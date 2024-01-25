Muitos gerentes em setores com uso intensivo de ativos, como energia, utilitários ou manufatura de processos, realizam um ato delicado de equilíbrio ao gerenciar o inventário. Encontrar o equilíbrio certo é fundamental para ajudar a garantir o sucesso das iniciativas de manutenção, reparo e operações (MRO), especificamente das peças de reposição que as apoiam.
Independentemente de os processos de MRO lidarem com manutenção, falhas de serviço ou revisões de parada programada, os resultados desejados são os mesmos: entregar níveis de serviço mais elevados, funcionar de forma segura e sustentável, operar com eficiência e reduzir o downtime não planejado e custoso.
Um relatório recente mostra um aumento significativo no custo do downtime de fabricação de 2021 a 2022, com empresas da Fortune Global 500 perdendo 11% de seu faturamento anual, o que equivale a quase USD 1,5 trilhão, um aumento em relação aos USD 864 bilhões em 2019 e 2020. 1
Outro estudo revelou:
O inventário de peças de reposição para MRO varia de acordo com o segmento e o equipamento, abrangendo desde itens específicos até suprimentos mais básicos. Esses suprimentos incluem desde grandes itens de infraestrutura, como turbinas, geradores, transformadores e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, até itens menores, como engrenagens, graxa e esfregões. Muitas empresas com uso intensivo de ativos estão priorizando a otimização de inventário devido às pressões para cumprir as crescentes regulamentações do segmento 4.0, passar pela transformação digital e pela necessidade de redução de custos.
Com o tempo, os gerentes de estoque testaram diferentes abordagens para determinar a melhor opção para suas organizações.
Durante muitos anos, as empresas favoreceram as operações just-in-time como a abordagem mais lógica para gerenciar o estoque e minimizar os custos de armazenagem. No entanto, as recentes interrupções na cadeia de suprimentos global, devido à pandemia e a problemas específicos de cada região, pegaram muitos de surpresa.
Se as operações precisassem de uma peça de reposição que não estivesse disponível, isso frequentemente resultava em downtime do equipamento ou em custos elevados de falta de estoque. Mesmo no passado, esse método já gerava despesas adicionais com expedição ou remessa, além de preocupações com a qualidade das peças.
Considerando que a IDC entrevistou 37% das empresas que gerenciam o estoque de peças de reposição usando planilhas, e-mail, pastas compartilhadas ou uma abordagem incerta, fica evidente que essa prática acarreta mais riscos do que pode parecer.2 A menos que sua previsão de demanda seja precisa, adotar uma abordagem reativa pode se mostrar menos eficiente.
Agora, considere a abordagem just-in-case . Alguns gerentes optam por estocar uma maior quantidade de peças sobressalentes devido a atrasos e outras consequências negativas ocorridas no passado. Manter o estoque de segurança é benéfico, mas o estoque excessivo gera custos e exige um tempo significativo de gerenciamento. Quando os ativos não têm atribuições críticas e prioritárias, há o risco de acumular peças desnecessárias que podem ficar obsoletas nas prateleiras. Isso, por sua vez, inicia um ciclo contínuo de gastos com esforços de redução de estoque.
Portanto, ao considerar as desvantagens tanto das abordagens just-in-time quanto just-in-case, o objetivo passa a ser encontrar o equilíbrio ideal que ajude a garantir que você tenha os materiais para sustentar as operações do negócio, ao mesmo tempo em que oferece às suas equipes o que precisam no momento certo.
Isso não é só teoria. Existem benefícios quantificáveis em equilibrar a dinâmica das peças de MRO e da demanda de materiais. Muitas organizações não têm os recursos internos ou o conhecimento para executar esses procedimentos necessários, mas aquelas capazes de fazer isso relatam:3
Em resumo: colete, analise e aja com base em dados em tempo real para gerar valor imediato em todas as suas operações. É mais fácil falar do que fazer? Pode ser, se você confiar em uma planilha para contagem de ativos físicos ou apenas no monitoramento de condições.
Considere estas perguntas:
Embora a inteligência artificial (IA) já integre os planos de muitos gerentes de estoque, vale a pena ficar de olho na iteração mais recente da tecnologia. A IA generativa tem o potencial de oferecer um suporte poderoso nas principais áreas de dados:
O IBM MRO Inventory Optimization pode ajudar a otimizar o seu estoque de MRO, fornecendo uma visão precisa e detalhada de desempenho. A solução flexível e escalável é uma plataforma de inventário totalmente gerenciada em nuvem, projetada para coletar, armazenar e analisar grandes quantidades de dados de estoques de MRO, utilizando uma variedade de algoritmos avançados e análises para otimizar de forma inteligente os estoques de MRO.
Os serviços de consultoria em cadeia de suprimentos da IBM também podem fortalecer o gerenciamento, ajudando os clientes a criar cadeias de suprimentos de ponta a ponta resilientes, ágeis e sustentáveis para o futuro.
