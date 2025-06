O que é uma estratégia de manutenção?

Imagine que você deixa cair e quebra a tela de um celular antigo. Ao levá-lo à oficina, você pode descobrir que o custo de consertar aquela tela, dada a idade do telefone, é mais caro do que comprar um novo. Isto também pode acontecer em empresas onde não é rentável reparar ou intervir para consertar o equipamento antes que este se quebre.

Esse tipo de manutenção lida com ativos que precisam de serviço ou que falharam. Para a maioria das organizações, responder a ativos que falham acaba sendo caro, prejudicial ao processo de manufatura e, por meio da manutenção centrada na confiabilidade (RCM), totalmente evitável ao priorizar formas alternativas de manutenção.

Uma forma semelhante de manutenção reativa é a "run-to-failure", que é uma abordagem de manutenção na qual as empresas permitem propositalmente que falhas de equipamentos aconteçam para manter as despesas de manutenção baixas. Geralmente é usado apenas com ativos específicos da instalação, como lâmpadas, baterias, notebooks ou cartuchos de impressora, todos os quais não são reparáveis ou custarão mais para reparar do que para deixar parar de funcionar e substituir por peças sobressalentes.

A manutenção reativa, como disciplina abrangente, é menos popular com o avanço das organizações orientadas por dados, que podem contar com mais informações para tomar decisões conscientes sobre como abordar a manutenção. Embora seja usada com frequência quando o custo de manutenção preventiva de peças ainda funcionais pode não compensar, uma desvantagem inevitável é que ela gera downtime não planejado enquanto as empresas correm para substituir as peças.