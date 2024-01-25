Tags
Operações de negócios

Otimização de peças sobressalentes de MRO

Três engenheiros conversando entre si na fábrica olhando para o iPad

Muitos gerentes em setores com uso intensivo de ativos, como energia, utilitários ou manufatura de processos, realizam um ato delicado de equilíbrio ao gerenciar o inventário. Encontrar o equilíbrio certo é fundamental para ajudar a garantir o sucesso das iniciativas de manutenção, reparo e operações (MRO), especificamente das peças de reposição que as apoiam.

O que está em jogo?

Independentemente de os processos de MRO lidarem com manutenção, falhas de serviço ou revisões de parada programada, os resultados desejados são os mesmos: entregar níveis de serviço mais elevados, funcionar de forma segura e sustentável, operar com eficiência e reduzir o downtime não planejado e custoso.

Um relatório recente mostra um aumento significativo no custo do downtime de fabricação de 2021 a 2022, com empresas da Fortune Global 500 perdendo 11% de seu faturamento anual, o que equivale a quase USD 1,5 trilhão, um aumento em relação aos USD 864 bilhões em 2019 e 2020. 1

Outro estudo revelou:

O pêndulo oscilante

O inventário de peças de reposição para MRO varia de acordo com o segmento e o equipamento, abrangendo desde itens específicos até suprimentos mais básicos. Esses suprimentos incluem desde grandes itens de infraestrutura, como turbinas, geradores, transformadores e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, até itens menores, como engrenagens, graxa e esfregões. Muitas empresas com uso intensivo de ativos estão priorizando a otimização de inventário devido às pressões para cumprir as crescentes regulamentações do segmento 4.0, passar pela transformação digital e pela necessidade de redução de custos.

Com o tempo, os gerentes de estoque testaram diferentes abordagens para determinar a melhor opção para suas organizações.

Durante muitos anos, as empresas favoreceram as operações just-in-time como a abordagem mais lógica para gerenciar o estoque e minimizar os custos de armazenagem. No entanto, as recentes interrupções na cadeia de suprimentos global, devido à pandemia e a problemas específicos de cada região, pegaram muitos de surpresa.

Se as operações precisassem de uma peça de reposição que não estivesse disponível, isso frequentemente resultava em downtime do equipamento ou em custos elevados de falta de estoque. Mesmo no passado, esse método já gerava despesas adicionais com expedição ou remessa, além de preocupações com a qualidade das peças.

Considerando que a IDC entrevistou 37% das empresas que gerenciam o estoque de peças de reposição usando planilhas, e-mail, pastas compartilhadas ou uma abordagem incerta, fica evidente que essa prática acarreta mais riscos do que pode parecer.2 A menos que sua previsão de demanda seja precisa, adotar uma abordagem reativa pode se mostrar menos eficiente.

Agora, considere a abordagem just-in-case . Alguns gerentes optam por estocar uma maior quantidade de peças sobressalentes devido a atrasos e outras consequências negativas ocorridas no passado. Manter o estoque de segurança é benéfico, mas o estoque excessivo gera custos e exige um tempo significativo de gerenciamento. Quando os ativos não têm atribuições críticas e prioritárias, há o risco de acumular peças desnecessárias que podem ficar obsoletas nas prateleiras. Isso, por sua vez, inicia um ciclo contínuo de gastos com esforços de redução de estoque.

Os benefícios de encontrar o equilíbrio certo

Portanto, ao considerar as desvantagens tanto das abordagens just-in-time quanto just-in-case, o objetivo passa a ser encontrar o equilíbrio ideal que ajude a garantir que você tenha os materiais para sustentar as operações do negócio, ao mesmo tempo em que oferece às suas equipes o que precisam no momento certo.

Isso não é só teoria. Existem benefícios quantificáveis em equilibrar a dinâmica das peças de MRO e da demanda de materiais. Muitas organizações não têm os recursos internos ou o conhecimento para executar esses procedimentos necessários, mas aquelas capazes de fazer isso relatam:3

  • Uma redução de 50% no downtime não planejado associado a peças.
  • Uma redução de 40% nos custos de estoque.
  • Uma redução de 35% nos orçamentos de manutenção.
  • Um aumento de 25% nos níveis de serviço.

Como alcançar o equilíbrio certo

Em resumo: colete, analise e aja com base em dados em tempo real para gerar valor imediato em todas as suas operações. É mais fácil falar do que fazer? Pode ser, se você confiar em uma planilha para contagem de ativos físicos ou apenas no monitoramento de condições.

Considere estas perguntas:

  1. Você tem uma plataforma que combina análises estatísticas, análises de dados prescritiva e algoritmos de otimização?
  2. Você consegue segmentar dados de todos os seus sistemas, como gestão de ativos, planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de relacionamento com o cliente e tecnologia de sensores, usando parâmetros fundamentais como custo, criticidade, uso, prazos de entrega reais e muito mais?
  3. Se você depende de sistemas ERP transacionais, está sentindo falta da análise crítica de dados e dos recursos de geração de relatórios necessários, além de identificar lacunas no SAP para setores com uso intensivo de ativos?
  4. Você consegue revisar módulos de dados históricos?
  5. Você realiza análises básicas que avaliam o valor do estoque com base no preço médio, nos itens herdados e em outros critérios?
  6. Você consegue criar simulações de cenários hipotéticos para visualizar suas opções?
  7. Você tem algoritmos específicos para melhorar a previsão de demanda intermitente e variável?
  8. Você consegue agrupar e priorizar o trabalho usando filas de trabalho e monitorar o progresso por áreas organizacionais e conjuntos de dados?

Embora a inteligência artificial (IA) já integre os planos de muitos gerentes de estoque, vale a pena ficar de olho na iteração mais recente da tecnologia. A IA generativa tem o potencial de oferecer um suporte poderoso nas principais áreas de dados:

  • Limpeza de dados mestres para reduzir duplicações e sinalizar valores discrepantes.
  • Enriquecimento de dados mestres para aprimorar a categorização e os atributos de materiais.
  • Qualidade de dados para melhorar a pontuação, a priorização e a validação automatizada dos dados.

Explore a otimização

O IBM MRO Inventory Optimization pode ajudar a otimizar o seu estoque de MRO, fornecendo uma visão precisa e detalhada de desempenho. A solução flexível e escalável é uma plataforma de inventário totalmente gerenciada em nuvem, projetada para coletar, armazenar e analisar grandes quantidades de dados de estoques de MRO, utilizando uma variedade de algoritmos avançados e análises para otimizar de forma inteligente os estoques de MRO.

Os serviços de consultoria em cadeia de suprimentos da IBM também podem fortalecer o gerenciamento, ajudando os clientes a criar cadeias de suprimentos de ponta a ponta resilientes, ágeis e sustentáveis para o futuro.

Autora

Kevin Epp

Business Transformation Consultant

Notas de rodapé
  1. Siemens, The True Cost of Downtime 2022
  2. Junho de 2022, IDC SaaS Path Survey, #US49286022 
  3. Com base na análise interna da IBM dos dados do cliente. Os resultados podem variar.
Soluções relacionadas
IBM® Envizi: inteligência da cadeia de suprimentos

Envolva seus fornecedores e agilize os cálculos de suas emissões da Categoria 1 do Escopo 3 para atender aos requisitos de geração de relatórios e otimizar o desempenho.

 Conheça o IBM Envizi
Soluções para cadeias de suprimentos

Use as soluções de cadeia de suprimentos da IBM para mitigar interrupções e desenvolver iniciativas resilientes e sustentáveis.

 Conheça as soluções para cadeia de suprimentos
Serviços de consultoria para cadeia de suprimentos

Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e habilitadas por IA com os serviços de consultoria de cadeia de suprimentos da IBM.

 Explore os serviços da cadeia de suprimentos
Dê o próximo passo

Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e com recursos de IA que preparem seu negócio para o trabalho futuro, criem maior transparência e aprimorem as experiências do funcionário e do cliente.

 

 Explore os serviços para cadeias de suprimentos Explore as soluções para cadeias de suprimentos