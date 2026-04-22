agricultor inspecionando o óleo em seu trator
Operações de negócios

O que é manutenção corretiva?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado 22/04/2026

Definição de manutenção corretiva

A manutenção corretiva é uma abordagem de manutenção popular que se concentra no reparo de ativos após uma avaria. Na prática, a manutenção corretiva se diferencia de outros tipos de manutenção, pois não é proativa; ela ocorre apenas quando um ativo apresenta mau funcionamento.

Nas abordagens modernas de gestão de manutenção, a manutenção corretiva é considerada um dos três tipos principais de manutenção, juntamente com a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. A manutenção corretiva engloba tanto correções rápidas realizadas imediatamente após uma pane quanto intervenções planejadas realizadas posteriormente.

Em sua essência, a manutenção corretiva ajuda as equipes a tomarem medidas corretivas quando um ativo apresenta falhas. Os técnicos que realizam manutenção corretiva normalmente executam uma ampla gama de tarefas de manutenção, desde pequenos ajustes até grandes revisões, com o objetivo de devolver o ativo à sua condição operacional o mais rápido possível.

O que desencadeia a manutenção corretiva?

Diversos fatores podem desencadear um programa de manutenção corretiva, incluindo:

  • Falha ou avaria inesperada do equipamento
  • Detecção de falhas durante inspeções de rotina
  • Alertas baseados nas condições dos sistemas de monitoramento
  • Desgaste normal
  • Incidentes de segurança no ambiente de trabalho
  • Violações de conformidade

Quais tipos de equipamentos devem ser reparados usando a manutenção corretiva?

Estes são os casos mais comuns em que a manutenção corretiva é mais econômica e prática do que outros tipos de manutenção:

  • Ativos não críticos, nos quais é improvável que a falha dos ativos afete os processos críticos de negócios
  • Equipamentos de baixo custo, nos quais substituir um componente é mais barato do que recorrer a abordagens de manutenção preventiva
  • Sistemas equipados com redundâncias e backups
  • Ativos com padrões de falha imprevisíveis
  • Equipamentos com expectativa de vida útil e necessidade operacional de curto prazo

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Manutenção reativa versus manutenção corretiva

A manutenção reativa refere-se especificamente a uma abordagem de manutenção em que os técnicos consertam o equipamento somente depois que ele falha. A falha inesperada de um ativo crítico, por exemplo, frequentemente desencadeia uma abordagem de manutenção reativa. As equipes de manutenção detectam a avaria e respondem com reparos de emergência, muitas vezes sob pressão de tempo, para evitar um downtime dispendioso.

A manutenção corretiva é mais abrangente do que a manutenção reativa e engloba tanto a manutenção corretiva não planejada quanto a planejada, reparos identificados como resultado de uma falha inesperada ou durante inspeções de rotina e monitoramento de condição (CM).

Do ponto de vista da gestão de manutenção, a manutenção reativa é considerada um subconjunto da manutenção corretiva.

Manutenção preventiva versus manutenção corretiva

A manutenção preventiva e a manutenção corretiva são abordagens fundamentalmente diferentes da manutenção de ativos.

A manutenção preventiva visa reduzir a probabilidade de falhas nos equipamentos por meio de inspeções de rotina e tarefas de manutenção programadas. A manutenção corretiva, no entanto, só é aplicada depois que um ativo apresenta defeito.Segundo um relatório recente, a manutenção preventiva pode reduzir os custos totais de manutenção em 12 a 18%.1

Uma estratégia de manutenção preventiva bem projetada geralmente inclui aspectos da manutenção corretiva para lidar com falhas inesperadas de equipamentos e reduzir a duração do downtime não planejado, que pode custar milhões às empresas.

Os programas de manutenção preventiva são geralmente mais avançados tecnologicamente devido à sua integração mais profunda de inteligência artificial (IA) e Internet das coisas (IOT). No entanto, ainda não é possível eliminar completamente a possibilidade de falhas no equipamento que exijam intervenção imediata.

Principais diferenças entre programas de manutenção corretiva e preventiva:

  • Tempo: as equipes de manutenção programam a manutenção preventiva com antecedência, geralmente em um momento ideal para as operações da empresa. Elas contam com a manutenção corretiva para quando o equipamento apresenta problemas inesperados.
  • Caso de uso: os técnicos contam com a manutenção preventiva para evitar falhas nos equipamentos e interrupções no trabalho. A manutenção corretiva é usada para restaurar a funcionalidade dos ativos.
  • Estrutura de custos: os gerentes de manutenção geralmente podem distribuir os custos de manutenção preventiva ao longo do tempo, agendando reparos de forma estratégica. A manutenção corretiva exige gastos imediatos e não planejados em reparos de emergência e peças de reposição.
  • Impacto nas operações comerciais: os programas de manutenção preventiva ajudam a reduzir o downtime inesperado ao agendar reparos com antecedência. A manutenção corretiva muitas vezes resulta em paralisações de trabalho enquanto as equipes de reparo lidam com falhas nos equipamentos.
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Os seis passos da manutenção corretiva

As abordagens de manutenção corretiva seguem um processo de seis etapas que começa quando um ativo falha e termina quando ele é restaurado ao seu funcionamento normal e a causa raiz da falha é identificada.

1. Detecção

As equipes de manutenção identificam uma peça de equipamento com falha por meio de inspeções de rotina ou monitoramento automatizado e geram uma ordem de serviço.

O surgimento de sistemas avançados de monitoramento de manutenção computadorizados (CMMS) levou ao aumento da automação dessa etapa.Os sistemas avançados geram ordens de serviço por conta própria e enviam notificações ou alertas para os trabalhadores em campo por meio de dispositivos móveis.

2. Resolução de problemas e planejamento

Durante a fase de resolução de problemas e planejamento, os técnicos de manutenção tentam diagnosticar o problema que levou à falha do equipamento e estabelecer sua causa raiz.

Assim que tiverem uma ideia clara do que aconteceu, eles elaboram um plano para resolver o problema e selecionam as peças de reposição adequadas para reparar o equipamento.

3. Reparo

A fase de reparo do processo de manutenção corretiva geralmente é a mais longa e difícil.

Muitas vezes, os técnicos precisam esperar que as peças de reposição cheguem antes de poderem começar o trabalho. Assim que as peças necessárias chegam ao local, eles trabalham com cuidado e diligência para restaurar o equipamento afetado ao seu funcionamento normal.

4. Testes

Antes de reintegrar os ativos reparados nos processos de negócios, os técnicos de manutenção testam seu desempenho e confiabilidade.

Normalmente, esta etapa envolve uma série de passos adicionais necessários para validar o funcionamento dos equipamentos ativos e colocá-los de volta em funcionamento.

5. Documentação

Os técnicos modernos de manutenção e reparo de ativos devem documentar minuciosamente cada etapa de seus processos de reparo para cumprir as regulamentações e garantir condições de trabalho seguras.

Novamente, as ferramentas avançadas de CMMS desempenham um papel na automação de aspectos dessa etapa, como o fechamento de ordens de serviço, registro de falhas e captura de fotos. As ferramentas de CMMS ajudam as equipes de manutenção a reduzir seu tempo médio de reparo (MTTR), uma métrica fundamental para avaliar seu desempenho.

As ferramentas de CMMS podem detectar automaticamente falhas nos equipamentos e gerar ordens de serviço, enviando um técnico de manutenção até o local da falha.

As ordens de serviço típicas geradas pelo CMMS incluem:

  • Uma descrição detalhada do equipamento com defeito e como ele falhou
  • Registros com a data, o horário e o local exatos da falha
  • Descobertas da análise de causa raiz com base nos dados históricos disponíveis
  • Tarefas de manutenção corretiva realizadas no passado
  • Peças de reposição usadas em reparos anteriores
  • Horas de mão de obra acumuladas e custos de reparos anteriores
  • Duração provável do downtime do equipamento e as interrupções resultantes nos processos de negócios

6. Análise da causa raiz

Durante a fase de análise da causa raiz, as equipes de manutenção tentam identificar a causa subjacente de uma falha e elaborar um plano para evitar a recorrência.

As ferramentas modernas de CMMS criam registros pesquisáveis de cada falha e reparo a que um ativo foi submetido e aplicam análises aprimoradas por IA para identificar tendências e padrões nos dados históricos.

Tipos de manutenção corretiva

As organizações contam com dois tipos de manutenção corretiva, a planejada e a não planejada:

  • Manutenção corretiva planejada: quando os técnicos detectam uma falha, as organizações usam a manutenção corretiva planejada para agendar os reparos para uma data posterior. A manutenção corretiva planejada ajuda as organizações a reduzir a interrupção operacional que pode ocorrer quando o equipamento falha inesperadamente.
  • Manutenção corretiva não planejada: a manutenção corretiva não planejada é a manutenção imediata que ocorre em resposta a um mau funcionamento do equipamento. As empresas dependem da manutenção corretiva não planejada principalmente para realizar reparos de emergência em equipamentos que estão passando por downtime devido a uma avaria.

Benefícios da manutenção corretiva

Embora mais antiga e menos tecnologicamente avançada do que outras abordagens de manutenção, a manutenção corretiva ainda desempenha um papel importante em programas de manutenção modernos e bem equilibrados. Estes são alguns de seus benefícios mais comuns:

  • Custos mais baixos para determinados ativos: a manutenção corretiva oferece uma alternativa de baixo custo e baixo risco para manter ativos que não são críticos para os processos de negócios principais. Às vezes, levar o equipamento à falha e empregar a manutenção corretiva para repará-lo ou substituí-lo ajuda as equipes a reduzir os custos de mão de obra e evitar tarefas de manutenção desnecessárias.
  • Menos planejamento: os programas de manutenção corretiva não exigem tanto planejamento inicial para serem executados e lidam com os problemas à medida que surgem, em vez de seguir um cronograma rigorosamente planejado. As organizações que implementam uma abordagem de manutenção corretiva ou de execução até a falha podem alocar menos recursos para inspeções de rotina e reparar ou substituir o equipamento apenas quando ele quebra.
  • Redução do risco de falhas induzidas pela manutenção: a manutenção preventiva e preditiva exige que os técnicos intervenham proativamente, mesmo quando um equipamento está funcionando corretamente. Embora essas tarefas de manutenção sejam bem intencionadas, elas podem resultar em falhas inesperadas quando executadas de forma incorreta, especialmente em sistemas complexos. A manutenção corretiva reduz o risco de erro humano e remontagem inadequada que possam prejudicar um sistema estável.
  • Maior flexibilidade: a manutenção corretiva é mais flexível do que outras atividades de manutenção, possibilitando que as organizações adaptem os planos de manutenção para atender às demandas do mundo real, como falhas inesperadas de equipamentos e mudanças repentinas nas condições. Essa abordagem torna a manutenção corretiva altamente responsiva às mudanças no ambiente, ao contrário de outras abordagens de manutenção que exigem planejamento e programação cuidadosos.
  • Maior eficiência: a manutenção corretiva é mais eficiente em termos de recursos do que outros tipos de programas de manutenção porque permite que as equipes aloquem melhor os recursos onde eles são mais necessários. Recursos valiosos, como o tempo do técnico e o inventário de peças, podem ser focados mais de perto nos ativos que afetam diretamente as operações comerciais. Essa abordagem ajuda a manter as tarefas de manutenção focadas em ativos de alta prioridade e permite que os ativos de baixa prioridade operem até a falha sem consequências graves.
  • Melhoria contínua: a manutenção corretiva permite a melhoria contínua entre as equipes e sistemas de manutenção por meio da análise rigorosa dos dados de manutenção coletados em eventos de reparo. Com o tempo, as ferramentas de CMMS conseguem detectar padrões de falhas e recorrência de problemas, além de estimar os custos de reparo com base em eventos passados.

Desafios da manutenção corretiva

Há também alguns desafios notáveis associados à manutenção corretiva:

  • Tempo de downtime: permitir que os ativos sejam executados sem monitoramento pode resultar em um downtime não planejado quando, por fim, quebram. Dependendo da complexidade do ativo, de sua essencialidade para os principais processos de negócio e das peças e mão de obra necessárias para seu reparo, a manutenção corretiva pode ser disruptiva e impactar a produtividade.
  • Custos de manutenção inesperados: o custo inesperado de realizar reparos de emergência e pagar pelo envio rápido de peças sobressalentes e horas extras de mão de obra pode ser disruptivo para os programas de manutenção. Embora a redução dos custos associados à manutenção dos ativos menos críticos seja uma vantagem dos programas de manutenção corretiva, os gestores devem ponderar essa redução em relação ao potencial de uma despesa repentina e não planejada quando os ativos falharem inesperadamente.
  • Aumento do risco à segurança do trabalhador: falhas inesperadas nos equipamentos causam riscos de segurança para os trabalhadores, especialmente nos setores de fabricação, serviços públicos e saúde. Quando o equipamento não se comporta de maneira consistente, ele pode fazer com que uma área segura e controlada se torne perigosa em um instante.

Por que a manutenção corretiva tem uma percepção negativa entre os profissionais do setor?

A manutenção corretiva tem uma reputação ruim na maioria dos ambientes modernos de manutenção porque está associada a avarias, falhas de equipamentos e interrupções nos processos de negócios principais. Embora esses problemas possam ter ocorrido no passado, muitas abordagens modernas de manutenção corretiva a combinam estrategicamente com práticas de manutenção preditiva para evitar esses resultados negativos.

Quando as equipes de manutenção contam com a manutenção preditiva para a manutenção crítica ativa e usam a manutenção corretiva para as menos críticas, a manutenção corretiva ajuda a reduzir os custos e utilizar os recursos onde necessário.

Como implementar a manutenção corretiva em uma estratégia de manutenção equilibrada

Estratégias de manutenção modernas e equilibradas dependem de múltiplas abordagens para manter a integridade e o desempenho dos ativos e prolongar ao máximo seus ciclos de vida.

As equipes de manutenção geralmente implementam a manutenção corretiva juntamente com a manutenção preditiva, preventiva e baseada em condições para obter os melhores resultados. Estes são alguns dos fatores que eles avaliam ao considerar o tipo de manutenção certa para um ativo.

  • Criticidade: ativos críticos, ativos onde a falha interromperia os principais processos dos negócios, normalmente não são mantidos usando uma abordagem de manutenção corretiva. Os ativos críticos devem ser mantidos com estratégias proativas e preditivas que priorizem a continuidade dos negócios.
  • Risco: para selecionar a abordagem de manutenção correta para um ativo, os gerentes de manutenção avaliam os riscos relacionados às falhas dos equipamentos, incluindo a segurança dos funcionários e o impacto financeiro e operacional. A manutenção corretiva e as abordagens de execução até a falha são mais apropriadas para ativos de baixo risco e baixo custo, onde é improvável que uma falha interrompa os principais processos dos negócios.
  • Integração com CMMS: as ferramentas modernas de CMMS podem melhorar drasticamente os resultados da manutenção corretiva, reduzindo o custo ou o risco e documentando e analisando rigorosamente cada reparo realizado. A documentação do CMMS fortalece a conformidade em setores altamente regulamentados, como saúde e serviços financeiros, ao mesmo tempo que reduz o risco de violações dispendiosas.
  • Melhoria contínua: a análise da causa raiz e o acompanhamento dos principais indicadores de desempenho (KPI) nos processos de manutenção corretiva ajudam as equipes de manutenção a melhorar os resultados ao longo do tempo. Os dados sobre falhas coletados durante a manutenção corretiva podem ajudar a aprimorar os métodos de manutenção proativa, preditiva e preventiva no futuro.

KPIs e métricas de manutenção corretiva

As organizações dependem de vários KPIs para avaliar o desempenho de seus programas de manutenção corretiva. O setor de manutenção costuma utilizar estas métricas para ajudar as equipes a melhorar e aperfeiçoar suas abordagens de manutenção:

  • Tempo médio de reparo (MTTR): o tempo médio de reparo (MTTR), às vezes referido como tempo médio de recuperação, mede o tempo que os técnicos levam para reparar um equipamento que falhou e restaurar sua funcionalidade.
  • Tempo médio entre falhas (MTBF): tempo médio entre falhas (MTBF) é uma medida da confiabilidade de um sistema ou componente. Na manutenção corretiva, o MTBF é crucial porque ajuda as equipes a estimar por quanto tempo um equipamento pode operar antes de falhar novamente.
  • Duração do downtime: a duração do downtime mede a quantidade total de tempo em que um equipamento fica indisponível devido a uma falha ou avaria.
  • Custos de manutenção: o custo total de manutenção de um ativo, incluindo mão de obra, peças de reposição e perdas operacionais devido ao downtime.
  • Taxa de conclusão da ordem de serviço: a taxa na qual as equipes de manutenção executam com segurança o trabalho necessário para a manutenção dos ativos. Ela acompanha a eficiência das equipes de manutenção dos ativos.
  • Frequência das falhas: o número de falhas do equipamento durante um período específico. Ela mede a eficácia geral de um programa de manutenção dos ativos.
  • Relação entre manutenção planejada e não planejada: a relação entre manutenção planejada e não planejada mede a proporção entre uma manutenção planejada e proativa que uma equipe realiza em comparação com as tarefas de manutenção não planejada e reativa.

Exemplos reais de manutenção corretiva

Veja abaixo como a manutenção corretiva é usada em diferentes setores:

  • Fabricação: o setor de fabricação implementa a manutenção corretiva principalmente para reparar equipamentos da linha de produção após quebras. Por exemplo, uma esteira transportadora com defeito pode precisar de substituição imediata após uma falha do equipamento para minimizar o downtime e restabelecer as operações comerciais normais.
  • Instalações: os gerentes de edifícios usam a manutenção corretiva para reparar sistemas HVAC e outros ativos complexos comuns em edifícios comerciais. Se esses sistemas falharem durante o pico de uso, as equipes de manutenção devem realizar reparos de emergência para restaurar funções críticas, como calor, ar condicionado e controle de umidade.
  • TI: na gestão de ativos de TI (ITAM), as tarefas comuns de manutenção corretiva incluem a restauração de servidores e componentes de rede após falhas. Esse tipo de atividade geralmente envolve a reinicialização de sistemas, a substituição de componentes com falha e a aplicação de patches para resolver problemas de software.
  • Frotas de veículos: as equipes de manutenção de frotas muitas vezes dependem de uma manutenção corretiva para lidar com as quebras de veículos. Por exemplo, quando o motor de um caminhão falha, os mecânicos devem repará-lo no local ou rebocá-lo até uma instalação de manutenção para que ele volte a funcionar.
  • Saúde: no setor da saúde, a manutenção corretiva ajuda a restaurar o funcionamento de sistemas médicos complexos após falhas. Por exemplo, um dispositivo de imagem com mau funcionamento causará interrupções no atendimento dos pacientes se os técnicos não o consertarem imediatamente.
  • Serviços públicos: as organizações de serviços públicos dependem da manutenção corretiva para restaurar uma ampla gama de ativos, incluindo linhas de energia elétrica, transformadores e sistemas de água. A resposta rápida é essencial na manutenção de serviços públicos para minimizar as interrupções e manter os trabalhadores e o público seguros.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    Notas de rodapé

    1. Estatísticas de manutenção preventiva, Gitnux, 2026