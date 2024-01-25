O inventário de peças de reposição para MRO varia de acordo com o segmento e o equipamento, abrangendo desde itens específicos até suprimentos mais básicos. Esses suprimentos incluem desde grandes itens de infraestrutura, como turbinas, geradores, transformadores e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, até itens menores, como engrenagens, graxa e esfregões. Muitas empresas com uso intensivo de ativos estão priorizando a otimização de inventário devido às pressões para cumprir as crescentes regulamentações do segmento 4.0, passar pela transformação digital e pela necessidade de redução de custos.

Com o tempo, os gerentes de estoque testaram diferentes abordagens para determinar a melhor opção para suas organizações.

Durante muitos anos, as empresas favoreceram as operações just-in-time como a abordagem mais lógica para gerenciar o estoque e minimizar os custos de armazenagem. No entanto, as recentes interrupções na cadeia de suprimentos global, devido à pandemia e a problemas específicos de cada região, pegaram muitos de surpresa.

Se as operações precisassem de uma peça de reposição que não estivesse disponível, isso frequentemente resultava em downtime do equipamento ou em custos elevados de falta de estoque. Mesmo no passado, esse método já gerava despesas adicionais com expedição ou remessa, além de preocupações com a qualidade das peças.

Considerando que a IDC entrevistou 37% das empresas que gerenciam o estoque de peças de reposição usando planilhas, e-mail, pastas compartilhadas ou uma abordagem incerta, fica evidente que essa prática acarreta mais riscos do que pode parecer.2 A menos que sua previsão de demanda seja precisa, adotar uma abordagem reativa pode se mostrar menos eficiente.

Agora, considere a abordagem just-in-case . Alguns gerentes optam por estocar uma maior quantidade de peças sobressalentes devido a atrasos e outras consequências negativas ocorridas no passado. Manter o estoque de segurança é benéfico, mas o estoque excessivo gera custos e exige um tempo significativo de gerenciamento. Quando os ativos não têm atribuições críticas e prioritárias, há o risco de acumular peças desnecessárias que podem ficar obsoletas nas prateleiras. Isso, por sua vez, inicia um ciclo contínuo de gastos com esforços de redução de estoque.