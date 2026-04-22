O que é manutenção corretiva?

A manutenção preventiva e a manutenção corretiva são abordagens fundamentalmente diferentes da manutenção de ativos.

A manutenção preventiva visa reduzir a probabilidade de falhas nos equipamentos por meio de inspeções de rotina e tarefas de manutenção programadas. A manutenção corretiva, no entanto, só é aplicada depois que um ativo apresenta defeito.Segundo um relatório recente, a manutenção preventiva pode reduzir os custos totais de manutenção em 12 a 18%.1

Uma estratégia de manutenção preventiva bem projetada geralmente inclui aspectos da manutenção corretiva para lidar com falhas inesperadas de equipamentos e reduzir a duração do downtime não planejado, que pode custar milhões às empresas.

Os programas de manutenção preventiva são geralmente mais avançados tecnologicamente devido à sua integração mais profunda de inteligência artificial (IA) e Internet das coisas (IOT). No entanto, ainda não é possível eliminar completamente a possibilidade de falhas no equipamento que exijam intervenção imediata.

Principais diferenças entre programas de manutenção corretiva e preventiva: