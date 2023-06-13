O que é OEE (Overall equipment effectiveness)?

O cálculo da OEE considera três fatores principais:

Disponibilidade: a pontuação de disponibilidade mede o tempo de produção real em comparação com o tempo de produção planejado. Considera fatores como quebras de equipamentos, trocas e manutenções programadas.

Desempenho: a pontuação de desempenho avalia o desempenho do equipamento em comparação com seu potencial máximo. Considera fatores como velocidade do equipamento, pequenas paradas e tempo de inatividade.

Qualidade: avalia a taxa de produção de produtos de "boa contagem" sem defeitos ou retrabalho. Leva em consideração fatores como sucata, rejeições e retrabalho.



A OEE é calculada multiplicando-se a disponibilidade, o desempenho e os fatores de qualidade juntos:

OEE = Disponibilidade x Desempenho x Qualidade

O resultado é um valor percentual que indica a eficácia geral do equipamento ou processo. Uma porcentagem maior de OEE indica melhor desempenho e eficácia, enquanto uma porcentagem menor sugere que há espaço para melhorias.

A OEE é comumente utilizada como métrica de desempenho nos setores de produção para identificar áreas de otimização, rastrear melhorias ao longo do tempo e comparar equipamentos ou linhas de produção diferentes. No contexto do Setor 4.0, tecnologias como nuvem, computação de borda, internet das coisas (IoT) e outras convergem para apresentar dados em tempo real que podem ajudar a medir e melhorar a OEE.