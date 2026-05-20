O que é manutenção por quebra?

Diferentemente de algumas outras abordagens de gerenciamento de manutenção, a manutenção por quebra não envolve conservação regular nem atividades de manutenção de rotina destinadas a evitar falhas nos ativos.

Quando um equipamento falha em um programa de manutenção por quebra, um técnico de reparo diagnostica o problema e cria uma ordem de serviço. Enquanto outras abordagens de manutenção dependem do monitoramento baseado em condição (CBM) em tempo real e de análises preditivas, a manutenção por quebra é totalmente orientada por eventos: os trabalhos de manutenção começam apenas depois que um ativo falha.

A manutenção por quebra é uma das abordagens mais antigas e diretas para o gerenciamento de ativos e ainda é amplamente utilizada em muitos setores. Ambientes industriais, armazéns, instalações de saúde, infraestrutura de serviços públicos e frotas de transporte utilizam métodos de manutenção por quebra como parte central de sua estratégia de manutenção. De acordo com um relatório recente, somente em ambientes industriais, a manutenção por quebra foi a estratégia principal de 38% das equipes de manutenção.1

Embora a manutenção por quebra seja frequentemente vista de forma negativa, associada ao downtime não planejado e à manutenção de emergência, ela ainda pode ser uma ferramenta altamente eficaz quando usada estrategicamente. Equipes de manutenção sólidas contam com programas de manutenção proativa para seus ativos mais críticos e utilizam a manutenção por quebra para equipamentos não críticos.