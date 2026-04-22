O que é manutenção corretiva?

A manutenção corretiva é uma abordagem de manutenção popular que se concentra no reparo de ativos após uma avaria. Na prática, a manutenção corretiva se diferencia de outros tipos de manutenção, pois não é proativa; ela ocorre apenas quando um ativo apresenta mau funcionamento.
Nas abordagens modernas de gestão de manutenção, a manutenção corretiva é considerada um dos três tipos principais de manutenção, juntamente com a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. A manutenção corretiva engloba tanto correções rápidas realizadas imediatamente após uma pane quanto intervenções planejadas realizadas posteriormente.
Em sua essência, a manutenção corretiva ajuda as equipes a tomarem medidas corretivas quando um ativo apresenta falhas. Os técnicos que realizam manutenção corretiva normalmente executam uma ampla gama de tarefas de manutenção, desde pequenos ajustes até grandes revisões, com o objetivo de devolver o ativo à sua condição operacional o mais rápido possível.
Diversos fatores podem desencadear um programa de manutenção corretiva, incluindo:
Estes são os casos mais comuns em que a manutenção corretiva é mais econômica e prática do que outros tipos de manutenção:
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A manutenção reativa refere-se especificamente a uma abordagem de manutenção em que os técnicos consertam o equipamento somente depois que ele falha. A falha inesperada de um ativo crítico, por exemplo, frequentemente desencadeia uma abordagem de manutenção reativa. As equipes de manutenção detectam a avaria e respondem com reparos de emergência, muitas vezes sob pressão de tempo, para evitar um downtime dispendioso.
A manutenção corretiva é mais abrangente do que a manutenção reativa e engloba tanto a manutenção corretiva não planejada quanto a planejada, reparos identificados como resultado de uma falha inesperada ou durante inspeções de rotina e monitoramento de condição (CM).
Do ponto de vista da gestão de manutenção, a manutenção reativa é considerada um subconjunto da manutenção corretiva.
A manutenção preventiva e a manutenção corretiva são abordagens fundamentalmente diferentes da manutenção de ativos.
A manutenção preventiva visa reduzir a probabilidade de falhas nos equipamentos por meio de inspeções de rotina e tarefas de manutenção programadas. A manutenção corretiva, no entanto, só é aplicada depois que um ativo apresenta defeito.Segundo um relatório recente, a manutenção preventiva pode reduzir os custos totais de manutenção em 12 a 18%.1
Uma estratégia de manutenção preventiva bem projetada geralmente inclui aspectos da manutenção corretiva para lidar com falhas inesperadas de equipamentos e reduzir a duração do downtime não planejado, que pode custar milhões às empresas.
Os programas de manutenção preventiva são geralmente mais avançados tecnologicamente devido à sua integração mais profunda de inteligência artificial (IA) e Internet das coisas (IOT). No entanto, ainda não é possível eliminar completamente a possibilidade de falhas no equipamento que exijam intervenção imediata.
Principais diferenças entre programas de manutenção corretiva e preventiva:
As abordagens de manutenção corretiva seguem um processo de seis etapas que começa quando um ativo falha e termina quando ele é restaurado ao seu funcionamento normal e a causa raiz da falha é identificada.
As equipes de manutenção identificam uma peça de equipamento com falha por meio de inspeções de rotina ou monitoramento automatizado e geram uma ordem de serviço.
O surgimento de sistemas avançados de monitoramento de manutenção computadorizados (CMMS) levou ao aumento da automação dessa etapa.Os sistemas avançados geram ordens de serviço por conta própria e enviam notificações ou alertas para os trabalhadores em campo por meio de dispositivos móveis.
Durante a fase de resolução de problemas e planejamento, os técnicos de manutenção tentam diagnosticar o problema que levou à falha do equipamento e estabelecer sua causa raiz.
Assim que tiverem uma ideia clara do que aconteceu, eles elaboram um plano para resolver o problema e selecionam as peças de reposição adequadas para reparar o equipamento.
A fase de reparo do processo de manutenção corretiva geralmente é a mais longa e difícil.
Muitas vezes, os técnicos precisam esperar que as peças de reposição cheguem antes de poderem começar o trabalho. Assim que as peças necessárias chegam ao local, eles trabalham com cuidado e diligência para restaurar o equipamento afetado ao seu funcionamento normal.
Antes de reintegrar os ativos reparados nos processos de negócios, os técnicos de manutenção testam seu desempenho e confiabilidade.
Normalmente, esta etapa envolve uma série de passos adicionais necessários para validar o funcionamento dos equipamentos ativos e colocá-los de volta em funcionamento.
Os técnicos modernos de manutenção e reparo de ativos devem documentar minuciosamente cada etapa de seus processos de reparo para cumprir as regulamentações e garantir condições de trabalho seguras.
Novamente, as ferramentas avançadas de CMMS desempenham um papel na automação de aspectos dessa etapa, como o fechamento de ordens de serviço, registro de falhas e captura de fotos. As ferramentas de CMMS ajudam as equipes de manutenção a reduzir seu tempo médio de reparo (MTTR), uma métrica fundamental para avaliar seu desempenho.
As ferramentas de CMMS podem detectar automaticamente falhas nos equipamentos e gerar ordens de serviço, enviando um técnico de manutenção até o local da falha.
As ordens de serviço típicas geradas pelo CMMS incluem:
Durante a fase de análise da causa raiz, as equipes de manutenção tentam identificar a causa subjacente de uma falha e elaborar um plano para evitar a recorrência.
As ferramentas modernas de CMMS criam registros pesquisáveis de cada falha e reparo a que um ativo foi submetido e aplicam análises aprimoradas por IA para identificar tendências e padrões nos dados históricos.
As organizações contam com dois tipos de manutenção corretiva, a planejada e a não planejada:
Embora mais antiga e menos tecnologicamente avançada do que outras abordagens de manutenção, a manutenção corretiva ainda desempenha um papel importante em programas de manutenção modernos e bem equilibrados. Estes são alguns de seus benefícios mais comuns:
Há também alguns desafios notáveis associados à manutenção corretiva:
A manutenção corretiva tem uma reputação ruim na maioria dos ambientes modernos de manutenção porque está associada a avarias, falhas de equipamentos e interrupções nos processos de negócios principais. Embora esses problemas possam ter ocorrido no passado, muitas abordagens modernas de manutenção corretiva a combinam estrategicamente com práticas de manutenção preditiva para evitar esses resultados negativos.
Quando as equipes de manutenção contam com a manutenção preditiva para a manutenção crítica ativa e usam a manutenção corretiva para as menos críticas, a manutenção corretiva ajuda a reduzir os custos e utilizar os recursos onde necessário.
Estratégias de manutenção modernas e equilibradas dependem de múltiplas abordagens para manter a integridade e o desempenho dos ativos e prolongar ao máximo seus ciclos de vida.
As equipes de manutenção geralmente implementam a manutenção corretiva juntamente com a manutenção preditiva, preventiva e baseada em condições para obter os melhores resultados. Estes são alguns dos fatores que eles avaliam ao considerar o tipo de manutenção certa para um ativo.
As organizações dependem de vários KPIs para avaliar o desempenho de seus programas de manutenção corretiva. O setor de manutenção costuma utilizar estas métricas para ajudar as equipes a melhorar e aperfeiçoar suas abordagens de manutenção:
Veja abaixo como a manutenção corretiva é usada em diferentes setores:
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