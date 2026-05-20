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Gerenciamento de ativos

O que é manutenção por quebra?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado 20/05/2026

Manutenção por quebra: definição

A manutenção por quebra, também chamada de manutenção reativa e manutenção por operação até a falha, é uma estratégia de manutenção que as empresas utilizam para restaurar a funcionalidade dos ativos após uma falha de equipamento.

Diferentemente de algumas outras abordagens de gerenciamento de manutenção, a manutenção por quebra não envolve conservação regular nem atividades de manutenção de rotina destinadas a evitar falhas nos ativos.

Quando um equipamento falha em um programa de manutenção por quebra, um técnico de reparo diagnostica o problema e cria uma ordem de serviço. Enquanto outras abordagens de manutenção dependem do monitoramento baseado em condição (CBM) em tempo real e de análises preditivas, a manutenção por quebra é totalmente orientada por eventos: os trabalhos de manutenção começam apenas depois que um ativo falha.

A manutenção por quebra é uma das abordagens mais antigas e diretas para o gerenciamento de ativos e ainda é amplamente utilizada em muitos setores. Ambientes industriais, armazéns, instalações de saúde, infraestrutura de serviços públicos e frotas de transporte utilizam métodos de manutenção por quebra como parte central de sua estratégia de manutenção. De acordo com um relatório recente, somente em ambientes industriais, a manutenção por quebra foi a estratégia principal de 38% das equipes de manutenção.1

Embora a manutenção por quebra seja frequentemente vista de forma negativa, associada ao downtime não planejado e à manutenção de emergência, ela ainda pode ser uma ferramenta altamente eficaz quando usada estrategicamente. Equipes de manutenção sólidas contam com programas de manutenção proativa para seus ativos mais críticos e utilizam a manutenção por quebra para equipamentos não críticos.

CMMS para manutenção por quebra

Um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) é uma solução de software projetada para automatizar e aprimorar aspectos dos programas de manutenção modernos. Com o avanço da inteligência artificial (IA), do aprendizado de máquina (ML) e da Internet das Coisas (IoT), as ferramentas de CMMS se tornaram centrais em muitas estratégias de manutenção.

Em um programa de manutenção por quebra, o software de CMMS monitora quais ativos seguem planos de operação até a falha e quais precisam de manutenção regular por meio de outra abordagem.

Veja algumas das atividades de manutenção por quebra que as ferramentas de CMMS podem aprimorar:

Manutenção por quebra versus manutenção corretiva

A manutenção por quebra está intimamente relacionada a outro tipo de manutenção conhecido como manutenção corretiva, mas há diferenças importantes entre as duas.

Enquanto a manutenção por quebra só é necessária quando um equipamento falha, a manutenção corretiva pode ser usada ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos. Além disso, a manutenção corretiva geralmente se concentra em ativos com necessidades de reparo menos graves do que aqueles que exigem manutenção por quebra. Por fim, diferentemente da manutenção por quebra, a manutenção corretiva raramente causa downtime não planejado.

Ambas abordagens diferem significativamente da manutenção proativa, uma estratégia de manutenção que inclui táticas de manutenção preventiva e preditiva para ajudar a evitar totalmente as falhas de ativos.

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Como funciona a manutenção por quebra?

O processo de manutenção por quebra é relativamente simples em comparação com outros tipos de manutenção mais avançados. A seguir, uma análise detalhada de cada etapa.

1. Diagnóstico

Os reparos de manutenção por quebra começam quando os operadores identificam um ativo com defeito.

Um técnico diagnostica o problema com mais detalhes e documenta o defeito. O técnico cria uma ordem de serviço, normalmente usando uma ferramenta de CMMS, e descreve o problema em detalhes para a equipe de manutenção.

2. Priorização

Dependendo da criticidade do ativo danificado, a equipe de manutenção deve decidir se o repara imediatamente com procedimentos de manutenção de emergência ou se agenda o reparo para mais tarde.

Avaliar a criticidade dos ativos é uma das partes mais importantes da manutenção por quebra, porque, quando um equipamento não crítico falha, muitos ativos podem continuar operando sem interrupções. Por exemplo, trocar lâmpadas em uma instalação de armazenamento depois que elas queimam representa risco baixo ou nulo para as operações centrais do negócio; por isso, as lâmpadas costumam receber manutenção com uma abordagem de operação até a falha.

3. Reparo

Durante a fase de reparo da manutenção por quebra, os técnicos diagnosticam a causa raiz da falha do equipamento e substituem ou reparam os componentes danificados.

Os procedimentos de manutenção típicos dessa fase incluem inspeções, testes e desmontagem para isolar e resolver problemas. Outras atividades de manutenção durante a fase de reparo incluem substituir rolamentos desgastados, apertar ou afrouxar parafusos e até reconstruir todo um sistema de produção quando necessário.

O gerenciamento estratégico de estoque e as peças de reposição desempenham um papel importante durante o reparo, muitas vezes com o auxílio de um CMMS para distribuir peças e componentes de acordo com a criticidade dos ativos.

4. Testes

Antes de colocar o ativo de volta em serviço, os técnicos testam e documentam minuciosamente sua funcionalidade, avaliando os dados de manutenção anteriores e posteriores ao reparo para garantir que ele esteja funcionando corretamente.

As ferramentas de CMMS ajudam a aprimorar as futuras abordagens de manutenção nessa fase ao reunir e analisar o histórico de desempenho dos ativos, permitindo que os operadores identifiquem padrões e evitem o downtime não planejado.

Mixture of Experts | 12 de dezembro, episódio 85

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Tipos de manutenção por quebra

Existem dois tipos principais de manutenção por quebra: a manutenção por quebra não planejada e a manutenção por quebra planejada. As organizações precisam compreender profundamente cada um deles para construir uma estratégia de manutenção eficaz.

Manutenção por quebra planejada

A maioria dos planos de manutenção classifica a manutenção não planejada como uma forma de manutenção reativa e a utiliza estrategicamente quando o custo do downtime do ativo devido ao reparo excede o custo de sua falha.

Os programas de manutenção bem-sucedidos usam a manutenção por quebra não planejada apenas quando o equipamento falha inesperadamente e exige atenção imediata. Em situações de reparo de emergência, os técnicos muitas vezes têm pouco ou nenhum aviso antes da falha do equipamento; por isso, as equipes de manutenção devem treinar para responder rapidamente e minimizar o downtime.

Os procedimentos de manutenção de emergência podem ser caros quando envolvem paralisações, custos de mão de obra em horas extras e aquisição acelerada de peças de reposição. Eles são mais prejudiciais quando um reparo de emergência afeta um ativo crítico, como uma esteira transportadora em uma planta de fabricação, de que a organização precisa para suas operações centrais.

Como o downtime não planejado pode elevar os custos de reparo e aumentar a probabilidade de interrupções operacionais, as equipes de manutenção devem equilibrar as atividades de manutenção por quebra com abordagens de manutenção proativa, preventiva e preditiva.

Manutenção por quebra planejada

A manutenção por quebra planejada, também chamada de manutenção deliberada por operação até a falha, é mais estratégica e econômica do que a manutenção por quebra não planejada.

Com uma abordagem planejada, as organizações permitem que equipamentos não críticos funcionem até falhar, porque isso é mais econômico do que repará-los proativamente. Essa abordagem de manutenção é mais eficaz com ativos não críticos e de baixo custo que não afetam o resultado financeiro da organização.

A manutenção por quebra planejada ajuda a reduzir tarefas de manutenção desnecessárias e a alocar melhor os recursos para os ativos críticos. No entanto, ela exige mais coordenação do que a manutenção não planejada, o que pode ser um obstáculo para organizações menos maduras.

Os cronogramas de manutenção em uma abordagem planejada devem incluir inspeções regulares para garantir que as falhas não gerem riscos de segurança ou interrupções operacionais maiores. Além disso, os técnicos precisam estar familiarizados com as ferramentas de software de CMMS capazes de avaliar e determinar quais ativos são adequados para a manutenção de baixo custo por operação até a falha.

Benefícios da manutenção por quebra

Apesar da reputação de causar downtime e interrupções operacionais frequentes, a manutenção por quebra ainda pode ser uma ferramenta eficaz quando usada corretamente.

Veja a seguir uma análise mais detalhada de alguns de seus benefícios:

  • Menores custos iniciais de manutenção: a manutenção por quebra ajuda as organizações a reduzir os gastos iniciais com mão de obra, ferramentas e administração exigidos pelos cronogramas de manutenção proativa e preventiva. A manutenção por operação até a falha também é uma estratégia de manutenção altamente econômica em situações em que o custo de substituir um ativo é menor do que o de inspecioná-lo e repará-lo rotineiramente, e o risco para as operações gerais do negócio, caso ele falhe, é baixo.
  • Operações de manutenção simplificadas: a manutenção por quebra pode ajudar a simplificar as operações de manutenção, porque não exige planejamento extenso nem monitoramento de sistemas. As equipes podem reduzir as atividades de manutenção de rotina ou eliminá-las como parte de um plano eficaz de manutenção por quebra, diminuindo o custo de peças e mão de obra e limitando as paralisações do fluxo de trabalho.
  • Maior utilização dos ativos: os ativos que operam em um modelo de operação até a falha mantêm seu valor para a organização durante toda a sua vida útil. Em vez de substituir peças e componentes prematuramente, a manutenção por quebra garante que as empresas extraiam o máximo valor deles antes de serem retirados de operação. Essa abordagem ajuda a otimizar aspectos do desempenho do ciclo de vida dos ativos, especialmente para equipamentos de baixo custo e baixo risco com cronogramas de falha previsíveis.
  • Menos tarefas de manutenção desnecessárias: embora a manutenção preventiva tenha muitas vantagens, ela frequentemente gera um backlog de tarefas de manutenção de rotina redundantes e desnecessárias. Por exemplo, componentes que ainda têm uma vida útil restante substancial podem ser substituídos desnecessariamente em uma abordagem preventiva. A manutenção por quebra evita que isso aconteça ao garantir que os trabalhos de manutenção ocorram apenas quando um equipamento falha.

Desafios da manutenção por quebra

Embora a manutenção por quebra possa ser uma ferramenta eficaz em uma estratégia de manutenção equilibrada, ela apresenta riscos significativos que as organizações devem conhecer:

  • Downtime não planejado: um dos maiores motivos pelos quais as organizações resistem à manutenção por quebra é o downtime não planejado. Quando o equipamento falha inesperadamente, as operações do negócio podem parar completamente. O downtime inesperado prejudica a produtividade, reduz a eficiência operacional e pode causar danos generalizados à reputação. De acordo com um relatório recente, o downtime não planejado custa às empresas industriais no mínimo US$ 10.000 por hora e pode chegar a US$ 500.000 por hora.2
  • Custos de reparo mais altos: as atividades de manutenção de emergência costumam custar mais do que as atividades de manutenção planejada. Quando um ativo falha repentinamente, podem surgir custos de reparo inesperados, como mão de obra de contratados de emergência e envio acelerado de peças de reposição. Se o ativo sofrer uma falha catastrófica, isso pode paralisar as operações por dias ou até meses, aumentando exponencialmente os custos de reparo.
  • Riscos de segurança: falhas repentinas de equipamentos podem criar sérios riscos de segurança para os trabalhadores e danificar armazéns, plantas de fabricação e outras instalações. Por exemplo, máquinas industriais com defeito e quebras em sistemas elétricos e dispositivos pressurizados podem expor os funcionários a condições perigosas. Como a manutenção por quebra se concentra em reagir às falhas em vez de preveni-las, pode ser difícil treinar as equipes de manutenção para a variedade de situações que elas podem enfrentar ao realizar reparos de emergência.
  • Vida útil dos ativos mais curta: quebras repetidas reduzem a vida útil geral da maioria dos ativos, mesmo os de baixo custo. Operar equipamentos até a falha pode acelerar o desgaste, aumentar a sobrecarga em sistemas complexos e gerar falhas de equipamento em cascata. As organizações que precisam prolongar ao máximo o ciclo de vida dos ativos devem evitar a manutenção por quebra e, em vez disso, concentrar-se em programas de manutenção preventiva e preditiva.
  • Interrupções no fluxo de trabalho: a manutenção por quebra frequentemente interrompe a continuidade do fluxo de trabalho, paralisando os cronogramas de produção e complicando as operações centrais, especialmente quando é aplicada incorretamente a ativos críticos. Quando ativos críticos falham, as interrupções podem se propagar por toda uma cadeia de suprimentos, paralisando as operações do negócio até que o ativo seja reparado.

Exemplos de manutenção por quebra

Apesar de suas deficiências, as operações de manutenção modernas ainda contam com a manutenção por quebra em aspectos importantes de suas estratégias gerais de manutenção.

Veja alguns exemplos de manutenção por quebra em diferentes setores:

  • Sistemas de iluminação: a maioria das organizações mantém os sistemas de iluminação com uma abordagem de operação até a falha, já que as lâmpadas são equipamentos não críticos e baratos de substituir. A manutenção por quebra planejada garante que as lâmpadas em armazéns, edifícios de escritórios e outras instalações funcionem até o fim de sua vida útil e sejam substituídas prontamente.
  • Componentes de fabricação: no setor de fabricação, os técnicos aplicam a manutenção por quebra à maioria das peças e sistemas de máquinas que não afetam diretamente a produção. Por exemplo, as equipes de gerenciamento de instalações costumam permitir que unidades secundárias, como ventiladores ou esteiras transportadoras de reserva, funcionem até falhar, porque repará-las ou substituí-las é fácil e barato.
  • Frotas de veículos: os gerentes de frota contam com a manutenção por operação até a falha para todos os veículos que estão próximos do fim de sua vida útil. Em vez de investir pesadamente em manutenção proativa, os operadores costumam reservar peças e componentes de reposição para veículos mais novos, porque grandes custos de reparo em veículos mais antigos podem exceder seu valor de substituição.
  • Equipamentos de TI não críticos: em ambientes de TI, os gerentes aplicam a manutenção por quebra a periféricos como teclados, monitores e impressoras. No entanto, os ecossistemas de TI são altamente interconectados, e os gerentes de manutenção que dependem excessivamente da manutenção por quebra correm o risco de falhas de equipamento que podem causar um efeito cascata e afetar outros sistemas e equipamentos.
  • Serviços públicos e infraestrutura de energia: embora os fornecedores de energia normalmente evitem a manutenção por quebra para ativos críticos, eles frequentemente recorrem a ela para dar manutenção aos ativos menos críticos. Entre os exemplos de ativos que o setor de serviços públicos e energia mantém em um plano de operação até a falha estão sistemas de backup não essenciais, telas de monitoramento remoto de condição e transformadores antigos.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    Notas de rodapé

    1 25 Maintenance Stats You Need for 2026, MaintainX, 17 de outubro de 2025

    2 Industrial downtime costs up to $500,000 per hour and can happen every week, ABB e Sapio Research, 14 de outubro de 2025