qualidade: as perdas de qualidade podem afetar significativamente a OEE. Concentre-se na redução de defeitos, retrabalho e sucata. Implemente medidas de controle de qualidade, faça análise de causa raiz de defeitos, adote tecnologias de visão computacional para detectar anomalias e garantir a qualidade nos processos de manufatura e produção e implemente ações corretivas para melhorar a qualidade do produto e reduzir o desperdício.
Implemente a manutenção autônoma: confira poderes aos operadores para que assumam a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos por meio de práticas de manutenção autônoma. Monitore remotamente os ativos de sensores e dispositivos de IoT e implemente a visão computacional na borda, reduzindo a dependência de equipes de manutenção e minimizando o tempo de inatividade.
Implemente a manutenção baseada em OEE: use os dados de OEE para priorizar as atividades de manutenção. Concentre-se em equipamentos ou componentes críticos que tenham impacto significativo na OEE. Implemente estratégias de manutenção preditiva utilizando técnicas de monitoramento de condições e dados em tempo real para detectar possíveis falhas de equipamentos antes de ocorrerem.
Cultura de melhoria contínua: promova uma cultura de melhoria contínua em toda a organização. Implemente iniciativas de melhoria estruturadas, como eventos Kaizen, projetos Six Sigma ou metodologias de fabricação enxuta, para impulsionar os esforços de melhoria contínua.
Tomada de decisão baseada em dados: utilize funções analíticas de dados para obter percepções dos fatores que afetam a OEE. Analise tendências de OEE, identifique padrões e utilize dados para tomar decisões fundamentadas sobre atualizações de equipamentos, otimizações de processos ou alocação de recursos. Utilize funções analíticas avançadas e modelos preditivos para identificar possíveis áreas de melhoria.
Engajamento e treinamento de funcionários: envolva e treine funcionários em todos os níveis para impulsionar melhorias na OEE. Deixe claro a importância da OEE, ofereça o treinamento e os recursos necessários para desempenharem suas funções de forma eficaz e envolvê-los em iniciativas de melhoria. Incentive a colaboração e o compartilhamento de conhecimento entre as equipes.
Monitoramento e revisão contínuos: a melhoria da OEE é um processo contínuo. Monitore continuamente a OEE, acompanhe o desempenho e analise o progresso em relação às metas. Avalie regularmente a eficácia das melhorias implementadas e faça ajustes conforme o necessário. Mantenha-se proativo na identificação de novas oportunidades de melhoria.
O aprimoramento da pontuação de OEE é um esforço de longo prazo que exige comprometimento, colaboração e foco incansável na melhoria contínua. É essencial envolver todas as partes interessadas no processo, desde os operadores até os gerentes, e comemorar os sucessos pelo caminho para manter a motivação e o engajamento.
Há vários termos relacionados à OEE comumente utilizados em discussões e análises de equipamentos e desempenho de fabricação. Compreender estes termos e sua relação com a OEE pode ajudar as organizações a identificar e abordar áreas de melhoria para melhorar a eficiência do equipamento, o rendimento e o desempenho geral da produção.
Refere-se ao tempo total alocado para produção, excluindo qualquer tempo de inatividade programado para manutenção ou troca de equipamento planejados.
As Seis Grandes Perdas que afetam a OEE incluem quebras de equipamentos, tempo de configuração e ajuste, ociosidade e pequenas paradas, velocidade ou taxa reduzida, defeitos de processo e perdas de inicialização e rendimento.
O período em que o equipamento não está disponível para produção devido a fatores imprevistos, como quebras, manutenção não planejada ou outros eventos inesperados. O oposto do "tempo de atividade".
Uma breve pausa na produção que não é longa o suficiente para ser monitorada como tempo de inatividade.
Isso é calculado subtraindo-se o tempo de inatividade do tempo de produção planejado.
A duração necessária para mudar da produção de um produto para outro. Inclui tarefas como limpeza, reconfiguração, ajustes, configuração e aquecimento.
Teoricamente o tempo mais rápido possível para fabricar uma peça.
É um ciclo que demorou mais do que o tempo de ciclo ideal, mas menos do que uma pequena parada.
O tempo de produção disponível dividido pela demanda do cliente. Representa o tempo máximo permitido por unidade para atender à demanda do cliente.
Um ponto no processo de produção em que o fluxo de materiais ou operações é restrito, causando uma taxa de produção geral mais lenta. Os gargalos limitam a saída máxima de todo o sistema.
Embora a melhoria da OEE ofereça vários benefícios, as organizações podem enfrentar vários desafios comuns no processo. Veja a seguir algumas das dificuldades frequentemente enfrentadas na implementação e otimização da OEE:
Disponibilidade e acessibilidade de dados: acessar dados de produção em tempo real de equipamentos ou integrar dados de diferentes fontes pode ser um desafio. Os equipamentos legados podem não ter os sensores ou a conectividade necessários para apresentar dados em tempo real. Além disso, fontes de dados e sistemas díspares podem exigir esforços de integração para consolidar informações para análises de OEE.
Precisão e coleta de dados: a coleta de dados precisa e oportuna é crucial para calcular a OEE. No entanto, as organizações podem enfrentar dificuldades na coleta de dados de forma uniforme e confiável. Problemas como entrada manual de dados, dependência da entrada do operador ou sistemas de rastreamento de dados inadequados podem levar a imprecisões nos dados ou informações incompletas, afetando a confiabilidade das medições de OEE.
Como entender as métricas da OEE: a interpretação das métricas de OEE e a compreensão de suas implicações pode ser uma dificuldade para as organizações. Sem treinamento e conhecimento adequados, pode ser difícil identificar as causas subjacentes da baixa OEE, priorizar os esforços de melhoria e implementar soluções eficazes. Educação e treinamento sobre métricas de OEE e sua interpretação são essenciais para uma implementação bem-sucedida.
Alinhamento e cultura organizacional: a implementação de melhorias de OEE exige alinhamento organizacional e uma cultura que apoie a melhoria contínua. Resistência a mudanças, falta de adesão dos colaboradores ou cultura que prioriza a produtividade a curto prazo em relação à eficiência a longo prazo podem dificultar as iniciativas de OEE. Para superar esses desafios é preciso comunicação eficaz, envolvimento do funcionário e foco na promoção de uma cultura de melhoria contínua.
Complexidade e variabilidade do equipamento: os equipamentos de produção modernos podem ser complexos e altamente variáveis, com diferentes modos, configurações ou arranjos. Gerenciar a OEE para esses equipamentos pode ser um desafio, pois condições operacionais diferentes podem resultar em valores de OEE diferentes. Considerar a variabilidade do equipamento e desenvolver métricas de OEE padronizadas que possam capturar várias configurações de equipamento pode ser uma tarefa complexa.
Identificar e abordar as causas básicas: determinar as causas raiz da baixa OEE pode ser um desafio, pois vários fatores podem contribuir para ineficiências. Isso exige uma abordagem sistemática, análise de dados e colaboração entre várias partes interessadas, incluindo operadores, equipe de manutenção e engenheiros de processo. A identificação precisa dos problemas subjacentes é crucial para a implementação de ações corretivas eficazes.
Equilíbrio de prós e contras: melhorar um aspecto da OEE (disponibilidade, desempenho ou qualidade) às vezes pode levar a concessões em outras áreas. Por exemplo, o aumento da velocidade de produção (desempenho) pode resultar em taxas de defeitos mais altas (qualidade). As organizações precisam equilibrar essas trocas com cautela e considerar o impacto geral na OEE e na satisfação do cliente.
Manter as melhorias na OEE: alcançar melhorias iniciais na OEE é uma conquista significativa, mas sustentar esses ganhos pode ser um desafio. Sem foco no monitoramento constante, no gerenciamento de desempenho e nos esforços contínuos de melhoria, a OEE pode diminuir com o tempo. A manutenção das melhorias exige o compromisso com medições e análises contínuas.
Ao reconhecer e enfrentar esses desafios de forma proativa, as organizações podem superar obstáculos e alcançar uma implementação bem-sucedida da OEE, levando a melhorias sustentadas na eficácia do equipamento e na produtividade geral.
A OEE é uma métrica versátil que pode ser aplicada em vários setores e indústrias para medir e melhorar o desempenho do equipamento. Veja a seguir alguns casos de uso específicos da OEE em diversos setores:
A OEE é valiosa no setor de alimentos e bebidas para otimizar os processos de produção, reduzir o desperdício e garantir a qualidade uniforme do produto e a conformidade com as normas. Ajuda a monitorar o desempenho do equipamento, identificando as causas do tempo de inatividade (por exemplo, limpeza, trocas) e melhorar a eficiência geral em áreas como linhas de embalagem, operações de enchimento e processamento de alimentos.
A OEE desempenha um papel vital na indústria farmacêutica para garantir produção eficiente e a conformidade com os requisitos regulatórios. Ajuda a monitorar o desempenho do equipamento, otimizar os processos de limpeza e troca, minimizar os desligamentos e manter os altos padrões de qualidade.
A OEE é aplicada no setor de energia e serviços públicos para melhorar a eficácia e o desempenho da geração de energia, distribuição e equipamentos de serviços públicos. Ajuda a identificar áreas de melhoria, reduzir interrupções, otimizar cronogramas de manutenção e aprimorar a eficiência operacional geral e a confiabilidade da grade.
A OEE é usada nos setores de mineração e indústrias de extração para medir e melhorar a eficácia de equipamentos pesados, como escavadeiras, carregadeiras e britadeiras. Auxilia na otimização da utilização de equipamentos, reduzindo paradas não planejadas e aumentando a produtividade dos processos de mineração e extração.
A OEE é amplamente utilizada no setor automotivo para otimizar a eficácia e o desempenho das linhas de montagem, operações de usinagem e outros processos de fabricação. Ajuda a identificar oportunidades de melhoria, reduzir o tempo de inatividade, minimizar defeitos e aumentar a produtividade da produção.
A OEE é valiosa nos setores aeroespacial e de defesa para melhorar a eficácia dos processos de fabricação e manutenção de aeronaves e equipamentos de defesa. Ajuda a reduzir o tempo de inatividade, otimizar os cronogramas de manutenção e garantir padrões de alta qualidade.
Veja a seguir algumas tendências recentes no espaço:
Integração com a IoT industrial (IIoT): A integração dos sistemas de OEE com as tecnologias de IIoT tem ganhado força. A IIoT permite a coleta de dados em tempo real de sensores de equipamentos, fornecendo medições de OEE mais precisas e oportunas. Essa integração também facilita a manutenção preditiva, o monitoramento remoto e a tomada de decisões baseadas em dados para otimizar o desempenho do equipamento.
Análises avançadas e IA: o uso de funções analíticas avançadas e IA na análise de OEE vem se expandindo. Algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e descobrir informações ocultas para otimizar a OEE. A análise preditiva ajuda as organizações a prever falhas de equipamentos, otimizar cronogramas de manutenção e melhorar a eficácia geral.
Soluções de OEE baseadas na nuvem: as soluções de OEE baseadas na nuvem oferecem escalabilidade, acessibilidade e facilidade de implementação. As organizações podem aproveitar as plataformas de nuvem para armazenar e processar grandes volumes de dados de OEE, colaborar em tempo real e acessar análises e relatórios de OEE de qualquer lugar, facilitando o monitoramento remoto e a tomada de decisões.
OEE na cultura de melhoria contínua: a OEE é cada vez mais vista como uma métrica fundamental no estabelecimento de uma cultura de melhoria constante. As organizações estão usando a OEE como um indicador-chave de desempenho para impulsionar a responsabilidade, engajar os funcionários, promover a colaboração e incentivar os esforços de melhoria contínua em toda a organização.
Aplicativos móveis e visualização: aplicativos móveis e ferramentas de visualização fornecem dados OEE em tempo real e dashboards de desempenho em dispositivos móveis. Isso permite que operadores e gerentes monitorem o desempenho dos equipamentos, recebam alertas e acessem insights de OEE em qualquer lugar, facilitando a tomada de decisões e os tempos de resposta mais rápidos.
Foco na padronização da OEE: a padronização ajuda a garantir a consistência, permite benchmarking e facilita a colaboração e o compartilhamento de conhecimento entre colegas do setor.
