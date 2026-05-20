O que é manutenção por quebra?

A manutenção por quebra, também chamada de manutenção reativa e manutenção por operação até a falha, é uma estratégia de manutenção que as empresas utilizam para restaurar a funcionalidade dos ativos após uma falha de equipamento.
Diferentemente de algumas outras abordagens de gerenciamento de manutenção, a manutenção por quebra não envolve conservação regular nem atividades de manutenção de rotina destinadas a evitar falhas nos ativos.
Quando um equipamento falha em um programa de manutenção por quebra, um técnico de reparo diagnostica o problema e cria uma ordem de serviço. Enquanto outras abordagens de manutenção dependem do monitoramento baseado em condição (CBM) em tempo real e de análises preditivas, a manutenção por quebra é totalmente orientada por eventos: os trabalhos de manutenção começam apenas depois que um ativo falha.
A manutenção por quebra é uma das abordagens mais antigas e diretas para o gerenciamento de ativos e ainda é amplamente utilizada em muitos setores. Ambientes industriais, armazéns, instalações de saúde, infraestrutura de serviços públicos e frotas de transporte utilizam métodos de manutenção por quebra como parte central de sua estratégia de manutenção. De acordo com um relatório recente, somente em ambientes industriais, a manutenção por quebra foi a estratégia principal de 38% das equipes de manutenção.1
Embora a manutenção por quebra seja frequentemente vista de forma negativa, associada ao downtime não planejado e à manutenção de emergência, ela ainda pode ser uma ferramenta altamente eficaz quando usada estrategicamente. Equipes de manutenção sólidas contam com programas de manutenção proativa para seus ativos mais críticos e utilizam a manutenção por quebra para equipamentos não críticos.
Um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) é uma solução de software projetada para automatizar e aprimorar aspectos dos programas de manutenção modernos. Com o avanço da inteligência artificial (IA), do aprendizado de máquina (ML) e da Internet das Coisas (IoT), as ferramentas de CMMS se tornaram centrais em muitas estratégias de manutenção.
Em um programa de manutenção por quebra, o software de CMMS monitora quais ativos seguem planos de operação até a falha e quais precisam de manutenção regular por meio de outra abordagem.
Veja algumas das atividades de manutenção por quebra que as ferramentas de CMMS podem aprimorar:
A manutenção por quebra está intimamente relacionada a outro tipo de manutenção conhecido como manutenção corretiva, mas há diferenças importantes entre as duas.
Enquanto a manutenção por quebra só é necessária quando um equipamento falha, a manutenção corretiva pode ser usada ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos. Além disso, a manutenção corretiva geralmente se concentra em ativos com necessidades de reparo menos graves do que aqueles que exigem manutenção por quebra. Por fim, diferentemente da manutenção por quebra, a manutenção corretiva raramente causa downtime não planejado.
Ambas abordagens diferem significativamente da manutenção proativa, uma estratégia de manutenção que inclui táticas de manutenção preventiva e preditiva para ajudar a evitar totalmente as falhas de ativos.
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O processo de manutenção por quebra é relativamente simples em comparação com outros tipos de manutenção mais avançados. A seguir, uma análise detalhada de cada etapa.
Os reparos de manutenção por quebra começam quando os operadores identificam um ativo com defeito.
Um técnico diagnostica o problema com mais detalhes e documenta o defeito. O técnico cria uma ordem de serviço, normalmente usando uma ferramenta de CMMS, e descreve o problema em detalhes para a equipe de manutenção.
Dependendo da criticidade do ativo danificado, a equipe de manutenção deve decidir se o repara imediatamente com procedimentos de manutenção de emergência ou se agenda o reparo para mais tarde.
Avaliar a criticidade dos ativos é uma das partes mais importantes da manutenção por quebra, porque, quando um equipamento não crítico falha, muitos ativos podem continuar operando sem interrupções. Por exemplo, trocar lâmpadas em uma instalação de armazenamento depois que elas queimam representa risco baixo ou nulo para as operações centrais do negócio; por isso, as lâmpadas costumam receber manutenção com uma abordagem de operação até a falha.
Durante a fase de reparo da manutenção por quebra, os técnicos diagnosticam a causa raiz da falha do equipamento e substituem ou reparam os componentes danificados.
Os procedimentos de manutenção típicos dessa fase incluem inspeções, testes e desmontagem para isolar e resolver problemas. Outras atividades de manutenção durante a fase de reparo incluem substituir rolamentos desgastados, apertar ou afrouxar parafusos e até reconstruir todo um sistema de produção quando necessário.
O gerenciamento estratégico de estoque e as peças de reposição desempenham um papel importante durante o reparo, muitas vezes com o auxílio de um CMMS para distribuir peças e componentes de acordo com a criticidade dos ativos.
Antes de colocar o ativo de volta em serviço, os técnicos testam e documentam minuciosamente sua funcionalidade, avaliando os dados de manutenção anteriores e posteriores ao reparo para garantir que ele esteja funcionando corretamente.
As ferramentas de CMMS ajudam a aprimorar as futuras abordagens de manutenção nessa fase ao reunir e analisar o histórico de desempenho dos ativos, permitindo que os operadores identifiquem padrões e evitem o downtime não planejado.
Existem dois tipos principais de manutenção por quebra: a manutenção por quebra não planejada e a manutenção por quebra planejada. As organizações precisam compreender profundamente cada um deles para construir uma estratégia de manutenção eficaz.
A maioria dos planos de manutenção classifica a manutenção não planejada como uma forma de manutenção reativa e a utiliza estrategicamente quando o custo do downtime do ativo devido ao reparo excede o custo de sua falha.
Os programas de manutenção bem-sucedidos usam a manutenção por quebra não planejada apenas quando o equipamento falha inesperadamente e exige atenção imediata. Em situações de reparo de emergência, os técnicos muitas vezes têm pouco ou nenhum aviso antes da falha do equipamento; por isso, as equipes de manutenção devem treinar para responder rapidamente e minimizar o downtime.
Os procedimentos de manutenção de emergência podem ser caros quando envolvem paralisações, custos de mão de obra em horas extras e aquisição acelerada de peças de reposição. Eles são mais prejudiciais quando um reparo de emergência afeta um ativo crítico, como uma esteira transportadora em uma planta de fabricação, de que a organização precisa para suas operações centrais.
Como o downtime não planejado pode elevar os custos de reparo e aumentar a probabilidade de interrupções operacionais, as equipes de manutenção devem equilibrar as atividades de manutenção por quebra com abordagens de manutenção proativa, preventiva e preditiva.
A manutenção por quebra planejada, também chamada de manutenção deliberada por operação até a falha, é mais estratégica e econômica do que a manutenção por quebra não planejada.
Com uma abordagem planejada, as organizações permitem que equipamentos não críticos funcionem até falhar, porque isso é mais econômico do que repará-los proativamente. Essa abordagem de manutenção é mais eficaz com ativos não críticos e de baixo custo que não afetam o resultado financeiro da organização.
A manutenção por quebra planejada ajuda a reduzir tarefas de manutenção desnecessárias e a alocar melhor os recursos para os ativos críticos. No entanto, ela exige mais coordenação do que a manutenção não planejada, o que pode ser um obstáculo para organizações menos maduras.
Os cronogramas de manutenção em uma abordagem planejada devem incluir inspeções regulares para garantir que as falhas não gerem riscos de segurança ou interrupções operacionais maiores. Além disso, os técnicos precisam estar familiarizados com as ferramentas de software de CMMS capazes de avaliar e determinar quais ativos são adequados para a manutenção de baixo custo por operação até a falha.
Apesar da reputação de causar downtime e interrupções operacionais frequentes, a manutenção por quebra ainda pode ser uma ferramenta eficaz quando usada corretamente.
Veja a seguir uma análise mais detalhada de alguns de seus benefícios:
Embora a manutenção por quebra possa ser uma ferramenta eficaz em uma estratégia de manutenção equilibrada, ela apresenta riscos significativos que as organizações devem conhecer:
Apesar de suas deficiências, as operações de manutenção modernas ainda contam com a manutenção por quebra em aspectos importantes de suas estratégias gerais de manutenção.
Veja alguns exemplos de manutenção por quebra em diferentes setores:
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